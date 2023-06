Basketballers ZZ Leiden moeten Champions League laten schieten: te weinig zitplaatsen op de tribunes

David Collins van ZZ Leiden (rechts) in de eerste finalewedstrijd om het Belgisch-Nederlands kampioenschap tegen Oostende. Beeld David Catry / AFP

Als landskampioen mocht Zorg en Zekerheid Leiden deelnemen aan kwalificatiewedstrijden voor de prestigieuze Champions League. Maar door het ontbreken van een geschikte accommodatie is de club genoodzaakt zich terug te trekken. ZZ Leiden heeft zijn ticket voor de voorronde van de Champions League afgestaan aan Heroes Den Bosch. ‘Doodzonde, maar we hadden geen andere keuze’, zegt voorzitter Marcel Verburg. ZZ Leiden gaat nu wel deelnemen aan een minder aansprekend Europees toernooi, de Europe Cup.

Na de zomer verruilt de basketbalvereniging haar gedateerde onderkomen in de Vijf Meihal voor het nieuwe multifunctionele ‘Sportcomplex 1574’ in Leiden. Het is een verhuizing met een zure bijsmaak. Zo’n acht jaar heeft de club met de gemeente Leiden gesteggeld over de capaciteit van het nieuwe onderkomen. De gemeente weigerde de hal echter aan te passen aan de internationale basketbalrichtlijnen, die onder meer een capaciteit van 3.000 bezoekers voorschrijven. Het nieuwe sportcomplex, dat naar verwachting in augustus wordt opgeleverd, telt 2.135 zitplaatsen.

‘Wij vinden het ontzettend triest dat de gemeente Leiden niet wil investeren in topsport’, zegt Verburg. ‘Al jarenlang wisten wij dat we – als we ooit Champions League zouden gaan spelen – niet terechtkonden in de nieuwe hal. En dat niet alleen, ook het Nederlands basketbalteam zal nooit meer in Leiden te zien zijn, omdat het complex niet voldoet aan de eisen van de mondiale basketbalbond Fiba.’

Uitwijken naar andere stad

Een langer verblijf in het huidige onderkomen, de Vijf Meihal, was ook geen optie voor de landskampioen. Die 55 jaar oude accommodatie voldoet evenmin aan de richtlijnen van de internationale bond. Wel heeft ZZ Leiden serieus overwogen om uit te wijken naar een andere stad, mocht het team de voorronde van de Champions League overleven.

Zo zocht het bestuur contact met Heroes Den Bosch om eventueel gebruik te maken van de basketbalarena in de Brabantse hoofdstad. Bovendien werd gekeken naar een sportcomplex in Den Haag. Vanwege de extra kosten die een dergelijk uitstapje met zich zou meebrengen, zag ZZ Leiden hiervan af. Verburg: ‘Door de verhuizing naar Sportcomplex 1574 worden we al geconfronteerd met een jaarlijkse kostenstijging van ongeveer een ton, vooral door de hoge huurprijs, horecakosten en de aanschaf van een basketbalvloer. We zitten straks in een topsporthal, maar wel een zonder basketbalvloer’, merkt hij cynisch op.

Verburg waakt ervoor om onverantwoorde risico’s te nemen. ‘We zullen op onze centen moeten letten. Gelukkig beschikken we over een florerende businessclub en hebben we alweer bijna 1.200 seizoenskaarten verkocht, maar de verhuizing zal nog wel wat onvoorziene kosten met zich meebrengen.’

Waar een andere Nederlandse topclub, het Groningse Donar, begin deze maand bekendmaakte in financiële problemen te verkeren, is daar in Leiden volgens de preses geen sprake van. ‘We zijn extra voorzichtig.’