Bart Vlietstra over moeizame start top-3: ‘Eredivisie is slachtoffer van het succes van Nederlands voetbal’

Donny van de Beek heeft de 1-1 gescoord. Ajax speelt in de eredivisie met 2-2 gelijk tegen Vitesse. Beeld ANP

Ajax, Feyenoord en PSV verspelen al op de eerste speeldag punten. Vind je dat verrassend?

‘Dat is zeker verrassend. Met name Ajax en PSV hebben afstand genomen van de rest. Dat zij direct gelijkspelen, is opmerkelijk. De trainers voeren excuses aan dat hun spelers pas net samenspelen, maar dat probleem hebben de tegenstanders ook. Niet erg overtuigend wat mij betreft.’

Waar zitten de problemen bij de top-3?

‘Ajax wordt soms neergezet als een ‘on-Nederlandse’ ploeg, die de internationale top kan evenaren. Ook in de strijd om de Johan Cruijff-schaal maakten ze indruk. Je verwacht dus een voortvarende start. Toch denk ik dat ze in Amsterdam niet erg in paniek zijn over het gelijkspel tegen Vitesse. Ajax zit heel duidelijk in elkaar: de oudere, ervaren spelers zijn er nog, de trainer heeft krediet en is gewend aan zijn groep. Het komt wel goed in de Arena, is mijn indruk.’

‘Bij PSV ziet het er zorgelijker uit: direct punten verspelen bij een promovendus is niet best. De Eindhovenaren voetballen de eerste wedstrijden met een dikke laag stroop aan de schoenen. Er is veel kwaliteit en snelheid voorin met Malen, Bergwijn en Bruma, maar op het middenveld zijn onvoldoende wapens om hen te lanceren. Ook achterin is het moeizaam: Luckassen stond in eerste instantie in de basis, maar was eigenlijk al afgeschreven.



‘Daarnaast zie je een trendbreuk bij PSV. De Latijns-Amerikaanse spelers voelden zich altijd als een vis in het water op PSV Campus De Herdgang, maar dat is dit jaar wel anders: Pereiro overweegt een transfer, Lozano zat chagrijnig op de bank en ook Gutiérrez komt nog niet uit de verf.’

‘Ook Feyenoord begon niet bepaald overtuigend, maar heeft echt wel potentie. Vanuit de underdogpositie kunnen ze best verrassen. Maar daarvoor is wel een nieuwe spits en centrale verdediger nodig. De nieuwe technisch directeur Sjaak Troost is eigenlijk te laat begonnen. Het is heel lastig om op korte termijn een goed technisch beleid op poten te zetten. Dirk Kuijt helpt daarbij, hij heeft een internationaal netwerk. Kuijt belde Narsingh om hem naar De Kuip te halen en overtuigde Berghuis om bij Feyenoord te blijven. Dat is best een prestatie. Maar het gebrek aan een sterk scoutingapparaat en simpelweg geld wreekt zich.’

Welke clubs vielen buiten de traditionele top-3 op?

‘Heracles-Heerenveen leert je als journalist weer dat voorspellen zinloos is. Heracles had de langste voorbereiding van allemaal, Heerenveen heeft een nieuwe onervaren coach en is met het vertrek van Vlap en Lammers veel doelpunten kwijtgeraakt. En dus wordt Heracles-Heerenveen… 0-4.

‘Ook AZ liet goed voetbal zien bij de 4-0 op Fortuna Sittard. Met Calvin Stengs en Myron Boadu hebben ze een gevaarlijke en talentvolle aanval. Ze durven jonge spelers kansen en verantwoordelijkheid te geven. Jeugdexponent en aanvoerder Guus Til vertrok en nu zit de band om een andere parel uit de opleiding: Teun Koopmeiners.’

AZ speelde voor het eerst op zondagavond om acht uur, een primeur in de eredivisie. Het stadion was niet uitverkocht. Is dit te laat voor fans?

‘Fortuna-supporters die naar Alkmaar waren gereisd, lagen pas om twee uur in bed. Dat slaat nergens op als je op maandagochtend moet werken. Het zit in ons systeem dat je om 17.00 uur de uitslagen kent en na Studio Sport exact weet waar je aan toe bent. Persoonlijk vind ik het ook wel een lange zit, met eredivisiewedstrijden van 12.30 tot 21.45 uur.’

Wat heeft de transfermarkt nog voor ons in petto?

‘Real Madrid wil Ajax-middenvelder Van de Beek. Als hij weggaat is dat een aderlating, want hij is een unieke speler op zijn positie. Datzelfde geldt voor Bergwijn van PSV, die in de belangstelling staat van Sevilla. Bergwijn heeft scorend vermogen, is beresterk en technisch vaardig. Bij PSV komt nu veel op zijn brede schouders terecht, maar nu de prestaties tegenvallen, denkt ook hij misschien aan een vertrek.

‘Het is de pest van Nederlandse clubs: de eredivisie is het slachtoffer van het succes van het Nederlandse voetbal. Iedereen ziet de prestaties van Ajax in de Champions League en Oranje in de Nations League. We staan weer op de kaart, maar het betekent ook onrust voor de clubs. Luuk de Jong naar Sevilla was een jaar geleden ondenkbaar geweest, die heeft daar, buiten zijn uitstekende seizoen, echt van geprofiteerd. Voor alle clubs blijft het tot 1 september een puzzel om alles rond te krijgen.’

Tot slot: een voorspelling voor het kampioenschap.

‘Ajax heeft ook in de breedte zo veel te bieden. De selectie herbergt doelpunten, kwaliteit, ervaring en klasse. Ze hebben gewoon de meest complete groep. En: de trainer zit er al even en heeft zijn stempel gedrukt op het team. Maar er moeten niet te veel spelers meer vertrekken. Als Ziyech nog weggaat, zijn ze wel heel veel creativiteit kwijt. Persoonlijk zou ik daar ook van balen. Die doet iedere week wel iets wat geen ander bedenkt.’