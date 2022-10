Balende Verstappen loopt in Singapore eerste startplek mis door teamfout: ‘Heb er even geen zin in’

Verstappen stuurt zijn auto de pits in tijdens de kwalificatie. Beeld AP

Het was een opmerkelijk moment in de allerlaatste seconden van de kwalificatie. Verstappen had tot het allerlaatste moment gewacht om zijn snelste ronde te rijden. Het oogde als een meesterzet: hij was in zijn ronde ruim sneller dan de tot dan toe snelste tijd van Ferrari-coureur Leclerc. Maar net voordat hij poleposition leek te pakken, kreeg Verstappen dringend de opdracht: kom naar binnen.

Te weinig benzine

Verstappen stuurde zijn auto van het circuit, maar getuige zijn woedende reactie op de boordradio begreep hij daar overduidelijk niets van. Zijn teambaas Christian Horner trok na de kwalificatie direct het boetekleed aan voor de camera van Viaplay. Verstappen had te weinig benzine meegekregen, zei hij. ‘Het was een misrekening van onze kant. We hadden de auto gevuld voor vijf ronden en niet voor nog een extra ronde.’

Verstappen moest daarom zijn ronde afbreken, omdat hij anders voor straf de race vanuit de pitstraat moest beginnen vanwege te weinig benzine.

Verstappen zei vooraf al dat het geen ramp was om in Singapore niet direct de titel te pakken. De manier waarop hij daar nu zo goed als kansloos voor werd, gaf hem toch een enorm zuur gevoel. Het chagrijn droop van zijn gezicht. ‘Dit is helemaal kut’, zei hij bij Viaplay. ‘De logica klopte niet. Ik had die ronde daarvoor gewoon moeten afmaken, als we toch wisten dat het daarna niet meer zou lukken.

De race zelf wordt volgens hem een ‘lastig verhaal’. Verstappen: ‘Alles wordt snel warm hier, zeker achter andere auto's. Dat maakt inhalen nog moeilijker. Ik moet nu eerst even tot rust komen, want op dit moment heb ik er niet veel zin in.’

Tropische hitte

Verstappen wist vooraf al dat de kwalificatie in Singapore een van de belangrijkste momenten van het weekeinde zou zijn, omdat er amper inhaalplekken zijn op het bochtige stratencircuit. Een goede startpositie is er daardoor cruciaal.

Verder staat de kwalificatie in Singapore te boek als een van de pittigste op de kalender. Op het circuit vol lastige, hoekige bochten heeft een coureur geen moment rust. Op de korte rechte stukken kan hij zich hoogstens even schrap zetten voor de volgende bochtensectie. En dat allemaal in tropische omstandigheden, met een luchtvochtigheid van ruim 80 procent.

Het is de reden waarom sommige coureurs in voorbereiding op het weekeinde uren in sauna’s doorbrengen, om iets beter bestand te zijn tegen de topische hitte.

Daar kwam bij dat het circuit voor iedereen weer een beetje aanvoelde als nieuw, omdat de Formule 1 drie jaar niet naar de tropische stadstaat in Zuidoost-Azië was afgereisd vanwege de coronacrisis. Het duurde niet lang, of de coureurs werden eraan herinnerd wat ze hadden gemist: hevige tropische buien, die in no-time opkwamen en net zo snel weer wegtrokken.

Listig door regen

Het verstoorde de laatste training voor de kwalificatie, op zaterdag, waardoor er bij het ingaan van die kwalificatie nog veel onduidelijk was over de pikorde. Bij de start van de kwalificatie, in de Singaporese avond, was de baan ook nog deels nat, wat de omstandigheden listig maakte.

De eerste twee kwalificatiedelen reden alle coureurs op regenbanden. In het derde en laatste deel koos iedereen vervolgens voor droogweerbanden. Daarmee begon de kwalificatie eigenlijk opnieuw, omdat dat rubber voor alle rijders onwennig was en het asfalt op sommige plekken nog spekglad was. De strijd om de eerste startplek kwam dus aan op een combinatie van lef en het talent van een coureur om al glibberend en glijdend zoveel mogelijk grip te vinden.

Het was een soort meesterproef onder coureurs, die Verstappen dus leek te winnen. Tot bleek dat zijn team het niet op orde had met zijn benzine.

Hopen op chaos

Ondanks die sof, is er wel één gegeven waar Verstappen hoop uit kan putten: de race in Singapore verloopt nooit rimpelloos. De GP is een uitputtingsslag, waarin coureurs tot wel zo’n drie kilo aan vocht verliezen. En met een procent minder concentratie is een fout snel gemaakt op een stratencircuit, waar de muur overal dichtbij is.

Het is geen toeval dat alle twaalf races in Singapore (de eerste werd verreden in 2008) geneutraliseerd werden door minimaal een safetycar-situatie. Dat maakt het verloop van de GP, die door de vele neutralisaties ook vaak tegen de maximale twee uur duurt, onvoorspelbaar. Het is het recept voor precies het beetje chaos dat Verstappen nodig heeft.