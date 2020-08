Bayern declasseert Messi en co met meesterlijk optreden: 8-2

Messi met op de achtergrond Frenkie de Jong. Beeld EPA

Bayern consolideerde de supervorm onder trainer Hansi Flick, die de baan in november overnam van de ontslagen Kovac. Bayern voetbalt vrij, met lef, als een heerlijk team, waarin techniek, fysieke kracht, tactisch vermogen, inventiviteit en individuele kwaliteit verenigd zijn. Bovendien blijft Bayern maar doorgaan, tot de laatste seconde, zodat een mogelijk draaglijke nederlaag een afgang werd voor Barcelona.

De verdedigende kwetsbaarheid bij de Duitsers in de beginfase was nochtans opvallend, maar daar stond weldadige rijkdom tegenover. Bayern ontmoet woensdag in de halve eindstrijd van de Champions League Manchester City of Olympique Lyon. Met Flick maakt bovendien de derde Duitse trainer zijn entree in de halve eindstrijd, na Tuchel (Paris SG) en Nagelsmann (Leipzig).

Bayern is synoniem voor het moderne voetbal, met veel beweging, snel spel naar voren en fysieke perfectie. Bayern, met aantrekkelijke spelers als Gnabry, Thiago, Davies, Lewandowski, ach, wie eigenlijk niet, wil gewoon vaker scoren dan de tegenstander. Plezier en arbeidsethos spatten van het elftal. Al die kerels zijn weer jongens geworden.

Oude mannen

Bij Barcelona zijn de jongens van voorheen juist oude mannen. Barcelona is de roep van het verleden, met een elftal dat om begrijpelijke redenen zijn hart heeft verpand aan Lionel Messi, maar vergeten is de ploeg op andere posities te blijven verversen en verjongen. Het elftal mist veerkracht bij tegenslag en verdween voor het derde jaar op rij met een dikke nederlaag uit het toernooi, na zeperds tegen AS Roma en Liverpool. Met 8-2 was zelfs nog nooit verloren in Europa. Voor het eerst in twaalf jaar won Barcelona geen enkele prijs in een seizoen. Messi was gedoemd tot een bijrol vrijdag. Hij berustte.

Bayern demarreerde in het spektakelstuk in tien minuten, tussen minuut 22 en 31, van 1-1 naar 4-1, via een schot van Perisic, een mooie uithaal van Gnabry na een kunstige pass van Goretzka, alsmede weer Müller, na een strakke lage voorzet van Kimmich. Alle lof voor Bayern, hoewel Barcelona telkens dramatisch verdedigde. Bayern dwong dat ook af, door overal op het veld spelers van Barcelona af te jagen, tot ze bijna bang werden. Zelfs Frenkie de Jong, die doorgaans weinig ballen verliest, werd aan alle kanten overlopen en zakte mee in het moeras van moedeloosheid en apathie. Nooit in pakweg vijftien jaar met Messi spreidde Barcelona in een belangrijke wedstrijd dergelijke armoede tentoon.

Bij Barcelona zal de crisis gieren door Camp Nou. De stem van Messi, naar buiten bijna nooit te horen maar intern maatgevend voor het beleid, zal bulderen. Wil hij zelf nog blijven, in de laatste jaren die hem resteren als prof? Barcelona betaalt de prijs voor het jarenlang aan het infuus hangen van het wonderkind, de wonderman op leeftijd (33) inmiddels. Het transferbeleid is dramatisch en de ploeg is eenvoudigweg gemiddeld te oud, met zes dertigers vrijdag in de basisploeg, en te verzadigd om mee te kunnen in het moderne voetbal van loopvermogen en kracht.

Pressing

Barcelona is een soort minimale schaduw van zichzelf. Barcelona kon een minuut of tien aardig mee en kreeg in de beginfase zelfs de betere kansen, maar volhardde in dat korte opbouwen waarmee het faam verwierf, maar waarvoor het de spelers niet meer heeft. Xavi en Iniesta zijn allang vertrokken. Bovendien trilde doelman Ter Stegen als een rietje, alsof hij de spanning voelde van de strijd met Neuer om het predicaat beste Duitse doelman. Dat getik in de eigen defensie kon zeker niet tegen Bayern, dat tot ver op de helft van Barcelona oprukte en de zogenoemde pressing tot in perfectie uitvoerde.

Verdedigend oogde ook Bayern kwetsbaar, maar na de openingsfase kregen de Spanjaarden bijna geen gelegenheid meer om gevaarlijk op de helft van de tegenstander te komen. Bayern was favoriet vooraf, door de vormloosheid van Barcelona, waarbij trainer Setién het middenveld met een extra pion had versterkt om Bayern weerstand te bieden. Het kostte Griezmann zijn plaats. Hij mocht in de tweede helft voetballen, toen de zaak allang was beslist.

Het begin was al spectaculair, met twee doelpunten in zeven minuten. Bayern kwam voor door balverlies op het middenveld en een prachtige aanval, afgerond met links door Thomas Müller, die sinds Flick trainer is herinneringen oproept aan de beste Müller die hij ooit geweest is. Barcelona kwam vrijwel meteen gelijk na een snelle aanval, een lage voorzet van Alba en een prachtig eigen doelpunt van Alaba. Barcelona had daarna op voorsprong kunnen komen. Suarez strandde op Neuer, Messi raakte de paal met een voorzet.

Totaalvoetbal

De tweede helft was op zich een formaliteit, al viel er nog genoeg te beleven. Messi wandelde naar het einde, Barcelona uitte zich geregeld in frustraties, en kort na de fraaie 4-2 van Suarez, na een typische kapbeweging en een strakke schuiver, viel de symbolische 5-2, na een fabelachtige solo van Davies en intikken van Kimmich. Op papier de links- en rechtsback van Bayern, maar iedereen doet mee in het fantastische teamspel van de Duitse kampioen en bekerwinnaar. Aanvallers verdedigen. Verdediger vallen aan. Het is totaalvoetbal.

Het ging gewoon door: 6-2, nota bene door de eerste treffer van Lewandowski, zijn veertiende treffer in de Champions League, na een voorzet van invaller Coutinho. Die is gehuurd van Barcelona. Coutinho zelf maakte zelfs 7-2 en 8-2. Het kon niet op, met het vernederen van Barcelona, zoals de Brazilianen op het WK van 2014 in de halve finale afgingen tegen de Duitsers. Toen was het 7-1.