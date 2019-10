Bauke Mollema weet zelf niet hoe goed hij is

Op het moment dat Bauke Mollema zijn demarrage de beslissende demarrage plaatste op de Civiglio stond ik te plassen. De straal was loepzuiver; ik spetterde niet hoewel ik iets over de zestig ben. Om de plaspauze had ik niet gevraagd.

Sinds Eurosport de uitzendrechten van Italiaanse wielerkoersen opkocht is het plassen (van de liefhebber) gereguleerd.

Wie naar de directe transmissies van Eurosport kijkt ontkomt niet aan de ‘broodnodige boodschappen’. Eurosport richt zich duidelijk op de geconditioneerde plasser, of anders op de luierdragende plasser.

Terwijl ik op een denkbeeldige vlieg richtte voelde ik me intens verbonden met de talloze wielerliefhebbers all over Europe die op exact hetzelfde moment een vlieg in het vizier hadden. Het was een mystieke ervaring.

Eurosport miste het gouden moment waarop Bauke Mollema de Ronde van Lombardije in zijn voeg deed belanden. Toen Eurosport weer actueel werd kon het niet anders dan dat er een hulpeloze herhaling van de feiten werd opgediend. Bauke was al vertrokken, in weerwil van de belangwekkende adverteerders.

Het wielermonument werd gewonnen door Bauke Mollema. En wat voor een. De Ronde van Lombardije is een moeilijk portret. De Ronde van Lombardije is alleen voor de infanteristen.

Bauke was niet de beste in Lombardije, maar door zijn omfloerst koersinzicht kwam hij er toch als beste uit.

Zijn prestatie kwam in de schaduw te staan van het onmenselijke wereldrecord op de marathon van Kipchoge. Kipchoge deed het iets onder de twee uur, wat respect verdient, maar met de hulpmiddelen die Kipchoge tot zijn beschikking had weet je opeens niet meer zeker of het over een record voor gehandicapten gaat of juist niet.

Geef mij maar Bauke Mollema. Mollema bestaat uit Groningse klei. Hoe goed hij is weet hij zelf niet, maar gehandicapt is hij in elk geval. Tot meerdere glorie mag ik wel zeggen.