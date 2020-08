Bayern is simpelweg de beste op dit moment en zet PSG opzij in CL-finale (1-0)

Saillant was de treffer, na 59 minuten, van Kingsley Coman. Een Fransman, voormalig lid van Paris SG nota bene, waar hij zijn opleiding genoot. Beeld EPA

Langzaam maar zeker vrat het eeuwig hongerige Bayern München tegenstander Paris Saint-Germain zondag op in de finale van de Champions League (1-0), door corona bijna drie maanden later gespeeld dan de bedoeling was.

Als beoogde grootste voetbalshow van het clubseizoen viel het verwachte spektakel in Lissabon tegen, zoals wel vaker in wedstrijden om de beker. Bayern was na een redelijk gelijkwaardige periode veel sterker, zoals eigenlijk altijd dit seizoen, tegen iedereen. Bayern, altijd met de aanval in gedachten, versloeg de speculanten op die flits van genialiteit van de voorhoede van bijna 500 miljoen.

Zo veel in deze wedstrijd was het net-niet. Zo veel was zoeken, te weinig was vinden. Saillant was sowieso de treffer, na 59 minuten, van Kingsley Coman. Een Fransman, voormalig lid van Paris SG nota bene, waar hij zijn opleiding genoot. Uitblinker Thiago Alcantara gaf een bevrijdende pass vanuit het middenveld, rechtsachter Kimmich was weer mee naar voren en legde de bal perfect op het hoofd van Coman, die diagonaal inkopte. Die klap kwam PSG niet te boven, zodat het wachten blijft op de eerste beker van de ploeg in handen van de Qatari.

Coman speelde in plaats van Perisic, die de voorkeur kreeg in de kwart- en halve finale. Zo was de treffer ook een beloning voor trainer Hans-Dieter Flick, Hansi voor intimi, die nadat hij als assistent de kans kreeg na het ontslag van Kovac, vrijwel alles won, met spel om te zoenen vaak. Bayern is een machine zonder de negatieve connotatie die dat woord soms heeft in voetbal. Het is een machine vol kleur, met overal handige knopjes. De ploeg, die de belangrijkste beker voor de zesde keer won in de historie, heeft alle kwaliteiten in de rijke selectie verzameld. Al jaren is Bayern oppermachtig in Duitsland, en nu voor het eerst winnaar van de Champions League sinds 2013, toen Arjen Robben de finale tegen Dortmund besliste.

Bayern is steengoed en denkt altijd offensief, al viel de wedstrijd tegen. Zo groot als de namen waren van clubs en spelers, zo gewoontjes was de belangrijkste clubwedstrijd van het seizoen als kijkspel voor de neutrale toeschouwer. De zomergasten van het voetbal gaven alles, maar ze zaten zeker een helft verstrikt in de tactische netten van gelijkwaardigheid, al was het duidelijk dat Bayern alsmaar sterker werd.

PSG – Bayern was pakweg een half uur min of meer gelijkwaardig, met Bayern toen al meer aan de bal en gemiddeld iets gevaarlijker. Een wedstrijd in balans, en wedstrijden met evenwicht zijn meestal spannend, doch in esthetisch of technisch opzicht lang niet altijd een streling voor het oog. Het was vooral een kwestie van elkaars krachten aftasten. De ploegen waren toch wat voorzichtig, vanwege het besef dat balans wel veilig voelde voor een tijdje.

Kingsley Coman (rechts) viert de winnende goal tegen PSG. Beeld AFP

Foutjes

Een wedstrijd met veel fouten en onrust dus. Soms zette een van de ploegen druk, maar dat leverde nog meer fouten en onrust op. Zo gebeurde niet zo veel voor de doelen. Af en toe was daar een kans, soms opeens, zoals die van Neymar, na een tegenaanval. Een schuiver met links, net voldoende gestopt door de lange benen van doelman Neuer, die zijn ploeg ook in de slotfase nog een paar keer van dienst was. Topschutter Lewandowski raakte de paal, nadat hij de bal heerlijk aannam met links en uit de draai schoot met rechts.

Pas kort voor rust kwam de wedstrijd echt los, althans, daar leek het op, als voorschot op spektakel in de tweede helft. Dat spektakel uitte zich onder meer in opstootjes na valpartijen van de Braziliaan Neymar, die bij de minste aanraking kan vallen alsof hij door een scherpschutter is geraakt, tot ergernis van Bayern. Paris speculeerde duidelijk op dat ene moment van Neymar, Di María of Mbappé. Bayern vertrouwde simpelweg op de klasse van het betere elftal, op de alomtegenwoordige klasse.

Dat doelpunt moest eens vallen, en nadat het onvermijdelijke was gebeurd, ging Paris vol in de aanval, zonder dat het heel veel kansen kreeg. De wedstrijd lag ook om de haverklap stil door een oneindige reeks overtredingen. Kylian Mbappé van PSG, van kindster geworden tot volwassen man, is iets van zijn lichtvoetigheid kwijt momenteel, misschien een gevolg van zijn recente blessure. Neymar had een paar flitsen, maar lang niet genoeg om de Duitsers te verontrusten.

Betrekkelijk eenvoudig bleef Bayern overeind. De ploeg won al zijn elf duels in de Champions League dit seizoen, met meer dan vier doelpunten per wedstrijd gemiddeld. Bayern, eerder al winnaar van de landstitel en de Duitse beker, was met afstand de beste in dit bijzondere seizoen.