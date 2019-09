Babel belangrijk bij simpele zege van Oranje op Estland

Professioneel en geconcentreerd, af en toe gelardeerd met mooie staaltjes voetbal, ontdeed het Nederlands elftal zich van Estland (0-4), in een wedstrijd als een moetje op maandag.

Van Estland verliezen, dat kan Nederland eigenlijk niet, eenvoudigweg omdat het kwaliteitsverschil tussen de bestormers van de wereldtop en de vaste bewoners van de onderkant van de mondiale middenmoot te groot is. Winnen kan dus wel. Dat moet zelfs. Het kost meestal meer moeite dan de bedoeling was. Maandag lukte het nochtans vrij gemakkelijk, met Ryan Babel als tweevoudig schutter. Groots was het spel niet, in de eerste uitwedstrijd onder bondscoach Ronald Koeman tegen een veel kleiner voetballand. Wel ruim voldoende.

Nou ja, het viel niet tegen. Het was zoals dat gaat. Nederland deed wat het moest doen op de weg naar het EK, die met dank aan de zege van afgelopen vrijdag in Duitsland opeens mooi verlicht is. Negen punten uit vier wedstrijden is een goed saldo, halverwege. De treffers van Ryan Babel vielen op gunstige momenten, met de 0-1 in de zeventiende minuut en de 0-2 kort na rust. Het was de makkelijkste van drie avonden door de jaren heen in Tallinn, nadat Nederland in 2001 pas in de slotminuten afstand nam en in 2013 een strafschop voor 2-2 kreeg in blessuretijd.

Het duel was zo’n moetje, tegen een land dat elke keer aan de kwalificatie begint, zonder al te veel illusies op het bereiken van een eindronde. Best aanvaardbaar was het spel van Oranje. Redelijk geconcentreerd, met hakjes en trucjes als versierselen op de gewone werkdag in Oost-Europa.

Blauwe muur

Oranje was meestal aan de bal, zoekend naar een opening in de blauwe muur, met af en toe een uitbraak die dreigend leek.Nederland speelde de bal eindeloos rond, misschien soms te vaak en te lang. Dan liepen Donyell Malen of Ryan Babel diep en kwam de bal niet, omdat Davy Pröpper, Frenkie de Jong, Daley Blind of wie dan ook weer breed speelde.

Het risico van sneller dieptespel is veelvuldig balverlies, hoewel dat zover op de helft van de tegenstander eigenlijk geen probleem is. De andere optie, de andere manier om zo’n muur af te breken, is spelen met een ouderwetse, boomlange spits, een type Luuk de Jong of Wout Weghorst, maar dat scenario gebruikt Nederland vooral bij nood. Zo aftrappen zou te veel afdrijven van wat bondscoach Ronald Koeman beoogt met de ploeg, snel en dynamisch aanvalsspel. Luuk de Jong viel twintig minuten voor tijd in, bij 0-2, voor Frenkie de Jong.

Ten opzichte van Duitsland was de ploeg op drie plaatsen gewijzigd. Joël Veltman vierde na twee jaar zijn rentree in Oranje, als rechtsachter. Pröpper en Malen, de succesvolle invallers van vrijdag, startten in de basisploeg. Het ging ten koste van Denzel Dumfries, Marten de Roon en Quincy Promes.

Opmerkelijk

De avond verliep dus voorspoedig, mede door het gewenste, snelle doelpunt. Dat was mooi en gunstig, ook voor de gemoedsrust van de spelers. Ryan Babel liep knap vrij om de lage voorzet van Daley Blind in te tikken, in de zeventiende minuut, voor zijn negende treffer als international, in een loopbaan die gerust opmerkelijk mag heten. Zijn debuut in Oranje beleefde hij reeds in 2005. Babel was jarenlang international-af, maar is onder Ronald Koeman een bijna vaste kracht met opvallende en belangrijke inbreng. Zo gaf hij vrijdag de voorzet op de 1-1 van Frenkie de Jong. Babel maakte kort na rust ook de 0-2, toen hij een prachtige voorzet van Memphis Depay keurig in de hoek kopte.

Het lag voor de hand dat Nederland de score in de slotfase nog zou opvoeren, en dat lukte door de zeventiende interlandgoal van Depay, die de dieptepass van Matthijs de Ligt keurig aannam, om zijn as draaide en met links inschoot, waarmee hij zijn vijftigste interland luister bijzette. Wijnaldum maakte 0-4, met het hoofd, na een vrije trap van weer Depay, de met afstand belangrijkste aanvaller bij Koeman als het om rendement gaat.

De internationals reizen nu terug naar hun clubs, voor de hervatting van de competitie en de eerste fase van de Champions League. Over een maand zijn ze weer international, met de bijna beslissende duels tegen Noord-Ierland (thuis) en Wit-Rusland (uit).

De Noord-Ieren verloren maandag na vier zeges op de mindere landen Estland en Wit-Rusland voor de eerste keer, thuis van de Duitsers (0-2). Ze hebben nog steeds drie punten meer dan Nederland, alsmede een wedstrijd meer gespeeld. Op 10 oktober in Rotterdam moet Nederland winnen van Noord-Ierland om ze te passeren op de ranglijst, waarvan de beste twee landen na acht duels zich rechtstreeks plaatsen voor het EK.