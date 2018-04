Barre weersomstandigheden tekenden de marathon van Boston - Abdi Nageeye: 'Dit was mijn zwaarste marathon ooit'

Abdi Nageeye (29) had voorzichtig durven dromen van een plek bij de beste vijf in de prestigieuze marathon van Boston. In 2016 was hij nog achtste geworden en de in Somalië geboren Nederlander voelde zich beter dan ooit, liet hij een paar weken geleden nog weten vanaf zijn trainingskamp in Kaptagat, Kenia. Hij kwam maandag uiteindelijk als zevende over de finish, in een wedstrijd die werd getekend door de barre weersomstandigheden. Zijn tijd: 2.23,16, op ruime achterstand van de verrassende Japanse winnaar Yuki Kawauchi (31), die na 2:15:58 over de finish kwam.



'Dit was mijn zwaarste marathon ooit', zei Nageeye na de finish.