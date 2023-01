Bankzitters slepen nationale handbalploeg op WK door moeilijke fase heen

International Jeffrey Boomhouwer maant zijn ploeggenoten aan tot een extra inspanning. Beeld REUTERS

Drie WK-wedstrijden zaten Rutger ten Velde en Niels Versteijnen vooral op de bank te wachten op een kans die nauwelijks kwam. In de vierde wedstrijd mochten de handballers niet alleen aan de bak, ze moesten wel en sleepten een belangrijke overwinning uit het vuur.

‘Dat is precies wat van de bankzitters verwacht wordt’, zei linkerhoekspeler Rutger ten Velde na de nipt (32-30) gewonnen wedstrijd tegen Qatar. Hij maakte acht doelpunten, rechterhoekspeler Versteijnen was goed voor zes goals. ‘De basisspelers hebben heel veel minuten gemaakt en vandaag starten we stroef. Dan moeten wij er staan.’

Dat is zo in elke ploeg, maar bij de handballers is het niet zo vanzelfsprekend. In vergelijking met de toplanden is de basis smal, gelijkwaardige vervangers zijn niet op elke positie beschikbaar. Juist in een lastige wedstrijd lieten de hoekspelers nu zien dat ze niet voor niks mee zijn naar Polen.

Dat het tegen Qatar nodig was, was niet direct verwacht. Als de handballers in de hoofdronde drie keer winnen, gaan ze door naar de kwartfinale. Duitsland en Servië volgen nog, het Golfstaatje werd als minste ingeschat. Maar alles wat in de eerste drie wedstrijden in Polen zo goed ging, was in de eerste helft tegen Qatar ver te zoeken.

Zwakke defensie

Vooral de verdediging was in de Spodek Arena zo lek als een mandje, terwijl die eerder juist opvallend solide was. Slechts vier van de 23 Qatarese schoten leidden niet tot een doelpunt. ‘We zijn er niet bij met ons hoofd’, zei riep bondscoach Staffan Olsson enigszins wanhopig in een time-out. Bij rust leidden de Qatari met 19-15.

Qatar is het enige niet-Europese land dat ooit een medaille op het WK handbal haalde. In 2015 organiseerde het land het toernooi en werd er zilver behaald. Dat was wel met dank aan soepele overstapregels van de Internationale Handbalfederatie. Buitenlandse topspelers werden, niet voor niks, bereid gevonden voor het land uit te komen. Ook van de huidige selectie is nog geen derde in Qatar geboren.

Uitgerekend een van hen was wel bijzonder op dreef, linkerhoekspeler Ahmad Madadi scoorde in de hele wedstrijd elf doelpunten. Ook Nederland kreeg vooral kansen op de hoeken, die werden alleen vaak gemist.

Op de tribune zat aanvoerder Bobby Schagen, die niet helemaal fit was, zich te verbijten. Zijn eerste vervanger op de rechterhoek Rob Schmeits begon ongelukkig met een paar missers, waarna Versteijnen het mocht proberen op de voor hem ongebruikelijke positie.

‘Ik had misschien nog wel verwacht dat ik op de hoek zou komen te spelen’, zei hij na afloop. ‘Maar natuurlijk niet dat het zo zou lopen.’

Opgelucht

Op de andere hoek kwam basisspeler Jeffrey Boomhouwer dit keer niet uit de verf, waarna Ten Velde erin kwam. Van zijn negen doelpogingen gingen er acht in. Zo kroop Nederland aan de hand van de bankspelers langzaam dichterbij, pas na 51 minuten was er de eerste voorsprong. De marge van twee werd tot het eind vast gehouden, de winst gekoesterd.

Ten Velde schreeuwde het uit in de laatste seconde, waarin hij ook nog een strafworp versierde. Na afloop was er van emotie weinig meer te merken, alsof er niks gebeurd was, analyseerde hij zijn heldenrol.

‘Omdat ik vind dat dit een wedstrijd is die we niet mochten verliezen’, verklaarde hij. ‘Wij willen de kwartfinale bereiken, dat hebben we nu ook hardop uitgesproken. Dan mag je eigenlijk alleen maar opgelucht zijn na zo’n wedstrijd en niet heel euforisch.’

De kwartfinale was vooraf slechts een droom, door het goede spel in de eerste wedstrijden is de lat hoger gelegd, de moeizame partij tegen Qatar brengt daar geen verandering in. Zaterdag volgt Duitsland, de zwaarste wedstrijd en voor veel Nederlandse spelers extra bijzonder omdat ze in de Bundesliga spelen.

‘Misschien dat er in de komende dagen een beetje trash talk komt met mijn ploeggenoten’, lacht Kay Smits, die bij Magdeburg speelt. ‘Maar we zullen wel veel beter moeten spelen om die pot ook te kunnen winnen.’