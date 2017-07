Barguil wint spectaculaire Pyreneeënrit, Aru blijft in het geel

Op de laatste, steile klim in deze spectaculaire korte etappe van 100 kilometer sloten ook Nairo Quintana en Warren Barguil aan. De vier werkten goed samen op weg naar de bochtige aankomst in Foix. Daar nam Barguil de laatste bocht aan de buitenkant, waardoor hij Contador met meer snelheid kon verslaan.



Barguil dacht zondag in Chambéry al een rit te hebben gewonnen, maar uit de fotofinish bleek dat de Colombiaan Rigoberto Urán net iets eerder de finish had gepasseerd. De drager van de bergtrui was vrijdag de eerste aanvaller in een rit met drie beklimmingen van de eerste categorie.



Maar op de eerste col van de dag, de Col de Latrape, kwam de Italiaan Alessandro De Marchi alleen boven. Achterin vielen met name bij Astana klappen: Jakob Fuglsang, Andrei Grivko en Michael Valgren konden de groep met hun kopman Aru al snel niet meer volgen. Fuglsang, eerder gevallen, gaf niet veel later op.