AZ zal het liefst alleen tegen topclubs spelen, zo veel rendement haalt de ploeg uit die duels

Myron Boadu ontloopt de Feyenoorder Senesi en zet AZ op 3-2. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na de zalige Ajax-PSV aan het begin van deze maand vol toppers waren het gisteren Feyenoord en AZ die topvermaak boden. Met AZ als terechte winnaar (2-3), want dat toonde zich het meest vlug en vaardig aan de bal, dat heeft toch de grootste talenten aan boord, erkende ook Feyenoord-coach Dick Advocaat na afloop. ‘Die kunnen aardig voetballen, en dan druk ik me nog voorzichtig uit.’

AZ is nu vierde met twee punten meer dan Feyenoord, dat ineens 9 punten achter koploper Ajax staat. Dat voelt wrang voor Feyenoord, want net als tegen Ajax (1-0 verlies) een week eerder speelde Feyenoord met lef, overleg en toonde het veerkracht al kon het zich na de 2-3 van Myron Boadu in de zeventigste minuut niet nog eens krachtig oprichten.

AZ zal het liefst alleen tegen topclubs spelen zoveel rendement haalt het daar de laatste anderhalf jaar uit. In de competitie althans, want in de beker ging het midweeks tegen een verzwakt Ajax nog knullig mis. AZ zag vooral de toptalenten Boadu en Calvin Stengs opbloeien. Ze struikelen dit seizoen veelvuldig over het vorig seizoen door henzelf neergelegde verwachtingspatroon. Gisteren toonden de 20-jarige spits en de 22-jarige spelverdeler evenwel weer de potentie die hen naar het EK en een grote buitenlandse club kan brengen.

Boadu was ongrijpbaar voor de veelgeprezen Feyenoord-defensie, scoorde twee keer en schiep nog eens drie enorme kansen voor ploegmaten. ‘Dit was wel een bevrijding,’ aldus de spits die hiervoor pas vier keer scoorde.

Stengs was toch perfect zichtbaar in het fluoriserendgeel-babyblauwe tenue van AZ, maar dook telkens op waar Feyenoordspelers hem niet verwachtten. ‘Laat hem daar nou niet aannemen,’ gilde Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis na rust bijna wanhopig toen Stengs weer eens vrijkwam tussen de linies. Soepel draaide hij steeds weg om de aanvallers te lanceren. In topduels krijgt hij meer ruimte en is hij ook net iets geconcentreerder, vertelde hij. Grijnzend: ‘Ik zou liegen als dat niet zo is.’

Achter Stengs speelden Fredrik Midtsjø en Teun Koopmeiners een geweldige wedstrijd, overal bijspringend en met tal van dodelijke passes, hun tegenstrevers Jens Toornstra en Mark Diemers ruim overklassend. Daar tussendoor huppelde Albert Gudmundsson rond, normaliter lankmoedig ogend, maar ditmaal het onvermoeibare oliemannetje dat AZ-coach Pascal Jansen altijd al in hem zag.

Bij Feyenoord moest toch het meeste weer van Berghuis komen. Dominant coachend, ballen opeisend, versnellend en vertragend, zijn gave trap aanwendend om gevaar te stichten. Maar ook ver terugverdedigend en gepassioneerd vrije trappen blokkerend. Na afloop kon de aanvaller niet meer navertellen wat er allemaal gebeurd was, zo onnavolgbaar was de wedstrijd geweest. ‘AZ speelt makkelijker, wij werken hard, zwoegen,’ zo zag hij wel.

Het golfde maar op en neer, met 25 schoten in totaal, 13 voor AZ, 12 voor Feyenoord. Te weinig tijd was er vooral voor rust om alle hele en halve kansen te noteren. Door de zeer beperkte bezoekersgraad oogde het soms als een messcherpe trainingspartij van het Nederlands elftal. Alle geluiden die vanaf het veld opstegen, waren hard. De aanrakingen met de bal, de lijf-aan-lijf-duels, de aanwijzingen, de protesten.

Het eerste doelpunt in de tiende minuut van Jesper Karlsson, nóg zo’n onstuitbare AZ-speler, bleek een blauwdruk van wat komen ging. Na een pass van Stengs tikte Karlsson de bal net voor het zestienmetergebied achter zijn standbeen door naar Gudmundsson die daarop weer Karlsson aanspeelde. De makkelijk trappende Zweed vond vervolgens eenvoudig de verre hoek.

Feyenoord antwoordde snel, vooral door toedoen van spits Nicolai Jørgensen, die eerst overkopte en kort daarna op Ridgeciano Haps kaatste, doch het schot van Haps was niet venijnig genoeg. Jørgensen staat in de warme belangstelling van Galatasaray, maar mag van Advocaat eigenlijk niet meer weg. De gehuurde Lucas Pratto blijkt namelijk zo traag dat hij al wordt vergeleken met een andere geflopte spits die kortstondig bij Feyenoord speelde, Jhon van Beukering.

Jørgensen bracht zijn marktwaarde iets omhoog door na een half uur de gelijkmaker in het net te frommelen na voorbereidend werk van Berghuis en Toornstra. Maar in plaats van door te drukken draaide de wind weer volledig richting het doel van Feyenoord-doelman Nick Marsman die zijn vuisten tot het uiterste moest ballen om Midtsjø en Stengs van scoren te houden. AZ had daarvoor al een strafschop moeten krijgen na hands van de opvallend matige Marcos Senesi, maar net als tegen Ajax was de arbitrage de Alkmaarders niet gunstig gezind.

Toen de tweede helft begon, moesten de stoelriemen direct weer vast. Alleskunner Midtsjø dook op aan de rechterkant en krulde de bal precies voor de voeten van de aanstormende Boadu die de 1-2 binnenkogelde. Gudmundsson miste vervolgens een enorme kans waarop Berghuis zich er weer mee ging bemoeien. Na een voorzet van de Feyenoord-aanvoerder kwam de bal voor de voeten van Diemers die met een bekeken schot 2-2 scoorde.

Diezelfde Diemers verloor daarna echter de bal waarop AZ vliegensvlug via Karlsson en Stengs uitbrak. Die laatste kreeg de bal bij de tweede paal waar Boadu onder Marsman door schoot. Feyenoord was stuk, AZ kon in blessuretijd nog 2-4 maken, na een overtreding van Senesi op Stengs. Maar Koopmeiners trapte zijn strafschop hoog over in de spandoeken, stille getuigen van een fraai spektakelstuk.