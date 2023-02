Baanwielrenners met de lange adem komen maar niet uit de schaduw van de sprinters

Harrie Lavreysen gaat aan de leding voor de Fransman Rayan Helal tijdens de halve finales van de sprint. Beeld AFP

Het Europese kampioenschap baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen zal de boeken ingaan als het toernooi waarin de Nederlandse mannen alle sprintonderdelen wonnen. Maar baanwielrennen is meer dan heel kort heel hard sprinten over een houten baan van 250 meter op een fiets zonder remmen en versnellingen. Er schuilt ook schoonheid in de zogenoemde duuronderdelen.

Rondenlang met 60 kilometer per uur in een peloton over het hout denderen vergt inhoud, tactisch inzicht en stuurmanskunst. ‘Dat maakt ‘duur’ zo prachtig’, zegt Nick Stöpler, de bondscoach voor de mannen en vrouwen duurrenners. Bovendien: een uitblinker op de baan bij de duuronderdelen, kan de toeschouwer ook bewonderen in wegwedstrijden, denk aan de Italiaanse tijdritspecialist Filippo Ganna. De spierbundels die nodig zijn voor de sprint zullen nooit op de weg te zien zijn.

‘De geringe aandacht voor het baanwielrennen – sprint en duur – staat in geen verhouding tot de enorm prestaties, al die gouden olympische plakken die Nederland daarmee haalt’, zegt Stöpler. Dat de duuronderdelen daarbij wat minder in de belangstelling staan, begrijpt de bondscoach wel. ‘Tegenover al dat olympisch sprintgoud stond in Tokio één bronzen medaille voor ons.’

Doordat het EK in Grenchen het eerste toernooi was waar kwalificatiepunten voor de Olympische Spelen van Parijs 2024 konden worden verdiend, reed er vijf dagen lang een sterk deelnemersveld in de rondte. Hoe goed zijn renners voor de dag zouden komen, was voor Stöpler vooraf een vraagteken. Vóór het Europees kampioenschap waren er weinig internationaal grote wedstrijden waardoor het gissen was naar de niveauverschillen tussen de Europese renners.

Hij rekende op medailles voor wereldkampioen puntenkoers Yoeri Havik, voor de ervaren Roy Eefting en bij de vrouwen voor de nog maar 21-jarige Maike van der Duin. ‘We hebben een zilveren en twee bronzen medailles gepakt en het EK bood voldoende aanknopingspunten om verder te gaan’, is de ene kant van Stöplers evaluatie.

De twee toch enigszins verrassende bronzen medailles behaalden Van der Duin en de één jaar oudere Philip Heijnen op de zogenoemde afvalkoers, het niet-olympische duuronderdeel waarbij elke ronde de laatste renner afvalt. ‘Als je daar goed in bent, bezit je de juiste vaardigheden voor een baanrenner’, legt Stöpler uit. Tactiek, techniek, snel denken, slim zijn, dat komt samen in de afvalkoers.

Het zilver werd om de nek gehangen van Eefting. Stöpler dacht dat de 33-jarige renner voor de winst kon gaan op de scratch (pelotonsrace over 15 kilometer, 60 ronden), maar Eefting moest de Brit Oliver Wood voor laten gaan. ‘Dit was de zwaarste scratch die ik ooit heb gereden’, zei de Nederlander, ‘constant vol gas meteen na de start.’ Eefting greep niet voor het eerst net naast een grote prijs. In Parijs moet volgend jaar dan maar de ‘kers op de taart’ volgen. ‘En zo niet’, besloot Eefting schouderophalend, ‘jammer.’

Het olympische programma van Stöpler is echter niet op de afvalkoers of de scratch gericht, maar op het omnium (klassementswedstrijd over vier duuronderdelen op één dag) en vooral op de koppelkoers (puntenkoers voor duo’s over 200 ronden). Daar vielen de resultaten voor Nederland tegen.

‘Zuur’ was het dat op het omnium bij de mannen Jan Willem van Schip en bij de vrouwen Van der Duin respectievelijk als eerste en tweede het laatste onderdeel ingingen, maar daarin hun podiumplekken verspeelden. Dat gebeurde op een manier die typerend is voor de tactisch-technische duuronderdelen. ‘Je zit aan het eind zo kapot,', legt Stöpler uit, ‘dat je verkeerde beslissingen gaat nemen.’

Bij de twee koppelkoersen eindigde Nederland ver van de medailles. Vooral bij de mannen was dat slikken voor Stöpler. Elke tien ronden zijn er punten te verdienen in dit onderdeel, maar wie het peloton op een ronde weet te zetten, is pas echt dicht bij de overwinning. De Nederlanders Havik en Vincent Hoppezak kozen voor de ronde, de tegenstanders voor de punten en wonnen. Stöpler: ‘Gegokt en verloren, luidt dan het cliché.’