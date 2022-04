Banden met spikes onder brullende 500cc-motoren rijden het heilige ijs van Thialf aan barrels

De Zweed Martin Haarahiltunen maakt een wheelie op het ijs van Thialf. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het brullen van de machines is buiten al te horen en bij binnenkomst omarmt de geur van methanol, de brandstof die de 500cc-motoren gebruiken, de bezoeker. Het ruikt lichtjes naar verbrand plastic. Thialf, naar eigen zeggen ‘schaatshart van de wereld’, is voor een paar dagen het decor van iets heel anders: het WK ijsspeedway.

De schaatsliefhebber slaat de schrik om het hart bij het zien van de ijsvloer. Geen spierwitte strakke baan, maar een grove ijslaag met vuile bruine vegen. Heel licht schemert de belijning van de wereldbekerfinale, de slotwedstrijd van het schaatsseizoen, er nog doorheen.

IJsmeester Peter Bethlehem heeft de ijsvloer opgehoogd tot zo’n 18 centimeter, vereist door de internationale motorsportfederatie FIM. Dat is een heel stuk dikker dan gebruikelijk. ‘Normaal is het ijs hier voor recreanten zo’n 4 à 5 centimeter dik en voor belangrijke wedstrijden schaven we dat af tot zo’n tweeënhalf.’

Die forse laag is nodig. De spijkerbanden van de coureurs verbrijzelen tijdens de races de toplaag. Bethlehem: ‘De groeven die ontstaan zijn wel tien centimeter diep.’

Het Heerenveense ijsstadion trilt. Met oorverdovend kabaal scheuren de coureurs op hun felgekleurde machines over de 400-meterbaan. Erbovenuit dreunen de doffe knallen van de brandstof die in de uitlaat tot ontploffing komt. Een aantal kinderen op de tribune zit met oorkappen op om hun trommelvliezen te ontzien.

Een steward werkt de belijning bij nadat het ijs tussen de heats is geprepareerd.

Het publiek is anders dan bij het schaatsen. Minder vrouwen, geen oranje carnavalspakken. Het zijn voornamelijk groepjes mannen in donkere jassen, die tussen de wedstrijden door de tribune verlaten voor een meter bier en een broodje bal of hamburger. Voor dweilmuziek van Kleintje Pils is geen plek. Er klinkt rockmuziek uit de speakers.

Jasper Iwema is de Nederlandse troef bij deze sport, die normaal gesproken gedomineerd wordt door Russische coureurs. Zij zijn bij de twee slotmanches van het WK niet welkom, maar hun namen staan nog wel in de ranking. Nikita Bogdanov, die aan de leiding ging na de eerste twee races in het Russische Toljatti, eindigt daardoor als derde in de eindstand.

Door de afwezigheid van de Russen is er voor het eerst sinds 2002, toen de Zweed Per-Olof Serenius won, een niet-Russische wereldkampioen: Martin Haarahiltunen. De 31-jarige Zweed verslaat de favoriet Johann Weber uit Duitsland. Iwema besluit het WK als zevende.

Weber – bijnaam: ‘Eishans’ – heeft op het achterspatbord van zijn motorfiets de namen en nummers van alle afwezige Russische coureurs geplakt. Het is een statement tegen de uitsluiting.

Hoe hachelijk de acrobatiek op twee wielen kan zijn, laat de ervaren Duitser zien bij zijn eerste race op zaterdagavond, in de heat met Iwema. Weber vliegt bij de eerste bocht rechtdoor en schiet dwars door de in blauw plastic ingepakte strobalen heen.

Meteen is duidelijk waarom er voor de tribunes bouwhekken opgesteld staan. Dat is niet om het uitbreken van fanatieke fans te voorkomen, maar om ze te beschermen tegen rondvliegende brokken ijs én tegen tuimelende motorrijders.

Het zijn monsterlijke machines die de coureurs onder de kont hebben. De nagels aan de spijkerbanden zijn 2,8 centimeter lang en vlijmscherp. Daardoor kunnen de coureurs nagenoeg liggend door de bochten vliegen. Zo schuin gaan ze dat soms hun stuur het ijs toucheert.

