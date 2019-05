Bauke Mollema ontpopt zich tot een onvervalste aanvaller

Bauke Mollema (32) staat bekend als aanklamper, een renner die zich als geen ander weet vast te bijten in het wiel van zijn voorganger, wiegend met het hoofd van links naar rechts en van rechts naar links. Nooit loslaten. Maar vrijdag, tijdens de eerste etappe in de Giro d’Italia waarin een hoogte van 2.000 meter en meer werd aangedaan, ontpopte de Monegask zich tot een onvervalste aanvaller. Hij trok al ten strijde op de eerste col van de 196 kilometer lange rit naar het Lago Serrù in het Nationaal Park Gran Paradiso.

Het leverde hem een vijfde plek in de etappe en twee plaatsen winst in het algemeen klassement op. In de Giro –de wedstrijd die hij van de drie grote ronden het minst liefheeft, hij verafschuwt vooral de nogal eens beroerde staat van het wegdek – staat hij nu vierde. Hij won ook nog eens tijd op de gedoodverfde favoriet in deze ronde, de Sloveen Primoz Roglic. Het verschil bedraagt nu slechts 41 seconden. De troef van Jumbo-Visma raakte verwikkeld in een psychologisch steekspel met de Italiaan Vincenzo Nibali. Beiden weigerden voluit de achtervolging op andere klassementsrenners in te zetten. De ritwinst was voor de Rus Ilnoer Zakarin.

Het was niet eens volgens plan dat Mollema er meteen vandoor ging. De kopman van Trek-Segafredo zag Zakarin en de Italiaan Davide Formolo in een groep van 25 renners wegrijden. Die stonden niet heel ver na hem in de rangschikking. Hij besloot in een impuls aan te sluiten. ‘Ik heb een keer aangezet en toen waren we meteen weg.’ Hij wist zich vergezeld van drie ploeggenoten, die hij na de finish royaal lof toezwaaide. ‘Ik heb helemaal niet zoveel werk hoeven doen.’ Op vijf kilometer van de streep moest hij toch de laatste overblijvers van de vroege vlucht laten gaan, Zakarin en de Spanjaard Mikel Nieve. ‘Toen zat ik op mijn limiet.’

Verwoede schermutselingen achter hem in de Italiaanse Alpen leidden ertoe dat het klassement als een harmonica in elkaar schoof. Renners die op grote afstand leken gezet, zoals Zakarin en de Movistar-renners Richard Carapaz en Mikel Landa, kropen toch weer tussen de plooien van de balg. De grote tijdverschillen smolten als de sneeuwmuren aan weerszijden van de slotklim naar 2.247 meter. Concurrenten van het eerste uur vielen weg. De Brit Simon Yates zoekt hopeloos naar zijn vorm. De Colombiaan Miguel Angel Lopez kampte met pech.

Operatie Aderlating

Primoz Roglic verkleinde wel de achterstand met de roze trui, die in het bezit was van zijn landgenoot Jan Polanc. De twee Slovenen bleven bovenaan in de rangschikking, juist in een week waarin verdachtmakingen over een begeleider uit eigen land de kop opstaken. De anti-dopingautoriteiten van de internationale wielerfederatie UCI hebben Milan Erzen (48) op de korrel, de algemeen manager van Bahrain-Merida die ook aan de wieg stond van die ploeg. Hij bestelde volgens Le Monde bij de omstreden Duitse sportdokter Mark Schmidt apparatuur om bloed te centrifugeren. De arts uit Erfurt voerde transfusies uit bij onder anderen langlaufers en wielrenners. Het onderzoek naar de praktijken staat te boek als Operation Aderlass.

Bahrein-Merida, de ploeg van Nibali, zag zich eerder tijdens deze Giro genoodzaakt twee Slovenen in het team naar huis te sturen. De onderzoekers stuitten op de namen van ploegleider en oud-renner Borut Bozic (38) en de renner Kristijan Koren (32). De mogelijke overtredingen zouden dateren van voor de oprichting van het team in 2016. Volgens UCI-voorzitter David Lappartient zijn er in het onderzoek geen renners meer betrokken die nu in de Giro fietsen.

Erzen wordt gezien als grondlegger voor het huidige succes van het Sloveense wielrennen. Hij was van 2005 tot 2013 manager en sportief directeur bij Adria Mobil, het team waar Roglic zijn wielercarrière begon nadat hij zijn carrière als schansspringer had opgegeven. Zijn huidige ploeg Jumbo-Visma heeft donderdag na de berichten kort met de kopman gesproken over zijn contacten met Erzen. Volgens ploegleider Addy Engels is de relatie beperkt gebleven tot dat ene jaar. Erzen vertrok eind 2013 bij Adria Mobil, Roglic tekende in 2016 bij Lotto-Jumbo. Volgens Roglics teamgenoot Jos van Emden is er geen enkele reden voor twijfel. Tegen het AD: ‘Hij wordt bij ons zo ontzettend gecontroleerd. Primoz heeft heel bewust voor deze ploeg gekozen.’

Milan Erzen reageerde tegenover de website Cyclingnews kort op de aantijgingen dat hij zaken heeft gedaan met Schmidt. ‘Onjuist en ongefundeerd.’