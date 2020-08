AZ ziet af van stap naar hoge sportrechter om plek in Champions League af te dwingen

Hobie Verhulst tijdens AZ - Lille, afgelopen weekend. Beeld BSR Agency

AZ treedt dus in de tweede kwalificatieronde voor de Champions League aan tegen Viktoria Plzen uit Tsjechië, bleek uit de loting maandag. Die ronde, over één duel, is in Alkmaar, op 25 of 26 augustus. Ajax is derhalve rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi, tenzij Lyon de huidige Champions League wint. Lyon is de enige kwartfinalist die zich niet had geplaatst via de reguliere nationale competitie.

AZ meende recht te hebben op de eerste plaats in de competitie en daarmee het startbewijs voor de Champions League, omdat de club in de vanwege het coronavirus afgebroken eredivisie twee keer won van Ajax. De ploegen eindigden gelijk in punten, maar Ajax had het betere doelsaldo. Volgens AZ hoorde het onderling resultaat zwaarder te wegen dan het doelsaldo, waarop de KNVB de inschrijving van Ajax reglementair baseerde.

‘Het belang van AZ heeft altijd vooropgestaan’, aldus algemeen directeur Robert Eenhoorn op de website van AZ. ‘Daarom is indertijd besloten de Uefa te vragen om de beslissing van de KNVB nader te bekijken. Nu de loting is geweest, hebben we uiteindelijk antwoord op onze vraag. Daar leggen we ons voor nu bij neer, we richten het vizier op de toekomst. En dan met name op de voorrondes voor de Champions League, de naderende competitie en de bouw van het nieuwe stadiondak.’

Het Court of Arbitration for Sports (CAS) is de hoogste, onafhankelijke rechter in de sport, waartoe bonden, clubs of atleten zich wenden als de reguliere sportrechtspraak geen genoegdoening biedt.

Niet correct

De KNVB stelde dat het reglement niet van toepassing was bij de aanwijzing van clubs voor Europese toernooien, waarna vervolgens een paragraaf uit datzelfde reglement (over doelsaldo) werd gebruikt om het verschil te maken. AZ, dat onder meer gebruikmaakte van de diensten van jurist en fiscalist Karim Aachboun, vond dat niet correct. De KNVB had zich in dat geval moeten houden aan de richtlijnen van de Uefa, over onder meer transparantie.

AZ kreeg de laatste weken veel kritiek over de mogelijke stap naar het CAS, omdat het betaald voetbal na veel onenigheid over allerlei zaken juist probeerde de rijen te sluiten. Het voetbal is door de coronacrisis in ernstige financiële problemen geraakt. De competitie is in april vroegtijdig afgebroken en de verwachting is dat mogelijk zeker de helft van het nieuwe seizoen met weinig publiek plaatsvindt.

Nederland mag normaliter voor het eerst in jaren weer één deelnemer rechtstreeks afvaardigen naar de Champions League. Dat is vooral te danken aan de uitstekende prestaties van Ajax, dat in 2017 de finale van de Europa League bereikte en vorig seizoen de halve eindstrijd van de Champions League. Deelnemers aan de groepsfase zijn verzekerd van minimaal 15,25 miljoen euro startgeld. Daarbij komen nog allerlei premies voor overwinningen, is er nog een zogenoemd coëfficiëntendeel plus een marktaandeel. Met een beetje succes kan het bedrag voor Ajax oplopen tot zeker 50 miljoen euro.