Het blijft motorsport dus er wordt tijdens de wedstrijden permanent gesleuteld aan de motoren met hun banden met spikes. Beeld Marcel van den Bergh

Langebaanschaatser Chris Huizinga, als toeschouwer aanwezig is, klokt uit nieuwsgierigheid de rondetijd: 18 seconden. ‘Als wij alleen maar binnenbochten rijden, doen we dat in 23 seconden’, zegt Huizinga. Soms gaat het zelfs nog sneller à 14 seconden per ronde, tegen de 100 kilometer per uur.

Remmen heeft een ijsmotor niet. Toch valt het risico volgens Iwema mee. ‘Het is gevaarlijker dan dammen en schaken, maar het is ook spectaculairder.’ Onder zijn motorpak draagt hij een steekvest, hij heeft een stevige helm op het hoofd en om zijn pols zit een dodemanskoord. Zodra hij van zijn motor valt, slaat daardoor de motor af. ‘Dan blijven de spijkerbanden niet als molens doordraaien.’

Tijdens langebaanwedstrijden zijn de ijsmeesters met de kleine details bezig. Van de vriesmachines tot het dweilen, alles komt heel nauw. ‘Maar nu hebben we tijdens de wedstrijden eigenlijk niets te doen’, zegt Bethlehem.

De organisatie van het WK is verantwoordelijk voor het baanonderhoud. Tegen de rijrichting in verschijnen telkens vier tractoren op het ijs met sneeuwschuivers en borstels. De ijspulp wordt terug in de groeven geveegd en aangestampt. Desondanks oogt de ijsvloer steeds meer als broze borstplaat.

Het voelt een beetje als heiligschennis dat schaatstempel Thialf wordt bevolkt door brullende motoren, zegt Bethlehem met een lach. Maar als afsluiting van het schaatsseizoen heeft het ook wel wat. ‘Je kunt dit ook alleen aan het eind van het seizoen doen.’ Op maandag gaan de vriesmachines uit, smelt de ijsvloer weg om in de zomer terug te keren. Dan weer keurig netjes voor de langebaanschaatsers.

Vroeger deed het WK steevast de verdwenen ijsbaan aan in Assen, motorsportplaats bij uitstek. De 32-jarige Iwema, geboren en getogen Drent, ging er als kind steevast naar de TT en ook naar ijsspeedway. ‘Dat was voor ons de opening van het raceseizoen.’ De motorsport lonkte. Hij werd wegcoureur, onder meer in de Moto3, en stapte in 2017 over naar ijsspeedway.

De Nederlander Roelof Thijs, vijftig jaar geleden een grootheid in het ijsspeedway, spreekt even met landgenoot Jasper Iwema. Rechts Niek Schaap. Beeld Marcel van den Bergh

Aan het einde van de dag komen Bethlehem en zijn mannen nog wel even in actie. Niet met de zamboni’s, die dweilmachines zouden het begeven op het grove ijs. ‘We rijden met een trekker en giertank over de baan en brengen nieuw water op.’ Dat is niet het gefilterde grondwater uit de eigen bron, maar slootwater. Dat verklaart het vies-bruine ijs.

Het is een kwestie van efficiëntie. Om een ijslaag van bijna 20 centimeter dikte te krijgen is veel water nodig, te veel om binnen afzienbare tijd op de gebruikelijke manier te doen. Met 5.000 liter slootwater in een giertank gaat het sneller. En nog was Bethlehem bijna twee weken bezig om het op voldoende dikte te krijgen.

Volgens Bethlehem is de rol van de ijsmeester bij ijsspeedway marginaal. Maar Iwema denkt daar toch anders over. Hij moppert na de races van zaterdag over het harde ijs. Hij is voor een ijsspeedwaycoureur een lichtgewicht. Hij weegt maar 50 kilo. Niet voor niets staat er El Grillo op zijn machine, ‘de krekel’.

Op het harde ijs heeft hij moeite om, als er eenmaal kuilen en groeven ontstaan, zijn motor onder controle te houden. ‘Dan heb ik niets meer te vertellen.’ Wat hem betreft mogen de vriesmachines een standje lager. Op het natuurijs in Toljatti had hij bij 1 graad vorst veel meer voeling met zijn motor.

Zaterdagavond, aan het eind van de eerste wedstrijddag, doet Iwema zijn verhaal in de op de ijshockeybaan ingerichte paddock. En dan, tussen de motorfietsen, rondslingerende velgen en spijkerbanden, klinkt een zin die vaker in Thialf te horen is. ‘Misschien moet ik even met de ijsmeester gaan praten.’ Is er toch nog een overeenkomst met schaatsen.