Bart Swings wint eindelijk een 'echte' medaille voor België

Na 20 jaar weer een medaille, dat is euforie tot en met Begeleider Maarten Thysen

Een stralende Maarten Thysen wordt als eerste door de journalisten ondervraagd. Hij begeleidt Swings sinds zijn overstap. 'Na 20 jaar weer een medaille, dat is euforie tot en met', zegt Thysen. 'Het is ook een beloning voor zijn harde werken. Als je nagaat met welke middelen hij dit heeft gedaan. In Nederland kun je met zo veel mooie schaatsers samen trainen, in België is hij zo goed als de enige.'



De spontane blijdschap en verbazing onder de Belgische journalisten over de 'historische' prestatie is mooi om te zien. Vande Weyer checkt op zijn telefoon 'of de koning of de eerste minister al een sms naar Swings heeft gestuurd'. Als de schaatser aan het koord verschijnt, krijgt hij vragen als: 'Wat ga je zo als eerste doen, Bart?'



Na Sotsji had Swings gekwakkeld en kon hij de stijgende lijn niet doortrekken, vertelt hij. Het afgelopen jaar trainde hij met 'het beste team ter wereld', de Noren - winnaars van de ploegenachtervolging in Pyeongchang - en ging het steeds beter. De druk om een medaille te halen was er 'altijd wel geweest'.