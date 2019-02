Basketballer James Harden al dertig duels goed voor 30 punten of meer

James Harden vorig jaar februari. Beeld AP

De prestatie van Harden is uniek in het profbasketbal. Voormalig topspeler Kobe Bryant kwam in 2003 tot een serie van zestien wedstrijden, terwijl Michael Jordan in 1987 elf duels achtereen minimaal 30 punten wist te noteren.

Het absolute record stamt uit 1962, toen de NBA nog niet in haar huidige vorm bestond. De boomlange Wilt Chamberlain (2.16 meter) zette een serie van maar liefst 65 partijen neer waarin hij 30 keer scoorde. Dat aantal zal Harden niet bereiken; Houston Rockets speelt in de reguliere competitie nog 26 wedstrijden.

De verklaring voor Hardens overmacht ligt volgens hemzelf in zijn offensieve speelstijl. ‘Ik probeer iedere keer de aanval te zoeken. Dat maakt me zo succesvol.’ Harden kan zo aanvallend spelen, omdat zijn ploeg met blessures te kampen heeft.

‘We missen een aantal spelers. Dat geeft mij de kans dominant te zijn aan de bal’, zei de 29-jarige uitblinker tegen de Amerikaanse pers. ‘Als we weer een volledig team tot onze beschikking hebben, kunnen ook andere jongens het spel maken.’

Beeld USA TODAY Sports

Tot die tijd weten de verdedigers zich geen raad met de pijlsnelle acties en schijnbewegingen van Harden, die vooral productief is met schoten van achter de driepuntslijn. Per wedstrijd scoort hij er gemiddeld 15 punten mee, waardoor hij ook in de race is voor het record van de meeste driepunters in één seizoen.

Dat staat nu nog op naam van Stephen Curry, die drie jaar geleden 1.206 punten uit driepunters maakte, tegenover 795 voor Harden. Als de bebaarde topschutter zijn gemiddelde weet vol te houden, neemt hij het record van Curry over.

Op dit moment staat Houston Rockets vijfde in de Western Conference, een van de twee NBA-afdelingen. Door de overweldigende scores van de sterspeler heeft het team veertien van de laatste achttien duels gewonnen en houdt het zicht op de race voor de play-offs. Daarin komen de beste acht teams per afdeling uit, zestien in totaal.

Harden is vanaf 2013 telkens geselecteerd voor het All Star-team van de competitie en vorig seizoen werd hij uitgeroepen tot beste speler van de NBA. Ook dit jaar is Harden favoriet om die ereprijs te winnen.

De vedette kan zijn record in de nacht van woensdag op donderdag al scherper stellen. Dan speelt Houston Rockets tegen Minnesota Timberwolves.