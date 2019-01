Babel geeft Fulham hoop (en bijna een punt)

Fulham's Ryan Babel in actie met Tottenham's Davinson Sanchez . Beeld REUTERS

Als laatste van zijn ploeg was Ryan Babel zondagmiddag het veld opgelopen. Het nummer twaalf prijkte op de rug van de 32-jarige Amsterdammer, die een schietgebedje maakte en daarna het gras van Craven Cottage aanraakte. Eindelijk was hij weer op Engelse bodem, 2.967 dagen nadat hij zijn laatste wedstrijd voor Liverpool had gespeeld tegen Aston Villa. Het rode haar leek op een aandenken aan zijn tijd bij The Reds, een goed seizoen gevolgd door twee mindere.

Lucifer, zo is hij al genoemd. En als een lucifer ontstak hij Fulham, een ploeg die op zoek is naar pit. En vooral ook naar doelpunten. Die komen doorgaans van de populaire aanvoerder Aleksandar Mitrovic, maar de Serviër kan het niet alleen. Hij heeft hulp nodig, en de van Besiktas gehuurde Babel moet deze geven. En zulks geschiedde. In de elfde minuut kopte ‘Mitro’ de bal door op Babel, die Davinson Sánchez van zich afschudde maar zijn schot zag stuiten op Hugo Lloris.

Dat was bijna een droomdebuut geweest van de debutant die door de bookmakers op nummer drie van het lijstje ‘eerste doelpuntenmaker’ was gezet. Zo groot is het vertrouwen in Lucifer. Vijf minuten later was het toch raak, toen Fernando Llorente, spelend voor de geblesseerde Harry Kane, de bal uit een hoekschop in eigen doel werkte. Babel bracht wat manager Claudio Ranieri van hem had verwacht: kracht en persoonlijkheid. Sanchez en Toby Alderweireld hadden hun handen vol aan hem.

Great Escape

De hoop is dat Babel zorgt voor The Great Escape, zoals hij dat drie jaar terug had gedaan bij het Spaanse Deportivo la Coruna. De havenstad in Galicië was een van de vele haltes in het voetbalavontuur van de oud-Ajacied. Deze begon veelbelovend bij Liverpool, maar trof daar met Rafael Benitez een manager die niet bekend staat als ontwikkelaar van talenten. Daarna begon een tocht die leidde langs Hoffenheim, Amsterdam, Istanboel, Abu Dhabi, Coruna en weer Istanboel.

De ‘journeyman’, zoals de Engelsen een speler noemen die veel clubs verslijt, leefde op bij Besiktas en veroverde, als routinier inmiddels, een plek in het Oranje van Ronald Koeman. Tegenover The Guardian had hij gezegd nog wat openstaande zaken te hebben in Engeland en daarom kwam Fulham als geroepen. Hij dartelde over het veld, waar hij speelde tegen zijn oude ploeggenoot Christian Eriksen, kopte bijna raak en leidde een aanval in die eindigde in een buitenspelgoal van Mitrovic.

Schutteren

Kort na rust doofde het vuur. Dele Alli kopte de 1-1 binnen, Babel verdween onder applaus van de 25 duizend toeschouwers naar de kleedkamers en ‘Mitro’ stond weer moederziel alleen voorin, terwijl de verdediging van Fulham als vanouds begon te schutteren. Die rooie werd nu al gemist.