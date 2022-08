Baanwielrenners moeten tijdens EK wringen en dringen op korte baan in München

Bondscoach Rene Wolff en wereldkampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen tijdens training op de wielerbaan in Apeldoorn. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het is even wennen voor de olympisch kampioenen Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, als ze zich naast elkaar opstellen op de wielerbaan in de evenementenhal Neue Messe in het oosten van München. Als de teamsprinters voor zich uitkijken, zien ze dat het hout zich veel eerder dan gebruikelijk naar links buigt. De baan van het Europees kampioenschap is 200 meter lang, waar 250 de standaard afmeting is. In Beieren is een tijdelijke accommodatie opgetrokken.

Ze doen het er naar mee, besloten ze in overleg met hun coach, de Duitser René Wolff. Er zijn argumenten. Op de teamsprint, drie ronden waarin ze elkaar na één ronde op kop afwisselen, verdedigen de drie hun Europese titel. Het is goed voor het baanwielrennen, vinden ze, dat de top vertegenwoordigd is op de EK. Wedstrijden rijden kan sowieso geen kwaad, en ook om een keer te peilen waartoe de concurrentie in staat is.

Maar heel enthousiast kan Wolff er niet van worden. ‘Je vraagt je af hoe zinvol het is op zo’n korte baan een internationaal toernooi te organiseren. Je krijgt heel andere situaties in de wedstrijden. De rechte stukken, waar je meestal aanvalt, zijn veel korter. De snelheden liggen lager, terwijl je ziet dat het op de banen van 250 meter juist alleen maar harder gaat, voor de sprintnummers gemiddeld zo’n 10 kilometer per uur in de afgelopen tien jaar. Over twee maanden zijn al de WK in Parijs. Dit doorkruist voor menigeen de voorbereiding.’ Geen misverstand overigens: hij twijfelt niet aan de motivatie van zijn atleten. ‘Die zullen er zeker staan.’

Bezwaar maken tegen de beperkte lengte had geen zin. Wolff: ‘Nergens staat geschreven dat het niet mag. De internationale wielerfederatie UCI heeft wel uitgesproken dat op de grote internationale wedstrijden 250 meter de maatstaf moet zijn, alleen al om de prestaties met elkaar te kunnen vergelijken en records vast te leggen. Een verbod is er niet. In Moskou bijvoorbeeld, ligt een wielerbaan van 333 meter.’

De 200 meter in de Neue Messe leidde wel tot heel andere afwegingen in de selectie. Waar Wolff Lavreysen en Hoogland wel inzet op de teamsprint, slaat hij ze over voor de individuele nummers, de sprint en de keirin. Lavreysen is olympisch kampioen op de sprint en op beide onderdelen wereldkampioen. Bij de vrouwen komt Shanne Braspennincx, olympisch kampioen op de keirin, samen met Kyra Lamberink en Hetty van de Wouw, alleen de baan op voor de teamsprint.

Volgens Wolff valt in het collectieve onderdeel nog wel iets te winnen. ‘De tijdsduur is korter, je volgt elkaar sneller op, er is minder ruimte, het moet allemaal net wat preciezer. Als je dat weet te implementeren, kun je van die ervaring ook profijt hebben op de langere banen.’

Maar op de keirin, waarbij zes renners na enkele ronden achter een gangmaker het onderling uitvechten, en op de sprint, met twee tegenstanders die over 1.000 meter elkaar eraf moeten zien te rijden, ontbreekt volgens hem de meerwaarde. Het zal simpel zijn, verwacht hij. ‘Ik denk dat degene die van kop af gaat, wint. Er zijn bijna geen rechte stukken waar je kunt inhalen, geen ruimte om het verschil te kunnen maken. Inhalen in de bocht is vrijwel onmogelijk, per ronde moet je dan minstens vier meter meer afleggen. Alleen als degene die vooraan rijdt tactisch in de fout gaat of zichzelf overschat, zal je een ander wedstrijdbeeld krijgen.’

Voor de NOS gaf Lavreysen nog een andere argument om te schrappen in het programma: de vrees voor valpartijen. Dat is met de WK in aantocht geen prettig vooruitzicht. Hij denkt in de krappe bochten nauwelijks aan trappen toe te kunnen komen, het sturen zal nagenoeg alle aandacht vragen. Wolff is er wat minder beducht voor. ‘We hebben een paar keer in Amsterdam gereden, dat is ook een 200-meterbaan. Maar daar zijn de bochten veel nauwer en de rechte stukken langer dan in München. Die baan is bij wijze van spreken bijna één lange bocht.’

Wolff geeft op de keirin en de sprint nu de kans aan de 21-jarige Tijmen van Loon, die vorige maand in de leeftijdscategorie onder de 23 Europees kampioen werd op de sprint. ‘Hij maakt een grote ontwikkeling door. Hier kan hij zonder druk kennis maken met de elite.’ Bij de vrouwen rijdt met Laurine van Riessen, Steffie van der Peet en Van de Wouw op de individuele nummers een mix van ervaring en talent. Wolff: ‘Zij kunnen weer de hardheid van wedstrijden meemaken.’

Naast het optreden van de titelverdedigers op de koppelkoers, Yoeri Havik en Jan Willem van Schip, wordt bij de onderdelen voor de lange duur ook uitgekeken naar de ploegachtervolging bij de vrouwen. Het streven jonge talenten ervaring mee te geven die ze op de weg zullen kunnen gebruiken. Nog altijd ontbreekt bondscoach Fulco van Gulik. Hij legde zijn werk neer nadat hij vorig jaar december in Spanje in een trainingsrit samen met Amy Pieters ten val kwam. De renster liep daarbij ernstig hersenletsel op en lag enkele maanden in coma. In München neemt de eind vorig jaar vertrokken coach Tim Veldt de taken waar.