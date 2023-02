Bauke Mollema reed het hypernerveuze openingsweekend, voor de eerste én laatste keer

Bauke Mollema (links) tijdens de beklimming van het steilste deel van de Muur van Geraardsbergen waarbij veel renners van de fiets moeten omdat er voor hen een paar zijn stilgevallen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Dit had Bauke Mollema nog nooit meegemaakt: hij moest van de fiets en een stukje trippelen op zijn daarvoor ongeschikte wielerschoenen. ‘Bij iemand voor me glipte zijn wiel weg en hij reed zo de hekken in. Het was te glad om in je pedalen te klikken en weg te rijden’, vertelt de renner na afloop van de Omloop. ‘Ik kan me niet herinneren dat ik ooit heb moeten lopen in een koers. Wel jammer, ik zat helemaal niet slecht, maar het was meteen afgelopen. Anders had ik met vier ploeggenoten nog in de groep achter de winnaar gezeten.’

Mollema klikte en klakte uitgerekend over de gewijde kasseien van de Muur van Geraardsbergen, sinds 1950 scherprechter in menig klassieker zoals de Ronde van Vlaanderen en de laatste jaren in Omloop Het Nieuwsblad. Die fietste Mollema zaterdag voor de eerste keer. En hij plakte daar de volgende dag, ook voor het eerst, Kuurne-Brussel-Kuurne aan vast, zoals circa driekwart van het Omloop-peloton.

Over de auteur Robert Giebels is sportverslaggever en schrijft over wielrennen en Formule 1. Eerder werkte hij op de politieke redactie en was hij correspondent in Azië.

Waarom debuteert een 36-jarige renner met een mooie erelijst waaronder etappezeges in Tour en Vuelta én een wielermonument, de Ronde van Lombardije, na veertien profseizoenen in de traditionele klassiekeropening? ‘Ja, waarom niet?’ Nou, omdat de Omloop en ‘Kuurne’ superieure parcourskennis vergen en rijervaring over kasseien die soms horizontaal liggen, soms diagonaal. ‘Het leken me hele mooie koersen. Ik kijk ze altijd op tv. En het paste in het programma van mijn ploeg, dus ik wilde het maar eens proberen.’

Hij had ook twee koersen in Frankrijk kunnen rijden, niet ver van zijn woonplaats Monaco. ‘Die heb ik al een paar keer gedaan. Ook leuk hoor, maar ik ben meer gemotiveerd voor iets nieuws.’

Gekkenhuis

En, voor herhaling vatbaar? ‘Er was veel meer hectiek dan ik gewend ben, eigenlijk wel een gekkenhuis. Dat heeft te maken met het parcours: doordat je soms over hele smalle klimmetjes moet, is het elke keer vechten en sprinten om op dat moment vooraan te zitten. Zo moet je de hele dag knokken voor je positie.’

En die positie, zo bleek, kun je in een oogwenk weer kwijt zijn. ‘Er was een kleine valpartij vlak voor me, waardoor ik even een voet aan de grond moest zetten. Dan verlies je zomaar vijftig plekken. Het kostte me veel kracht om al die renners in te halen en weer in het peloton te komen. Ik heb heel veel koersen gereden, maar dit was nieuw. Ik heb dit nu een keer meegemaakt, het was mooi, het zijn historische koersen, maar nee, ik geloof niet dat ik dit nog een keer doe.’

Mollema gaat nog tot zijn veertigste door als renner. Dat hij geen veelwinnaar is, komt mede doordat zijn carrière lange tijd in het teken stond van het winnen van meerdaagse koersen, zoals de drie grote ronden. Klassementsrenners krijgen nu eenmaal niet veel ruimte om voor dagsucces te gaan. ‘Etappekoersen worden moeilijker voor me’, erkent Mollema, ‘het niveau is te hoog. Maar eendaagse wedstrijden en tijdritten gaan nog wel. Om daarin succes te hebben, heeft de taaie Mollema een ‘slopende koers’ nodig. ‘Dan spelen conditie en inhoud een rol in plaats van explosiviteit.’

Hij gaat zo lang door omdat hij een liefhebber is die zoveel mogelijk wil genieten van het fietsen. Sinds 2007 hoort hij bij de renners die elk seizoen met de meeste wedstrijdkilometers afsluiten. Vorig jaar 11.938 stuks in 76 koersdagen, ongeveer zijn jaargemiddelde. Genieten wil zeggen: nieuwe dingen proberen.

Zo besloot hij vorig jaar te debuteren bij het Nederlands Kampioenschap Tijdrijden. Ook daaraan voorafgaand zei hij: ‘Het lijkt me wel leuk om er eens voor te gaan.’ In tegenstelling tot de Vlaamse kasseienklassiekers had Mollema wel ruime ervaring in het tijdrijden. Hij werd vorig jaar zelfs vierde in de afsluitende tijdrit van de Giro d’Italia. Zijn NK-debuut werd een onverwacht succes: hij won en versloeg zelfs erkende specialisten als Tom Dumoulin en Jos van Emden. ‘Ik had op een podiumplek gehoopt.’

Tour Down Under

Een tijdrit is iets heel anders dan een hypernerveuze kasseienklassieker, maar er is voor Mollema een overeenkomst. ‘Het plezier in het fietsen omzetten in dingen die ik niet eerder heb gedaan. Ik ben nu op een leeftijd dat ik al die grote koersen wel zo’n beetje heb gezien. Dan denk je: welke nog niet? Dat waren deze van het openingsweekend. Maar bijvoorbeeld ook de Tour Down Under, een etappekoers in Australië, altijd in januari. Die wil ik volgend jaar toch maar eens doen voor de nieuwe ervaring.’

Na zijn Vlaamse klassiekerdebuut kon Mollema niet zulke mooie resultaten overleggen als na zijn eerste NK Tijdrijden. Hij werd in de Omloop 73ste op een kleine drie minuten van winnaar Dylan van Baarle en in Kuurne 90ste op acht minuten van diens ploeggenoot Tiesj Benoot. ‘Dat viel wel tegen. Conditioneel voelde het goed, maar ik blijk toch gewoon de ervaring te missen op deze parcoursen.’