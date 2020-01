Basketballegende Kobe Bryant (41) overleden bij helikoptercrash

Kobe Bryant in 2013. Beeld AFP

‘Hoe kan Kobe Bryant dood zijn? Het was niet de bedoeling dat de legende zo zou eindigen’, was de kop van een van meestgelezen stukken in de Los Angeles Times zondagmiddag. De verbijstering typeerde de reacties die niet alleen uit de Amerikaanse sportwereld, maar uit alle hoeken van de Amerikaanse samenleving kwamen: helden hebben recht op een eeuwig leven, of in elk geval een leven tot ver voorbij de pensioengerechtigde leeftijd.

Het is een Amerikaanse mythe: helden gaan niet dood in ongelukken. En dus was het lastig te bevatten, dat de 41-jarige ex-basketbalster die ochtend met acht anderen, onder wie zijn 13-jarige dochter Gianna, was omgekomen toen de helikopter waarin zij zaten neerstortte op een helling in de buurt van zijn huis, even ten westen van Los Angeles.

Bryant was op weg naar zijn Mamba Sports Academy in Thousand Oaks, een voorstad van LA. Daar zou hij coachen in een basketbaltoernooi dat de Mamba Cup wordt genoemd, voor jongens en meisjes tussen tien en veertien jaar. Bryant vloog al jaren in zijn eigen helikopter boven het vastzittende verkeer van de stad. Het was zondag zo mistig dat de politie zijn eigen helikopters aan de grond hield.

Legende

‘Legende’ was het sleutelwoord, in het rouwbetoon. Bryant was een van de grootste basketballers in de geschiedenis – na zijn debuut bij de LA Lakers, in 1996 op 18-jarige leeftijd, speelde hij twintig seizoenen bij diezelfde club, en zou in achttien van die seizoenen tot het sterrenteam van de nationale Amerikaanse competitie worden gekozen. Hij werd vijf keer kampioen, scoorde in één enkele wedstrijd een keer 81 punten, het één na hoogste aantal ooit, en maakte in totaal 33643 punten, waarmee hij op de derde plaats in de geschiedenis belandde, tot afgelopen week, toen LeBron James, een huidig icoon van de Lakers, hem passeerde. Maar dat accepteerde hij groots: ‘Ga door met het spel verder te helpen @KingJames. Veel respect broeder #33644.’

Overal in Los Angeles ontstonden zondagavond spontane samenscholingen. Voor de gymzaal waarheen Bryant op weg was, om zijn dochter te coachen. Voor de hal waarin de Grammy-awards werden uitgereikt, en waar binnen artiesten hun respect betuigden. ‘We voelen ons allemaal extreem verdriet vandaag’, opende presentatrice Alicia Keys het gala. Daarna zong ze met de band Boyz II Men een eerbetoon in de vorm van het liedje It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday.

Bryant was een begrip. Hij werd geroemd om zijn agressiviteit en creativiteit in het spel, wat hem de bijnaam Black Mamba opleverde (een bijnaam die hij zelf had bedacht, wat aantoont dat hij ook verstand had van media en marketing). Maar veel vaker nog hoor je op Amerikaanse basketbalvelden en klaslokalen zijn voornaam, als iemand een bal richting de ring gooit of een propje richting een prullenbak.

‘Kobe’, mompelen ze dan. Het is een schietgebed, een eerbetoon en een gezonde dosis eigenwaan ineen – een mix waarmee je in dit land ver komt.

Oscar

In 2018 won Bryant een Oscar, met de verfilming (als tekenfilm) van de afscheidsbrief die hij in 2015 aan de NBA stuurde en waarin hij vertelde hoe hij verliefd was geworden op het spel: Dear Basketball.

Bryant was een icoon, een voorbeeld, een mentor, zeiden allerlei grote en kleine landgenoten zondag op de sportzenders die de avond inruimden voor een impromptu herdenking. Maar ‘legende’ was het sleutelwoord, ook voor oud-president Barack Obama. ‘Kobe was een legende. Hij ging net beginnen aan wat een net zo betekenisvol tweede bedrijf zou worden.’ Wat dat tweede bedrijf zou worden: een investeringsfonds op het snijvlak van sport, media, gaming en technologie.