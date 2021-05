Barcelona, Juventus en Real Madrid willen door met Super League

Juventus- en Barcelona-sterren Cristiano Ronaldo en Lionel Messi tijdens een Champions League-wedstrijd dit seizoen. Beeld AP

‘We zijn ons volledig bewust van de diversiteit aan reacties op het Super League-initiatief’, schrijven de clubs in het statement. ‘We zijn bereid om de voorgestelde aanpak zo nodig te heroverwegen. We zouden echter zeer onverantwoordelijk zijn als we, ons bewust van de behoeften en de crisis in de voetbalsector, deze missie zouden opgeven.’

Statement regarding the Super Leaguehttps://t.co/Gr0VVKwjXu — FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 mei 2021

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid waren de andere negen clubs die overwogen mee te doen aan de Super League. Zij hebben zich, mede onder druk van supporters, teruggetrokken. De UEFA heeft een overeenkomst met deze clubs gesloten.

De plannen voor de Super League kwamen vorige maand naar buiten. De Europese topclubs vinden de verdeelsleutel in de Champions League nu niet goed en vinden dat ze recht hebben op meer geld. De negen clubs hebben nu echter een straf van de UEFA geaccepteerd. Ze hebben afgesproken om voor één seizoen af te zien van 5 procent van hun inkomsten uit UEFA-competities. Ook doen ze een donatie van 15 miljoen euro voor de ontwikkeling van jeugdvoetbal in Europa.

Barcelona, Juventus en Real Madrid hebben totaal geen begrip voor de houding van de UEFA. ‘De problemen die de twaalf clubs ertoe brachten de Super League aan te kondigen zijn niet verdwenen. We herhalen daarom dat we door moeten gaan met het vinden van oplossingen, ondanks de onaanvaardbare druk en bedreigingen die we van de UEFA blijven ontvangen. We moeten de juiste toekomstplannen hebben voor de sport uit respect voor onze geschiedenis en onze verantwoordelijkheid jegens onze partners en fans.’

De clubs hopen op een open gesprek. ‘De conclusie is dat we herhalen dat we met de FIFA, de UEFA en alle voetbalspelers willen blijven debatteren, met gepast respect, zonder enige druk en met respect voor de rechtsstaat, om tot de meest geschikte oplossingen voor de duurzaamheid van de hele voetbalfamilie te komen.’