Barcelona is weer als vanouds een frivole aanvalsmachine dankzij een ijzersterke defensie

Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen. Beeld REUTERS

Het is even wennen voor Barcelona, maar de club kan er zelf ook niet onderuit. Decennia is er gebouwd aan de reputatie van frivole aanvalsmachine, maar de laatste weken verschijnen op de eigen site trotse berichtjes over de hechte defensie. ‘De beste verdediging van Europa’ staat er boven. En: ‘Defensieve statistieken die records breken.’

De cijfers zijn ook indrukwekkend: zestien keer hield de ploeg al de nul in de competitie, in 21 wedstrijden. De laatste keer dat dat in de Primera Division gebeurde was negentien jaar geleden toen tegen Deportivo La Coruña nauwelijks viel te scoren. Keeper Marc-André ter Stegen hoefde tot nu toe slechts zeven ballen uit zijn doel te halen, het minste in heel Europa. Real en Atlético Madrid hebben er al tien meer tegen gekregen.

Tussen al die clean sheets door werd de ploeg wel uit de Champions League geknikkerd. Donderdagavond speelt het in de Europa League tegen een andere weer opkrabbelende grootmacht. Wout Weghorst en Marcus Rashford mogen met Manchester United testen of de verdediging ook van Europees topniveau is.

Kansloze nederlagen

De laatste jaren was dat niet zeker niet het geval, integendeel. In de competitie kreeg de ploeg de laatste drie seizoenen steeds 38 doelpunten tegen, altijd meer dan de grote rivaal Real Madrid. In de Champions League waren er veel kansloze nederlagen tegen topteams. Van Bayern München werd vijf keer verloren, met een totaalscore van 19-2 in het voordeel van de Duitsers.

Daar zit de ontluisterende 8-2-nederlaag bij uit 2020, maar sindsdien is er veel veranderd. Ronald Koeman kwam en ging weer, waarna Xavi Hernández de trainer werd. Hij gooide niet direct alles op de schop, maar van de verdediging waar Bayern doorheen liep, is nu weinig meer over. Alleen Ter Stegen heeft nog een basisplek.

Meest prominente vertrekker is Gerard Piqué, die in november op 35-jarige leeftijd tussentijds en betraand afscheid nam. In het centrum zet Xavi de laatste tijd meestal Ronald Araújo (23) en Andreas Christensen (26) neer. Rechtsback Jules Koundé (24) kwam voor 50 miljoen euro over van Sevilla, op links houdt de zelf opgeleide Alejandro Balde (19) voorlopig Jordi Alba uit de basis.

Met die sterk verjongde defensie lukt het weer om het oude vertrouwde spel te spelen. Barcelona speelt nog graag op de helft van de tegenstander, maar bij counters van de tegenstander is er nu wel de snelheid om in de te grijpen. Het geringe aantal tegendoelpunten is geen geluk, de ploeg geeft gewoon weinig weg. Gemiddeld krijgen tegenstanders slechts 1,1 keer per wedstrijd een opgelegde kans om te scoren.

Uitstekende keeper

Dat is het laagste in de Spaanse Liga – nummer twee Real Madrid zit op 1,32 -, maar het aantal tegendoelpunten ligt nog veel lager. De verklaring ligt voor de hand: een uitstekende keeper. Afgelopen zondag krikte Ter Stegen tegen Villareal zijn reddingspercentage op naar 89,2 procent. Thibaut Courtois van Real zit op 81,1 procent. De keeper van Manchester United, David De Gea, komt niet verder dan 69,7 procent.

Verdedigers en keepers kunnen nog zo goed zijn, als de rest van de ploeg niet loopt, letterlijk, zijn ze machteloos. Interessant genoeg was het oud-trainer Quique Setién die daarop wees, nadat hij zondag met zijn nieuwe ploeg Villarreal met 1-0 verloor van Barcelona.

‘Dit team rent het meest als ze de bal niet hebben’, zei hij. ‘En dat is een erg belangrijke statistiek in een team met deze potentie en kwaliteit.’ De beste verdediging is zelf de bal hebben, daarom doet Barcelona er alles aan om die na verlies zo snel mogelijk terug te krijgen.

Bal terug veroveren

Dat is te zien aan het lage aantal passes dat de ploeg toestaat aan tegenstanders. Gemiddeld zijn het er slechts 8,8 voordat er wordt ingegrepen, blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Opta. De beroemde vijfsecondenregel – binnen die tijd moet bal terug veroverd zijn – die Pep Guardiola introduceerde, heerst dus weer in Nou Camp.

Setién, die trainer was tijdens de afslachting tegen Bayern, wijst daarbij op de jeugdigheid van het team. Op het middenveld staan Pedri van twintig en Gavi van 18. Ook Frenkie de Jong staat weer vast in de basis, hij is ‘al’ 25 maar hoort vaak ook bij de spelers die de meeste meters maken. Alleen Sergio Busquets (34) krikt de gemiddelde leeftijd wat op, maar vanwege een blessure is het onzeker of hij meedoet tegen United.

‘Ik denk dat Xavi de juiste richting heeft gevonden’, zei Erik ten Hag. Het zijn niet alleen maar beleefde woorden aan de vooravond van de ontmoeting met Barcelona. Ook de Nederlander is een aanhanger van de vijfsecondenregel, in zijn laatste seizoen greep Ajax in na 9 passes. Maar hij weet dat zijn huidige ploeg het op dat vlak nu nog zal afleggen, Manchester United zit pas op 12,7.