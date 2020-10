Basketbalcompetitie NBA haalt de eindstreep, maar de echte uitdaging komt er nog aan

Anthony Davis van Los Angeles Lakers springt tussen verdedigers van Miami Heat door. Beeld AFP

De NBA gaat een onzekere toekomst tegemoet, zoals vele andere competities. ‘Het is onmogelijk om deze pandemie te bedwingen’, sprak NBA-baas Adam Silver in maart, nadat hij had besloten de boel stil te leggen vanwege de uitbraak van het coronavirus. In Disney World, Orlando, waagde hij vervolgens op kleine schaal een dappere poging.

Dagelijks testen

Alleen bij het betreden van het terrein van de bubbel, zoals de afgesloten omgeving van het ESPN Wide World of Sports ging heten, waren er enkele besmettingen onder spelers en coaches. Daarna was er louter goed nieuws. Met behulp van dagelijkse testen, polsbandjes die de gezondheid van de drager registreren en ‘slimme’ ringen die lichaamstemperatuur monitoren, creëerde de basketbalcompetitie een coronavrije zone in een ontwricht land dat inmiddels ruim 214.000 inwoners aan de ziekte is verloren.

Het succes van de bubbel is vooral toe te schrijven aan de discipline van de ruim 300 spelers en coaches, verdeeld over drie hotels waar ze zwembaden, visvijvers, pingpongtafels en fietsroutes tot hun beschikking hadden. De incidenten waren op één hand te tellen. Danuel House van Houston Rockets was de grootste zondaar: hij werd naar huis gestuurd omdat hij zonder goedkeuring een vrouw op zijn hotelkamer had uitgenodigd.

Fans de de Lakers kijken naar een finaleduel dat uiteindelijk gewonnen zal worden voor Miami. Beeld AP

Achtduizend dollar fooi

Zijn teamgenoot Russell Westbrook liet na de uitschakeling van zijn club naar verluidt een fooi van achtduizend dollar achter voor het hotelpersoneel. Waar spelers aanvankelijk hun twijfels hadden over de veiligheid van de bubbel, en een aantal basketballers zelfs thuisbleef, luidde het oordeel na enkele weken vrijwel unaniem positief.

Volgens sportzender ESPN zouden coaches en spelers elkaar na het verlaten van Disney World nog regelmatig berichten sturen waarin ze, geschrokken van de buitenwereld, bekennen heimwee te hebben naar de bubbel, de veiligste plek op aarde.

Hoe verder?

Toch kent ook de goednieuwsshow van de NBA zijn grenzen. Nu het Disney-sprookje is uitgeblazen, moet de competitie de harde realiteit onder ogen zien. Want, hoe verder?

De NBA wordt omringd door vraagtekens, bijvoorbeeld over de startdatum van het volgende seizoen. Normaal gesproken wordt de finale in juli gespeeld, maar door de coronapauze van vier maanden is de reguliere speelkalender door de versnipperaar gehaald. Silver hoopt de volgende jaargang eind januari te kunnen beginnen, indien mogelijk met publiek, een grote bron van inkomsten in de competitie waarin clubs 82 wedstrijden per seizoen spelen.

Aangepast reisschema

Een andere vraag: in welke gedaante kruipt de competitie uit de bubbel? Zal het reisschema worden aangepast? Zullen toeschouwers daadwerkelijk de stadions kunnen betreden bij wedstrijden die zich afspelen onder een dak? Drie maanden, vooruit, maar een compleet seizoen in een bubbel is ondenkbaar.

De voorbeelden van andere Amerikaanse sportcompetities, die het alternatief van een geïsoleerde omgeving naast zich neerlegden, bieden momenteel weinig hoop. Rondvliegende sportteams blijken een garantie voor besmettingen. In footballcompetitie NFL werden dit weekend voor de tweede week op rij wedstrijden uitgesteld, met name vanwege een virusuitbraak bij de Tennessee Titans. Honkbalcompetitie MLB moest tientallen wedstrijden verplaatsen.

Fans van de Lakers moedigen hun team aan op het terras van een café in Los Angeles. Beeld EPA

Dalende inkomsten

Zoals veel bedrijven, zal ook de NBA de coronacrisis in de portemonnee voelen. Door dalende inkomsten zal het salarisplafond inzakken. Momenteel kunnen clubs 109 miljoen dollar aan hun selecties besteden, maar dat bedrag zal gegarandeerd krimpen. Sinds de introductie van het salarisplafond in het seizoen 1984-1985 daalde het budget alleen in 2002 en 2009.

Door een conflict met China, dat de NBA de rug toekeerde nadat Daryl Morey, technisch directeur van Houston Rockets, vorig najaar zijn steun uitsprak voor een onafhankelijk Hongkong, zal de competitie naar schatting een miljard dollar aan inkomsten verliezen. De afgelopen seizoenen groeiden de bomen in het Amerikaanse profbasketbal tot in de hemel, met vette tv-contracten en volle stadions, maar een pas op de plaats zal nu nodig zijn.

Gekelderde kijkcijfers

De bubbel mocht dan een succes heten, veel Amerikaanse tv-kijkers lieten de onderneming aan zich voorbij gaan. Kijkcijfers kelderden: de eerste finalewedstrijd tussen Los Angeles Lakers en Miami Heat trok slechts 5,9 miljoen belangstellenden.

Uit conservatieve hoek klinkt het verwijt dat de NBA het gebrek aan interesse aan zichzelf te danken heeft met de niet aflatende en uiterst zichtbare strijd tegen raciale ongelijkheid en politiegeweld. Maar ook andere sportevenementen, zoals de ijshockeyfinale, trokken aanzienlijk minder kijkers. In het land waar sport als de belangrijkste vorm van entertainment geldt, lijkt het product door het gebrek aan toeschouwers en ambiance voor veel mensen minder aantrekkelijk geworden.

Over de bubbel in Disney World zal niettemin nog jarenlang worden gesproken. Het experiment schreeuwt om terugblikken in de stijl van Andere Tijden Sport. Het materiaal is inmiddels geschoten: de afgelopen drie maanden registreerde een cameraman van de NBA het leven van de basketballers in de bubbel. Eerder leverde dezelfde man de archiefbeelden voor The Last Dance, de tiendelige documentaire over Michael Jordan die basketballiefhebbers het afgelopen voorjaar zoet hield, totdat de poorten van de bubbel begin juli werden geopend.