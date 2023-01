Barcelona hoopt na winnen van Super Cup op nieuwe era met successen

Barcelona viert de Spaanse Super Cup. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

De Super Cup in Saoedi-Arabië, met de succesvolste clubs over het afgelopen seizoen in Spanje, is op zich niet zo’n heel belangrijke prijs, al was het dan een toernooi met vier clubs (ook Real, Valencia en Betis) in Riyadh, met een mooi geldbedrag voor de winnaar. Barcelona verdiende ook 12 miljoen euro. Maar dat deed er even minder toe, in historisch perspectief gezien. Het ging vooral om het moment. Barcelona won weer een prijs.

Lyrisch waren de commentaren vooral over Gavi, de 18-jarige met zijn doelpunt en twee assists. De man, de jongen eigenlijk nog, voor de toekomst. Ook Frenkie de Jong kreeg complimenten toebedeeld. Hij gedijde in de speciale tactiek van trainer Xavi, met Busquets, Pedri, Gavi en De Jong op het middenveld; eentje meer dan meestal.

Markeringspunt van nieuwe start

Ook trainer Xavi beschouwt de winst als het markeringspunt van de nieuwe start. Barcelona was in diepe problemen, rond anderhalf jaar geleden, destijds afgewenteld op de vorige trainer Ronald Koeman, die in 2021 de voorlaatste prijs won met de club, de nationale beker. Daarna ging het faliekant mis. In augustus vertrok sterspeler Lionel Messi, mede omdat Barcelona hem niet meer kon betalen.

Een zeer matig seizoen voltrok zich, opgeluisterd met het ontslag van Koeman, gevolgd door de moeizame start van opvolger Xavi, de vedette van voorheen, een van de lievelingen van het publiek. Barcelona haalde een aantal (boekhoudkundige) trucs uit om opnieuw te investeren in de selectie, waarin ook weer ruimschoots plaats is voor talenten van de club.

De club is in omvorming, zowel financieel als sportief, en geniet van een nieuwe lichting. Gavi dus, Pedri, Ansu Fati, linksback Alejandro Baldé ook. Geen wonder dat Frenkie de Jong wilde blijven. Ze wilden hem verkopen, ze zeiden bij de club lelijke dingen over hem en informatie over zijn salaris lekte uit, maar hij wilde helemaal niet weg. Omdat hij gelukkig is en toekomst zag bij de club, omdat hij zich niet zo gauw laat gek maken. Memphis Depay zal vermoedelijk wel vertrekken in de transfermaand januari, omdat het perspectief op speeltijd gering is.

Het was interessant om Xavi te zien, tijdens de verlenging van de halve finale tegen Betis. Hij was woedend en schreeuwde dat de spelers meer moesten lopen en harder moesten werken. In de finale tegen Real was Barcelona gemotiveerd en liet het Real zonder kans. En dus was het een vrolijke bedoening, de prijsuitreiking. Voorzitter Joan Laporta was afgedaald van de tribunes om trainer en spelers te huldigen. Ook hij herkende het moment, de mogelijke start van een nieuwe periode van successen.