Bayern Munchen speelt na Spurs ook Chelsea in eigen huis weg: 0-3

Serge Gnabry viert zijn eerste doelpunt. Beeld BSR Agency

Voor de Duitsers, die al hun wedstrijden in de groepsfase hadden gewonnen, was het de zevende zege op rij in de Champions League. Een paar maanden geleden had Bayern al huis gehouden in Noord-Londen, toen het Tottenham Hotspur met 2-7 vernederde.

Voor Chelsea-fans was deze ontmoeting een gelegenheid om nog eens na te genieten van de Champions League-finale, acht jaar geleden, in München. De Londenaren versloegen Bayern destijds in een thriller waarbij Didier Drogba vlak voor het einde de gelijkmaker scoorde, Arjen Robben in de verlenging een strafschop miste en de Engelsen zich, tot hun eigen verbazing waarschijnlijk, beter toonden in het nemen van strafschoppen dan de gastheren. Vlak voor de wedstrijd op Stamford Bridge rolden de Chelsea-getrouwen een enorm doek uit met een afbeelding van de meest prestigieuze trofee. Lekker puh!

Underdog

De voorpret nam niet weg dat The Blues, vierde in de Premier League, als underdogs aan de heenwedstrijd tegen de koploper van de Bundesliga waren begonnen. De ploeg van Frank Lampard wist zich inderdaad geen raad met de druk die Bayern uitoefende. Het verleidde Chelsea tot lange ballen richting de lange spits Olivier Giroud. Wanneer de ploeg wel koos voor opbouwen, verspeelde het te vaak de bal. De Duitsers kregen kans op kans, maar de 38-jarige doelman Willy Caballero stond telkens in de weg, anders wel de lat die Thomas Müller raakte met een geïmproviseerde kopbal. Bayern-manager Hans-Dieter Flick keek tevreden toe.

Chelsea kreeg in het eerste bedrijf twee kansen. De eerste was het gevolg van een slordige uittrap van Manuel Neuer, maar Giroud kon de voorzet van Mason Mount net niet binnen tikken. Op slag van rust kreeg de vrijgelaten Marcos Alonso een gouden mogelijkheid, maar zijn schot werd knap tegengehouden door de Duitse topkeeper. Het bood hoop voor de Engelse ploeg, maar die hoop verdween snel na de onderbreking, toen Gnabry in korte tijd twee keer scoorde na fraaie aanvallen. De 24-jarige aanvaller was ooit niet goed genoeg bevonden door Arsenal, dat hem zelfs uit had geleend aan West Bromwich Albion.

Een kwartier voor tijd maakte Robert Lewandowski de 0-3, zijn 39e doelpunt alweer in 33 wedstrijden.

Afgang

Voorkomen van een Spurs-achtige afgang was vanaf dat moment de belangrijkste taak van Chelsea in het eigen stadion, waar wegens mysterieuze Uefa-regels 4.000 toeschouwers minder mochten plaatsnemen dan gebruikelijk. Het was nu aan de Duitse fans, die protesteerden tegen de prijzen van een uitkaartje (omgerekend 60 euro), om feest te vieren. Voor Chelsea ging het van kwaad tot erger. Jorginho kreeg geel na onbegrijpelijk geklaag over de arbitrage, waardoor de Italiaan de return zal missen. Ook Alonso zal er niet bij zijn in München nadat hij rood kreeg wegens een klap in het gezicht van Lewandowski.

Dat rood ontving hij pas nadat de Franse scheidsrechter Clement Turpin de monitor naast de zijlijn had geraadpleegd, iets dat in de Premier League tot ieders verbazing nooit gebeurt. Deze avond moet sowieso tot reflectie leiden in de Engelse voetbalwereld. De manier waarop Bayern twee Londense grootheden in eigen huis heeft weggespeeld is pijnlijk, en vorige week was ook de Duitse nummer twee, RB Leipzig, veel sterker voor Spurs. In het Duitse voetbal, waar minder geld in het voetbal omgaat, is er meer tactische innovatie gaande en krijgen talenten – in toenemende mate Engelse – kansen zich te ontwikkelen.

Lampard probeert dat met Chelsea, maar er is nog een lange weg te gaan. In Munchen is er over twee weken een groter mirakel nodig dan dat van 2012.