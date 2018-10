Basketballer Thompson brengt record aantal driepunters in één wedstrijd op veertien

Basketballer Klay Thompson heeft sinds maandag het record in handen van de meeste driepunters in één wedstrijd. Tegen de Chicago Bulls pakte de Amerikaanse guard van Golden State Warriors met veertien rake schoten vanaf een afstand van minstens 7,23 meter het record af van teamgenoot Stephen Curry. De laatste was twee jaar geleden goed voor dertien driepunters.

Basketballer Klay Thompson van Golden State Warriors schiet een van zijn driepunters tijdens het duel met de Chicago Bulls. Bulls-spelers Justin Holiday en Zach LaVine kunnen slechts toekijken. Beeld Mike DiNovo-USA TODAY Sports

Thompson en Curry worden ook wel de Splash brothers genoemd, vanwege de vele driepunters die zij al seizoenen lang voor hun rekening nemen. Ze behoren beiden tot het sterrenensemble van Golden State Warriors uit Oakland, dat de afgelopen vier seizoenen drie keer de titel in de NBA pakte.

Thompson, die tegen de Chicago Bulls veertien van zijn 24 schotpogingen achter de befaamde driepuntlijn, is blij met het basketbalteam waarin hij speelt. ‘Ik vraag mij af of ik het record had kunnen breken zonder het systeem en de jongens waarmee we spelen. Op een gegeven moment probeerden mijn teamgenoten mij steeds te zoeken. Stephen (Curry) zei nadat hij op het scorebord had gekeken, dat ik ervoor moest gaan. Dat geeft aan dat hij niet egoïstisch is.’

Hele ploeg steunde Thompson

Opvallend was Thompsons driepunterdrift van afgelopen dinsdag wel. In de afgelopen vijf wedstrijden kwam de guard van de Warriors tot slechts zeven driepunters, de helft van zijn score op maandag. Warriors-coach Steve Kerr vond het mooi om te zien dat de hele ploeg Thompson steunde bij het maken van zoveel mogelijk punten. ‘De jongens geven echt om hem.’

De in Los Angeles geboren Thompson geldt als een van de beste Amerikaanse basketballers van het moment. De 28-jarige Amerikaan werd vier keer geselecteerd voor het All-Star team van de NBA, de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld.

Hij is de zoon van oud-basketballer Mychal Thompson, die ook furore maakte in de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie.