Bas Dost stopt met 'verrot' gevoel bij Oranje

Moeizaam

'We hebben Bas te weinig in stelling gebracht', zei Koeman over het verloren duel met Engeland, waarin hij met Depay en Promes een soort driemansvoorhoede vormde. Alle drie kwamen ze nauwelijks tot iets constructiefs. Koeman maakte drie dagen later een totaal andere opstelling met twee beweeglijke spitsen, Depay en Babel, en liet weten dat die optie het meest waarschijnlijk is voor de nabije toekomst.



Dost wees op het immense verschil met Sporting Lissabon, waar hij 59 keer scoorde in 57 competitieduels. Dat is geen toeval. Hij vertelde over de manier waarop trainer Jesus met zijn medespelers praat: 'We hebben een speler die sterk is als hij de bal krijgt in het strafschopgebied. Het is dan raar als jullie hem op 40 meter van het doel aanspelen.'



Dat laatste gebeurde tegen Engeland, waar hij bijna geen bespeelbare bal kreeg en met hoon werd overladen om een totaal mislukte kaats in de middencirkel. Het was duidelijk dat Dost voorlopig alleen nog in aanmerking zou komen als zogenoemde pinchhitter (invaller bij nood), terwijl hij internationaal gezien de succesvolste Nederlandse spits is van het moment.



Stoppen als international is vrij zeldzaam. Ophef ontstaat alleen als het werkelijk grote namen betreft, met grotere reputaties dan die van Bas Dost. Willem van Hanegem en Johan Cruijff gingen niet mee naar het WK van 1978, wat meteen het einde van hun interlandloopbaan bleek, al speelde Van Hanegem later nog een erewedstrijd. Ruud Gullit liet verstek gaan bij het WK van 1994, omdat hij zich niet kon verenigen met de tactiek van bondscoach Dick Advocaat. Hij besloot na een oefenduel met Schotland af te haken.



Clarence Seedorf bedankte in het voorjaar van 2008, omdat hij niet kon leven met een bijrol onder bondscoach Marco van Basten. Menigeen keerde terug na een vertrek. Ruud van Nistelrooij en Mark van Bommel, bijvoorbeeld, bedankten na het WK van 2006, maar maakten hun rentree.



Bondscoach Koeman respecteert de beslissing van Dost, hoewel hij die betreurt. Hij zag nog wel een rol voor de spits weggelegd. Koeman wil ook de wedstrijden tegen Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni) gebruiken om zijn speelwijze voor de periode vanaf augustus te bepalen.