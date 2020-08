Barcelona plaatst zich voor kwartfinale na matig spel tegen Napoli

Frenkie de Jong in gevecht om balbezit met Fabian Ruiz. Beeld AFP

Barcelona versloeg in de laatste restjes van de achtste finales Napoli (3-1), na de 1-1 vóór de uitbraak van corona in Napels. Barcelona en Bayern, dat al voor de thuiswedstrijd tegen Chelsea vrijwel zeker was van de laatste acht door de ruimte zege in Londen (toen 0-3, zaterdag 4-1), vormen samen op papier de meest spectaculaire kwartfinale van het eindtoernooi in Lissabon.

Want het circus van het internationale voetbal verhuist naar de Portugese hoofdstad, voor het unieke formaat van de ontknoping van seizoen 2019-2020. Kwartfinales over één wedstrijd, in de lege stadions van Sporting en Benfica. Achtereenvolgens Atalanta Bergamo – Paris SG op woensdag, RB Leipzig – Atlético Madrid donderdag, Barcelona – Bayern vrijdag en Manchester City – Lyon zaterdag.

Opvallend is dat Barcelona en Bayern de enige voormalige winnaars van de belangrijkste Europese voetbalbeker zijn. Bij de zes andere clubs is het palmares wat dat aangaat smetteloos, waarbij Manchester City en Paris SG met onwaarschijnlijke bedragen uit de olielanden zijn verrijkt in het afgelopen decennium. Dat levert ze in nationaal opzicht al de nodige prijzen op, maar ze zullen pas rusten als de Champions League is gewonnen.

Gooi- en smijtwerk

Barcelona nam voor rust ruim afstand van Napoli (eerst 3-0, later 3-1), al viel op de eerste goal van verdediger Lenglet best wat af te dingen, vanwege gooi- en smijtwerk in het strafschopgebied. Messi, na een dribbel waarin hij ten val kwam, opstond, nog een schijnbeweging gebruikte en de bal in de verre hoek plaatste, en Suarez scoorden eveneens voor rust. Suarez uit een strafschop, na een overtreding op Messi. Mooiste moment was de pass met de buitenkant van de voet van Frenkie de Jong in het strafschopgebied, diagonaal naar Messi, die de bal op de borst controleerde en scoorde, maar bij het aannemen de bal eventjes tegen de arm zag stuiten, en in aanvallende zin is elke aanraking met de hand of arm tegenwoordig hands bij een doelpunt.

Door de benutte strafschop van Insigne kort voor rust, hield de wedstrijd zijn spanning, die pas werkelijk naar de top zou stijgen als de 3-2 zou vallen. Dat gebeurde niet, want oud-Ajacied Milik kopte raak uit buitenspelpositie, waardoor Barcelona zich plaatste voor de kwartfinale waarnaar de voetbalwereld het meest zal uitzien. Barcelona – Bayern München, over één wedstrijd. Bayern beleeft onder trainer Hansi Flick een geweldige periode, waarin het met af en toe oogstrelend voetbal titel en beker won. Barcelona voetbalde na de onderbreking vanwege corona zeer matig en liet de titel aan Real Madrid.

Maar Barcelona heeft tovenaar Messi. Vidal en Sergio Busquets keren terug van een schorsing. En Frenkie de Jong is dus terug, die het optreden in zijn eerste seizoen een kleine voldoende gaf in een interview met Trouw. Maar met De Jong is er makkelijker balbezit op het middenveld. De Spaanse pers noemde hem een van de uitblinkers tegen Napoli. Daarbij is het een genot om naar zijn voetbal te kijken.