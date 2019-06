Basketballer Kawhi Leonard is altijd zijn bescheiden zelf gebleven. Verovert hij straks de NBA-titel?

Kawhi Leonard (rechts) wordt geblockt door Golden State Warriors Andrew Bogut (links), op 2 juni. Beeld EPA

Leonard heeft niet het charisma van LeBron James of de mondigheid van Stephen Curry. Op sociale media is hij onvindbaar. Voor geld of roem heeft hij nooit gebasketbald. Dat kreeg hij er ongevraagd bij toen hij de afgelopen jaren als een monnik bezig was een van de beste basketballers ter wereld te worden.

Dit seizoen leidde hij zijn Toronto Raptors als eerste Canadese basketbalclub ooit naar de NBA-finale. Nu staat de 27-jarige basketballer voor de grootste uitdaging in zijn carrière: de Golden State Warriors verslaan, een van de beste NBA-teams ooit.

Voor Leonard telt alleen de titel en daarmee is de regerend kampioen gewaarschuwd: elk team waar Leonard deel van uitmaakt, is net zo vastberaden als hijzelf.

Extreem grote handen

Sinds zijn NBA-debuut in 2011 voor San Antonio Spurs valt Leonard op. Allereerst vanwege zijn extreem grote handen; bijna 25 centimeter van pols tot middelvinger. Dat is zo’n 6 centimeter langer dan de gemiddelde mannenhand. Gespreid meet zijn hand van pink tot duim ruim 29 centimeter, waardoor er weinig spelers makkelijker een bal kunnen onderscheppen dan Leonard. Het leverde hem de bijnaam ‘The Claw’ (De Klauw, red.) op.

In zijn derde seizoen werd hij al NBA-kampioen en ook nog eens gekroond tot beste speler van de finaleserie. In het door sportsterren geobsedeerde Amerika wordt het leven van de nieuwe vedette dan tot in detail uitgeplozen.

Er zijn boekenkasten vol over de wegen naar de top van LeBron James en Stephen Curry. James werd als zoon van een alleenstaande moeder in het arme, industriële Ohio gemotiveerd om de allerbeste te worden. Curry compenseerde zijn gebrek aan lengte door met duizenden uren training zijn afstandsschot te perfectioneren en veranderde zo de NBA.

Maar wat Kawhi Leonard drijft, is tot op de dag van vandaag voor de meest doorgewinterde Amerikaanse basketbaljournalist een vraagteken. Enkel is bekend dat zijn leven tragisch veranderde op een vrijdag in januari 2008. Toen werd zijn vader doodgeschoten in Los Angeles bij zijn autowasserette. Waarom zijn vader werd vermoord, is nog altijd onduidelijk. De schutter is nooit gepakt.

Terneergeslagen

Leonard was toen al een groot basketbaltalent en leidde zijn team een paar maanden later naar de finale van het schoolkampioenschap. ‘Basketbal helpt me mijn zinnen te verzetten, het maakt me vrolijk op dagen wanneer ik terneergeslagen ben’, zei hij kort na de moord op zijn vader tegen de Los Angeles Times.

Na het winnen van de NBA-titel in 2014 zei zijn moeder tegen ESPN dat Leonard nooit veel heeft gesproken over de dood van zijn vader. ‘Hij zat achterin de auto toen ik het hem vertelde. Hij zei alleen: ‘Mijn vader is dood’. Meer emotie heb ik niet bij hem gezien. Eerst maakte ik me zorgen, maar Kawhi is altijd sterk geweest. Hij wil beter en beter worden. Hij wil zijn vader trots maken.’

Alles in het leven van Leonard draait om basketbal. Interviews geeft hij zelden en hij zit niet op sociale media. De befaamde Sports Illustrated-journalist Lee Jenkins deed in 2016 een poging het mysterie-Leonard te ontrafelen. Hij ontdekte dat de basketballer zijn zomers steevast doorbracht in een tweekamerappartement in San Diego, om daar elke dag te trainen met oud-teamgenoten van zijn studententeam.

Er zat altijd een basketbal in zijn rugzak en hij reed naar trainingen in een twintig jaar oude SUV. Waarom hij met al zijn miljoenen op de bank nooit een nieuwe auto kocht? ‘Deze doet het nog’, antwoordde Leonard.

Trainingspak

Toen hij in de zomer van 2015 zijn contract bij San Antonio Spurs met vier jaar verlengde voor ruim 90 miljoen euro liet hij iemand van de club overvliegen naar San Diego. Tijd voor een feestje had hij niet. Hij kwam opdagen in een trainingspak, zette zijn handtekening en vertrok weer naar de sportschool.

Voor de buitenwacht is hij soms onpeilbaar. Vorig jaar vertrok hij onverwacht bij San Antonio Spurs, nadat de liefde tussen club en speler was bekoeld door een aanhoudende spierblessure in zijn dijbeen. Hij kon naar de iconische Los Angeles Lakers uit zijn geboortestad, waar collega-vedette LeBron James net was neergestreken, maar koos voor Toronto Raptors; een relatief kleine club die nog nooit kampioen werd.

Meteen nam hij zijn nieuwe team bij de hand. Hij oogt onverstoorbaarder dan ooit, bewees hij in de kwartfinale tegen Philadelphia 76ers in de beslissende zevende wedstrijd. In de laatste seconde van de wedstrijd, met de stand 90-90, schoot Leonard zijn team een ronde verder.

Hij was dit seizoen goed voor gemiddeld bijna 27 punten per wedstrijd; twee punten meer dan zijn beste seizoen bij de Spurs. ‘Maar ik hoef niet de beste speler te zijn’, zei hij toen hij de Raptors naar de NBA-finale had geleid. ‘Ik wil winnen.’