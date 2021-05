Barça-voorzitter Laporta voert ‘totaal gestoord’ spel op rond positie Ronald Koeman

Ronald Koeman na afloop van zijn gesprek met voorzitter Joan Laporta van afgelopen woensdag Beeld EPA

Laporta behoudt zich het recht voor een nieuwe trainer te zoeken, terwijl Koeman nog een contract heeft voor een jaar. Hij wil hem alleen houden als hij geen ander vindt. ‘Totaal gestoord’, noemt Koemans zaakwaarnemer Rob Jansen die handelwijze. ‘En natuurlijk zeer vernederend.’ Jansens bureau Wasserman verspreidde vrijdagmiddag een cryptisch bericht, om het gedrag van Laporta te duiden. ‘Stel je voor: ik wil met jou trouwen, maar ik heb twijfels. Geef me twee weken om een betere partner te vinden. Als ik de juiste persoon niet kan vinden, gaan we alsnog trouwen.’

Jansen sprak deze week twee keer met de in maart gekozen voorzitter Laporta, eenmaal in het bijzijn van Koeman. Jansen is woedend over insinuaties van Laporta dat het met de gezondheid van Koeman slecht zou gaan. Hij zou zijn opgenomen in het ziekenhuis en hij zou het rustig aan moeten doen. Jansen: ‘Ronald is hartpatiënt. Hij is vorig jaar geopereerd. Hij is alleen naar het ziekenhuis geweest voor controle.’ Volgens Jansen bestaat binnen de leiding van Barcelona onenigheid. De meeste bestuursleden willen verder met Koeman, die in zijn eerste seizoen de beker won en als derde eindigde in de competitie, waarin de onverwachte kans op de titel alsnog werd verspeeld.

Laporta, wiens voorganger Bartomeu Koeman aantrok, gaf vrijdag een persconferentie, waarin het vooral ging over andere zaken. Hij trotseert de boosheid van de Uefa om de plannen van Barcelona en andere clubs om een zogenoemde Super League te beginnen. Real Madrid, Juventus en Barcelona hebben nog geen afstand genomen van het gesneefde plan. Laporta is van plan naar het internationale strafhof CAS te stappen als Barcelona een boete krijgt.

Volgende week beslissing

Over Koeman valt volgende week de beslissing, naar het schijnt. Ongeacht de toekomst van Koeman, die voor een paar dagen naar Nederland is vertrokken, lijkt het erop dat Georginio Wijnaldum voor drie jaar tekent bij Barcelona. Wijnaldum hoefde zich vrijdag nog niet bij Oranje te melden. Hij en Frenkie de Jong reizen vanuit Spanje naar Portugal, waar het Nederlands elftal vanaf zaterdag op trainingskamp is. De 30-jarige Wijnaldum, door het ontbreken van Virgil van Dijk aanvoerder van Oranje, voetbalde vijf jaar voor Liverpool.

Met het beoogde vertrek naar Catalonië voltooit Wijnaldum (30) de opgang in zijn loopbaan, van Feyenoord, waar hij als Rotterdamse jongen van 16 debuteerde, naar PSV, via Newcastle United naar Liverpool, waar hij in vijf seizoenen onder meer de landstitel en de Champions League won. Wijnaldum ontwikkelde zich onder trainer Jürgen Klopp tot veelzijdige middenvelder, die zowel op een defensieve als een meer aanvallende positie uit de voeten kon. Een dienstbare speler. Zelden geblesseerd. Met een grote actieradius.

Niet dat Barcelona per se beter is dan Liverpool. Sterker: Liverpools prestaties in Europa waren de laatste jaren overtuigender. Wijnaldum werd legendarisch toen hij in de halve finale van de Champions League in 2019 twee keer scoorde als invaller tegen Barcelona, waarmee hij de basis legde voor de zege met 4-0 op Anfield, genoeg na de nederlaag met 3-0 in Camp Nou. Liverpool won daarop de finale van Spurs. Wijnaldum nam afgelopen weekeinde na de laatste wedstrijd geëmotioneerd afscheid van Liverpool, toen collega-spelers hem door een erehaag lieten lopen.

Transfervrije spelers

De verwachting bij velen was dat door zijn transfer trainer Ronald Koeman zou blijven bij Barcelona, maar dat is dus onzeker. De trainer liet meermaals weten Wijnaldum te willen aantrekken. Koeman wil de ploeg na een moeilijk, bewogen jaar waarin een begin is gemaakt met de restauratie van het elftal, versterken met transfervrije spelers. Hij kan moeilijk anders vanwege de penibele financiële positie van de club. De pijlen zijn naast Wijnaldum gericht op de Argentijnse spits Sergio Agüero, een vriend van Messi, op Memphis Depay en verdediger Eric Garcia.

Wijnaldum is na het afhaken van Virgil van Dijk aanvoerder van Oranje. Hij speelde 73 interlands in bijna tien jaar, waarin hij 22 keer scoorde. Onder bondscoach Koeman beleefde hij zijn sterkste periode, zeker toen hij op zijn favoriete positie mocht spelen, als aanvallende middenvelder, in de buurt van spits Depay. De twee waren onder Koeman, vooral in de kwalificatiereeks voor dit EK en tijdens de eerste Nations League, betrokken bij ongeveer 75 procent van de doelpunten, als aangever of afmaker.

Wijnaldum maakte acht goals in de kwalificatiereeks voor het EK, dat voor Oranje op 13 juni begint met het duel tegen Oekraïne in Amsterdam. Hij gaf twee assists. Bij Barcelona komt hij op een middenveld te spelen met Frenkie de Jong, ook een collega in Oranje. Ook met De Jong vormt hij bij Nederland vaak een goed koppel. Soms zijn ze de twee controleurs op het middenveld, maar Wijnaldum speelt het liefst wat aanvallender.