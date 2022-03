Basketballers Groningen pieken op juiste moment in spectaculaire bekerfinale tegen Den Bosch

Lotanna Nwogbo van Donar blokt op spectaculaire wijze een schot van Shane Hammink van Den Bosch. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Nederlands international Leon Williams opent met een driepunter de score namens de thuisploeg. De Groningse arena van Martiniplaza barst zowat uit zijn voegen van het enthousiasme. Liefst 4100 bezoekers, veelal Gronings gezind, zitten in de volgepakte sporthal. Het contrast met de coronatijd, waarin slechts het gepiep van de basketbalschoenen op de vloer te horen was, kan haast niet groter.

De economische gevolgen van de pandemie hebben het basketbal hard getroffen. De sport is ambitieus, maar in Nederland toch vooral bescheiden op het financiële vlak. Wat een feestelijk seizoen had moeten zijn, het eerste waarin de Nederlandse en Belgische liga’s gaandeweg het jaar samensmelten, was tot februari vooral een aaneenschakeling van stressmomenten.

Maar op zondagmiddag lijken al die zorgen verleden tijd. Eindelijk staat er weer basketbal op het menu. Basketbal van een hoog niveau, ook dat nog. Groningen en Den Bosch maken er vanaf de eerste tot de laatste minuut een zeer vermakelijk duel van. Liefst 23 keer wisselt de voorsprong van kant, 13 keer staat er een gelijke stand op het scorebord - waaronder nog diep in het vierde kwart, bij een tussenstand van 69-69.

Inhaalslag

Dat Groningen de spannende finale wint, lijkt op het eerste oog verrassend. Den Bosch speelde tot voor kort ongenaakbaar basketbal en won de eerste veertien competitieduels op rij - met overmacht zelfs. De Bosschenaren leken als enige Nederlandse ploeg qua kwaliteit en ervaring echt klaar voor de samensmelting met de rijkere Belgische basketbalteams in maart. Ook in de twee onderlinge competitieduels met Groningen was het kwaliteitsverschil, vooral in het beslissende vierde kwart, duidelijk zichtbaar.

Maar van die overmacht is nu geen sprake meer. Sterker, bij de Groningers leeft het geloof dat zij de beste ploeg van Nederland hebben. ‘Ik ben daar zelfs van overtuigd’, zegt Austin Luke, een vriendelijke Amerikaan die als behendige spelmaker ook in de bekerfinale weer een van de uitblinkers aan Groningse zijde is. ‘We hebben dit seizoen eigenlijk nog geen moment een geheel fitte selectie gehad.’

Luke slaakt een opgeluchte zucht. ‘Het is nog altijd wachten op de eerste wedstrijd waarin elk van de acht Amerikanen meedoet. Maar nu we langzaam maar zeker iedereen terugkrijgen, hebben wij de breedste selectie in de competitie. Iets wat je ook zag in de slotfase van dit duel: bij Den Bosch hadden een paar van die jongens die bijna elke minuut moesten spelen het fysiek zwaar, misschien zelfs iets te zwaar. Ik zie deze finalewinst dan ook als de eerste stap van onze inhaalslag.’

Spelen op percentages

Aanvoerder Thomas Keunis, die na afloop met zijn 2 meter 10 de beker hoog in de lucht zwiept, wijst op een specifieke aanpassing die de finale in Gronings voordeel heeft doen kantelen. Even leek Austin Price, de wendbare scherpschutter uit Amerika die met 21 punten topscorer van de finale werd, het duel namens Den Bosch naar zich toe trekken. ‘Die Price leek in het derde kwart niet te kunnen missen en maakte drie driepunters in korte tijd,’ zegt Koenis. ‘Toen besloten wij Leon Williams op hem te zetten als bewaker. Daarna kwam Price geen enkele keer nog lekker uit voor een schot.’

Het verdedigingswerk van Williams, sinds 2012 vaste klant in Oranje, beslist ook het laatste balbezit van het duel. Bij een 74-71 tussenstand kan Den Bosch met een driepunter nog een verlenging forceren, maar de bezoekers komen niet eens tot een serieuze poging. Edon Maxhuni doet uiteindelijk vanuit de heup een wanhoopsgooi, die de ring niet eens raakt. De Finse spelverdeler zoekt en zoekt naar Price, maar die komt simpelweg niet uit de verdedigende greep van Williams.

‘Een tegenstander als Price is heel lastig lam te leggen, want hij is enorm wendbaar en dodelijk als schutter. Maar wat ik wél kan doen als verdediger, is telkens de percentages in mijn voordeel laten werken. Als ik hem bij elk blok wat hij van een teamgenoot krijgt de langste route laat afleggen, slinkt de kans dat hij tot een goede schotpoging zal komen. Dat lukte vandaag vrij aardig in de slotfase.’

Oefenen op de oprit

Behalve de defensieve slimmigheid van Williams, dankt Groningen de bekerwinst ook aan scherpte bij het schieten van afstand. Waar Den Bosch bekendstaat om het schutterswerk, scoren de Groningers met een totaal van vijftien rake driepunters liefst vijf afstandsschoten meer dan de bezoekers.

Vooral de driepunters van spelmaker Luke zijn spectaculair. Meermaals creëert hij met behendige, vinnige schijnbewegingen ruimte voor zijn schot. ‘Ik heb van jongs af aan op deze bewegingen geoefend, op de oprit van het huis waar ik opgroeide in Texas. Dat ik met precies die bewegingen nu beslissend kan zijn in een finale voor een uitzinnig publiek, is waar je als jonge basketballer van droomt.’