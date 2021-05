Bayern München niet meer in te halen en voor de negende keer op rij kampioen van Duitsland

Doordat nummer twee Leipzig vanmiddag verloor van Borussia Dortmund is Bayern München niet meer in te halen. Beeld AFP

Bayern veroverde de landstitel voor de negende keer op rij en de 31e keer in totaal. De club uit Beieren was niet zo succesvol als vorig seizoen toen het zo’n beetje alles won wat het kon winnen. Paris Saint-Germain schakelde Bayern München vorige maand uit in de kwartfinales van de Champions League en Bayern liet zich in het nationale bekertoernooi verrassen door Holstein Kiel, uitkomend in de tweede Bundesliga.

Marco Reus en Jadon Sancho brachten Borussia Dortmund op een 2-0-voorsprong tegen RB Leipzig. Lukas Klostermann verkleinde de achterstand voor Leipzig, waar Justin Kluivert na ruim een uur mocht invallen. Dani Olmo maakte even later gelijk. Het verzet van Leipzig was gebroken toen Sancho in de slotfase voor de tweede keer scoorde.

Leipzig heeft nu een achterstand van 7 punten op Bayern, met nog maar twee duels te spelen.