AZ wint thuis van Heracles en is nu 12 duels in de competitie achter elkaar ongeslagen

Een kans voor Jesper Karlsson. Beeld ANP

De Alkmaarders bleven voor de de twaalfde wedstrijd op een rij ongeslagen in de competitie. De laatste keer dat de ploeg van Jansen verloor was begin november, op bezoek bij Feyenoord. Sindsdien begon de even knappe als goede reeks van AZ. Geen enkele andere ploeg verloor dit seizoen zoveel wedstrijden op rij niet.

Zo vindt AZ zich weer terug op plek vier, na een zwak begin van het seizoen. Nadat de club in de zomer een kwartet aan belangrijke spelers was verloren, wist het in de eerste vijf wedstrijden slechts drie punten te pakken. AZ wenst zich graag tussen de traditionele top-3 te nestelen, maar was plots de nummer zeventien van de competitie.

Winnend geheel

Jansen raakte niet in paniek en wist toch weer een winnend geheel van zijn ploeg te maken, met herkenbaar voetbal bovendien. Ook tegen Heracles zag het spel van AZ er verzorgd uit, al wist het nauwelijks kansen te creëren tegen het elftal van trainer Frank Wormuth, dat zich vooral beperkte tot verdedigen.

Toch kwam AZ in het eigen stadion, dat slechts voor tweederde was gevuld, binnen het halfuur op voorsprong. Daar had de ploeg wel een standaardsituatie voor nodig. Heracles kreeg de bal na een hoekschop van de thuisploeg niet goed weg. Middenvelder Tijjani Reijnders poeierde de bal vanaf ongeveer elf meter via de onderkant van de lat hard achter doelman Janis Blaswich.

Het doelpunt zorgde er voor dat AZ slordiger werd, alsof het dacht de klus al een heel eind geklaard te hebben. De ploeg kan fijn voetballen, maar verloor de bal te vaak en te makkelijk. Op slag van rust verspeelde de ingevallen verdediger Sam Beukema de bal, waarna Heracles dankbaar profiteerde.

Veel gevoel

Het was de eerste keer dat de bezoekers een beetje in de buurt kwamen van het AZ-doel. Het maakte het doelpunt niet minder mooi. Linksback Ruben Roosken gaf de bal vanaf de achterlijn met veel gevoel voor. Vanaf vijf meter torende Nikolai Laursen hoog boven zijn tegenstander uit en kopte hard raak.

Zo kon AZ weer opnieuw beginnen, al had de thuisploeg de orde weer vlot hersteld. Na amper drie minuten in de tweede helft kreeg rechtsback Yukinari Sugawara alle ruimte om de bal voor te geven. Diens lage voorzet werd van dichtbij binnengetikt door spits Vangelis Pavlidis, topscorer van AZ met tien doelpunten.

Smaakmaker Karlsson was een paar keer dichtbij de derde treffer van AZ. Even veerde het publiek op na hoogstandjes van de linksbuiten. Eerste mikte hij de bal met een karatetrap net naast. Niet veel later miste zijn halve omhaal precisie. De overwinning van AZ kwam hoe dan ook niet meer in gevaar.