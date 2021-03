AZ wint toppers wel en achterhaalt PSV in de strijd om de tweede plaats

Dani de Wit (AZ) verliest een duel van Denzel Dumfries en Ibrahim Sangaré. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Owen Wijndal grinnikt na alweer een overwinning op een topclub. ‘Dit is wel een lekker dreuntje,’ vindt de 21-jarige linksback. PSV is zojuist verslagen met 2-0 waardoor AZ in punten gelijk is gekomen met de Eindhovenaren in de strijd om (voorronde) Champions League-voetbal. PSV heeft een ruimer budget en van oudsher een hoger verwachtingspatroon, maar het resultaat mag geen verrassing meer heten. AZ pakte sinds de start van vorig seizoen 24 punten in negen topduels, PSV slechts 5 in 11 topaffiches.

AZ dat topduels wint, PSV dat daar maar niet in slaagt; het zijn twee sneeuwballen die maar doorrollen. Zelfs als PSV de meeste schoten waagt zoals in de laatste duels met Ajax, Feyenoord en AZ. Voor rust krijgt de ploeg van coach Schmidt zondag in Alkmaar ook weer zeker vier goede mogelijkheden om terug in de wedstrijd te komen na een vlotte achterstand, maar AZ-doelman Bizot hoeft niet eens topreddingen te verrichten om zijn doel schoon te houden.

Al maanden faalt PSV nadrukkelijk bij de afronding. Best vreemd met erkende schutters als Zahavi, Malen en de weer fitte Gakpo, Götze en supersub Madueke in de ploeg. Voor aanvallers geldt PSV, waar tal van specialisten rondlopen die helpen bij het verfijnen van de afronding, als een ideale opstap. Niet alleen vanwege het rijke spitsenverleden met Romario, Van Nistelrooij en Ronaldo, maar ook getuige de opbrengst van meer dan 100 miljoen euro aan transfers voor verkochte PSV-aanvallers sinds begin 2018.

‘Het is telkens hetzelfde verhaal,’ sombert PSV-coach Schmidt. ‘Wij pakken onze momenten niet de wedstrijd te beslissen, de tegenstander wel.’

Cody Gakpo van PSV wordt onderuit gehaald voor Fredrik Midtsjø van AZ. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tweestrijd

Dat het nog tot een tweestrijd komt tussen PSV en AZ, is redelijk bizar, want AZ startte het seizoen met vlotte uitschakeling in Europa, tal van curieuze remises en een turbulente trainerswissel. Wijndal over dat laatste: ‘Het was even schrikken, maar we voelden ons direct prettig onder deze trainer.’

Die trainer is Pascal Jansen. Hij was nooit hoofdcoach bij een eredivisieclub, maar praat binnenkort met de clubleiding om permanent de voor Feyenoord gezwichte Arne Slot op te volgen. Zijn puntengemiddelde, en dus zijn onderhandelingspositie, wordt almaar beter.

De laatste snuf die Jansen moet toevoegen aan het doorgaans geoliede aanvalsvoetbal van AZ is overlevingsdrang. Die werd gisteren getoond. Voetballend wilde het niet vlotten, maar het lukte AZ wel om PSV na rust aanvallend te neutraliseren en via een zeldzame uitbraak zelf op 2-0 te komen.

Het is een script waar juist PSV patent op had in de jaren onder Phillip Cocu (2013-2018) toen het drie keer kampioen werd in vijf jaar. Schmidt wil liever razendsnel de adem van de tegenstander afsnijden, ziet zijn ploeg ook dominanter worden, maar tegelijkertijd krijgt hij de slordigheid er op beslissende momenten niet uit.

‘We kunnen niet meer in excuses praten,’ zegt aanvoerder Dumfries na afloop. ‘Dat stadium zijn we voorbij.’

Beschamende reeks

De beschamende reeks van 16 topwedstrijden zonder zege hakt erin. Het enige voordeel voor PSV is dat het geen topclub meer treft dit seizoen, terwijl AZ nog tegen Ajax moet, de enige topclub waarvan het verloor. Toch is er geen vrees bij Wijndal, die er met een glimlach op wijst dat AZ de ijzersterke reeks tegen topclubs begon toen hij basisspeler werd. Olijk: ‘Zou er een verband zijn?’

Misschien wel. Wijndal, inmiddels ook bij Oranje doorgebroken, vormde vorig seizoen met de inmiddels voor Ajax uitkomende linksbuiten Oussama Idrissi een levensgevaarlijk tandem. Maar ook met de afgelopen zomer in Zweden opgepikte Jesper Karlsson voor hem blijft de linkerflank uitermate rendabel.

Wijndal: ‘De band met Oussama was heel bijzonder, die krijg je niet zomaar terug. Maar Jesper is ook snel, technisch en een heel goede voetballer. Dan krijg je die klik. Hij heeft bravoure, daarin lijkt hij op mij.’

Klassieke AZ-wijze

De 1-0 komt tot stand op klassieke AZ-wijze: Wijndal krijgt de bal op het middenveld, speelt Karlsson aan, dendert over de Zweed heen, waardoor PSV-back Dumfries aan het twijfelen slaat. Karlsson trekt naar binnen en schiet slim door de benen van PSV-middenvelder Rosario in de korte hoek.

Het is al in de vierde minuut. PSV klauwt zich terug in de wedstrijd, mede door een zeldzame verkeerde breedtepass van AZ-aanvoerder Koopmeiners in de voeten van Götze, maar de ervaren Duitser schiet via de hak van Koopmeiners naast. Het is het begin van een hevig, maar steevast op Bizot afketsend PSV-offensief.

Na rust ontstaat een status quo, die AZ bevalt. Nota bene met zijn mindere rechtervoet en van buiten het zestienmetergebied demonstreert Koopmeiners in de 67ste minuut hoe je een bal perfect in de hoek legt.

Vorig seizoen eindigde AZ gedeeld bovenaan met Ajax, nu staat het dus gedeeld tweede met PSV. ‘Daarmee bevestigen we onze status van topclub,’ vindt Wijndal. ‘PSV heeft een heel goede ploeg, maar wij zijn nu favoriet voor de tweede plek. Dit werkt mentaal toch door.’