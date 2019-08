AZ voelt zich meteen thuis in Den Haag en plaatst zich voor play-offs Europa League

Drukte in het strafschopgebied van AZ. De ploeg speelt thuis, toch zijn de doelnetten overduidelijk van ADO Den Haag. Beeld Klaas Jan van der Weij

Voor het stadion van ADO Den Haag staat donderdagavond een AZ-fanshop op wielen. Ook loopt er een serviceteam van de club uit Alkmaar rond. ‘Kan ik u helpen’, valt te lezen op het bord dat zij hoog boven hun hoofd houden. Bij de hoofdingang dragen paspoppen het AZ-tenue. En mocht er nog twijfel over bestaan, dan neemt de speaker die kort voor de wedstrijd tegen het Oekraïense FK Marioepol (4-0 winst) weg. ‘Heel Den Haag kleurt vandaag rood voor AZ’, schreeuwt hij met overslaande stem.

De club uit Alkmaar moest binnen een paar dagen op zoek naar een ander onderkomen voor de twee thuiswedstrijden tegen Marioepol (derde voorronde Europa League) en FC Groningen (competitie), nadat afgelopen zaterdag een deel van het dak van het eigen stadion was ingestort. Geluk bij een ongeluk: gewonden vielen er niet, omdat er op dat moment geen fans op de tribune zaten.

Heerenveen stelde het eigen Abe Lenstra Stadion beschikbaar. Ook de thuishavens van Sparta en FC Utrecht waren een optie. Maar al snel besliste AZ om uit te wijken naar het kunstgras in Den Haag. ‘We kregen de zekerheid dat we hier twee wedstrijden achter elkaar konden spelen. Daarvoor zijn we ADO enorm dankbaar’, zegt persvoorlichter Eelke Schulte Nordholt namens AZ.

Matthijs Keuning, voorzitter van supportersvereniging Victoria Alkmaar, is een van de ruim 8 duizend supporters die naar Den Haag zijn afgereisd. Hij verwacht een bijzondere avond, zegt hij kort voor de wedstrijd. Een beetje gek is het wel: een thuiswedstrijd 80 kilometer verderop. Al voegt hij daar meteen aan toe dat hij blij is dat het duel überhaupt kan doorgaan. ‘De club heeft deze keuze ook niet uit luxe genomen. Als je alles bij elkaar optelt, was dit de beste oplossing.’

Dus werd alles in het werk gesteld om het stadion in Den Haag binnen de kortste keren een ‘AZ-look’ te geven. Onder meer de complete afdeling commercie en kaartverkoop pendelde de afgelopen dagen over de A9 tussen Alkmaar en Den Haag. Schulte Nordholt: ‘Het voelde als een bekerfinale in het klein. Alleen hadden we nu maar drie dagen, in plaats van drie maanden, de tijd om alles te organiseren.’

Om zich zo goed mogelijk thuis te voelen in het tijdelijk onderkomen, toog trainer Arne Slot met zijn ploeg woensdag al naar Den Haag. Zo konden de spelers nog trainen op het kunstgras en hadden ze de tijd om aan de omgeving te wennen. Ook sliepen ze in een hotel nabij het stadion.

Kleur rood

Een dag later zijn de gifgroene lege stoeltjes en geelgroene netten in beide doelen het enige wat in het stadion, dat voor iets meer dan de helft is gevuld, aan ADO doet denken. Verder voert de kleur rood de boventoon. De leren stoelen op de hoofdtribune zijn zorgvuldig met AZ-hoezen bedekt. En een uur voor de aftrap loopt zelfs de meeverhuisde Kees Kist Lounge aardig vol. ‘We wilden de mensen zoveel mogelijk dezelfde faciliteiten bieden als in ons eigen stadion’, aldus Schulte Nordholt.

Als AZ halverwege het duel met 2-0 leidt, kan Keuning een glimlach niet onderdrukken. ‘Het voelt echt als een thuiswedstrijd en de sfeer is goed. Het is mooi om te zien hoeveel supporters de moeite hebben genomen om naar Den Haag te komen.’ Daarbij hielp de club een handje. Het zette 64 touringcars in om 1.500 fans te vervoeren.

Terwijl AZ zich donderdagavond door de overwinning plaatst voor de play-offs van de Europa League, rondt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een paar uur eerder de verkenning in het stadion af. De OVV beslist waarschijnlijk volgende week of er een vervolgonderzoek komt. Maar dat AZ snel zal terugkeren naar het eigen stadion, lijkt uitgesloten. Al wil Schulte Nordholt daar niets over kwijt: ‘We hebben ons voor nu alleen bezig gehouden met de wedstrijden van vandaag en zondag.’

In het weekend wacht de ‘thuiswedstrijd’ tegen FC Groningen, daarvoor moet het stadion weer een metamorfose ondergaan. ADO speelt zaterdagavond thuis tegen Sparta. De kleuren geel en groen zullen dan weer in het oog springen. De volgende ochtend worden de paspoppen in AZ-tenue, rode stoelhoezen en mobiele fanshop weer tevoorschijn gehaald.

Keuning is zondag van de partij. Hij ziet de lol van een tijdelijk onderkomen wel in. Het is volgens hem een nieuw hoofdstuk in de toch al rijke historie van de club. ‘Zolang we niet elke week naar een ander stadion hoeven, vind ik het prima.’