Barcelona zet trainer Valverde aan de kant

Valverde op 9 januari in de verloren halve finale van de Spaanse Super Cup tegen Atletico Madrid. Beeld AFP

Het vertrek van Valverde hing al een tijd in de lucht. Op zondag meldde NOS Nieuws dat Barcelona ook met Ronald Koeman had gesproken om hem op te volgen. De Nederlandse bondscoach zou echter niet zijn ingegaan op een aanbod om de club te gaan trainen.

Aan de stoelpoten van Valverde werd de laatste dagen opnieuw gezaagd na de verrassende nederlaag vorige week van Barcelona in de halve finale van de Spaanse Super Cup. Barcelona verloor toen in de laatste minuten van van Atletico Madrid. In de finale zondag moesten de Barcelona-fans toezien hoe aartsrivaal Real Madrid er met de prijs vandoor ging, toen Atletico na penalties werd verslagen.

De 55-jarige Valverde is de eerste Barcelona-trainer die sinds 2003 midden in het seizoen wordt ontslagen. Toen moest Louis van Gaal vertrekken. Onder zijn leiding werd Barcelona twee keer landskampioen, in 2018 en 2019. Hij was sinds 2017 trainer van de club. Barcelona staat nu in de competitie op de eerste plaats. De ploeg heeft evenveel punten als Real Madrid, veertig, maar gaat alleen aan kop vanwege een beter doelsaldo.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 januari 2020

Teleurstellend

De club had echter afstand kunnen nemen van Real maar in een paar wedstrijden werden onnodig punten verspeeld tegen mindere tegenstanders. Na een gelijkspel tegen stadgenoot Espanyol, voor de halve finale van de Supercup, nam de kritiek op het functioneren van Valverde nog meer toe.

Ook het teleurstellende resultaat van de topclub de afgelopen twee jaar in de Champions League wordt Valverde aangerekend. Barcelona werd uitgeschakeld door AS Roma en Liverpool. Zijn opvolger Setien (61) vertrok vorig seizen bij Betis Sevilla. De club eindigde onder zijn leiding op de tiende plaats.