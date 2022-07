Bad boy Nick Kyrgios is nog altijd de talentvolle rebel zonder grote prijs

Nick Kyrgios schreeuwt het uit na zijn overwinning op de Griek Stefanos Tsitsipas. Beeld AFP

Bij Nick Kyrgios is de controverse nooit ver weg. In de voorspelbare wereld van het tennis is de 27-jarige Australiër de artiest met meerdere gezichten. Op Wimbledon wisselt hij briljant spel af met vervelende tirades tegen umpires, lijnrechters en tegenstanders. Is hij een vloek of een zegen voor de tennissport?

Acht jaar nadat hij bij zijn debuut op Wimbledon Rafael Nadal wist te verslaan, staat hij plots in de finale zonder de halve finale te hoeven spelen. Donderdagavond trok zijn tegenstander, Nadal, zich geblesseerd terug. Volgens Spaanse media heeft de hij een scheur van 7 millimeter in zijn buikspier.

De 36-jarige Spanjaard had in de kwartfinale tegen de Amerikaan Taylor Fritz al veel last van zijn kwetsuur. Na een training van 45 minuten op donderdag bleek dat hij niet fit genoeg was om vrijdag tegen Kyrgios te kunnen aantreden. Zijn blessure hinderde hem te veel bij het serveren.

Zo werd Wimbledon een nieuwe ontmoeting ontnomen tussen Kyrgios en Nadal, misschien wel de grootst denkbare tegenpolen. De ontmoeting tussen de twee tennissers was niet alleen een confrontatie van verschillende speelstijlen geweest. Nog meer was het een botsing van culturen.



Waar de nederige Nadal zich gedraagt volgens de regels van het klassieke tennis, is Kyrgios het onvoorspelbare boegbeeld van de tegencultuur. Voor sommigen is hij de entertainer die de keurige tennissport verrijkt, anderen zien in hem de rebel die de ongeschreven regels van het tennis geweld aan doet.

Ook op Wimbledon is de scheidslijn dun. ‘Je hoort mij niet klagen over alle aandacht’, zei hij toen hem werd gevraagd naar de verdeeldheid die hij oproept. ‘Elke publiciteit is goede publiciteit.’ De nummer 40 van de wereld staat nog altijd bekend als het ongeleide projectiel dat zijn talenten te lang vergooide, terwijl in hem een grandslamwinnaar verborgen zit.

Bad boy

In Londen toont de bad boy van het tennis zich van al zijn kanten. Met zijn vernietigende service, ballen tussen de benen door geslagen en kort zwiepende forehand veroverde hij de harten van de tennisfans. Maar ook door zijn wangedrag wist hij alle schijnwerpers op zich gericht.

Hij kreeg al boetes voor het spugen richting een toeschouwer (bijna 10 duizend euro) en voor onsportief gedrag in de derde ronde partij tegen Stefanos Tsitsipas (3.800 euro). ‘Good shot’ riep hij door het stadion toen Tsitsipas een afzwaaier produceerde. Bij tennis is het niet gebruikelijk om tegen je tegenstander te praten.

‘Ik hou ervan wat hij voor de sport betekent, omdat hij anders is. Dat is niet verkeerd’, zei Tsitsipas. ‘Maar er komt een moment dat je er moe van wordt. Hij is de tegenstander continu aan het pesten. Op school was hij vroeger waarschijnlijk al een pestkop.’

En ook Pat Cash, de Australische oud-wimbledonkampioen, had geen goed woord over voor zijn landgenoot. ‘Hij heeft het tennis naar het laagste niveau gebracht dat ik ooit heb gezien wat betreft sportiviteit, valsspelen, manipulatie, schelden en agressief gedrag naar umpires en lijnrechters.’

In een wereld die niet de zijne is, ervaart Kyrgios al jaren een gebrek aan waardering. Tegelijk klaagde hij de afgelopen week over te oude lijnrechters met slechte ogen, ging tekeer tegen umpires en lapte de strikte kledingvoorschriften van Wimbledon aan zijn laars.

Wit is de dresscode op het oudste en traditionele grandslamtoernooi. Maar voor zijn partij tegen Tsitsipas kwam Kyrgios op rode sneakers de baan op gelopen. En na afloop verruilde hij zijn witte pet voor een zwart exemplaar voordat hij zijn interview op de baan deed.

‘Ik sta niet boven de regels. Maar ik doe wat ik wil en hou er gewoon van om mijn Jordans te dragen’, verwees hij naar de schoenen die zijn vernoemd naar de beroemde basketballer Michael Jordan. Hij gaf al vaker toe dat hij als kind liever basketballer dan tennisser wilde worden.

Trash talk

In Londen doet hij weinig moeite die voorliefde te verhullen. ‘Ik zie de NBA als een mooi voorbeeld’, zei hij tijdens zijn verbale oorlog met Tsitsipas. ‘Die jongens zijn strijders. Een beetje ‘trash talk (vuile praat, red.) moet kunnen. En dan gaat hij zeggen dat ik hem gepest heb.’

Terwijl de kritiek op zijn gedrag als een storm over hem heen raasde, liet hij op de baan zien waarom hij op Wimbledon als een outsider voor de titel wordt gezien. Na jaren waarin hij kampte met eenzaamheid, depressiviteit en dacht aan zelfmoord, voelt hij zich naar eigen zeggen beter dan ooit. ‘Ik had niet verwacht dat ik deze kans nog een keer zou krijgen’, zei hij na het bereiken van de halve finale.

Ook een aanklacht van zijn ex-vriendin wegens mishandeling kon Kyrgios een dag voor zijn kwartfinale niet uit zijn ritme halen. Hij moet zich volgende maand melden voor de rechter in Australië. ‘Ik zou graag mijn kant van het verhaal willen vertellen, maar mijn advocaten hebben me geadviseerd niks te zeggen’, zei hij na zijn overwinning op de Chileen Cristian Garín.

Na het terugtrekken van Nadal is de flamboyante tennisser dichterbij dan ooit om zijn eeuwige belofte in te lossen. Hij kwam nooit verder dan de kwartfinales op een grandslamtoernooi. Nu wacht hem op het Centre Court de strijd om zijn langverwachte grandslamtitel.