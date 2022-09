AZ vloert Ajax door het gemene gevecht aan te gaan: 2-1

Ajacied Daley Blind (in het blauw) duelleert met Yukinari Sugawara (links) en Dani de Wit van AZ. Beeld Jiri Büller

Totaal uitgeput lagen ze op de grond, de mannen van AZ, sinds zondag de enigen zonder nederlaag in de eredivisie. Ze laafden zich aan de loftuitingen vanaf de tribunes. Winnen van Ajax, dat is als doping in Alkmaar. Ajax doet de eerste plaats in de eredivisie op doelsaldo over aan PSV, dat voor het treffen met Feyenoord op ‘superzondag’ crisisachtige taferelen beleefde met het afscheid van technisch directeur John de Jong. PSV staat nu dus eerste, Ajax tweede, AZ derde op één punt, Feyenoord vierde op twee punten. Voor de liefhebbers van spanning is de nederlaag van Ajax voor de onderbreking van de competitie vanwege interlands een geschenk.

AZ was in Alkmaar synoniem voor passie en totale overgave, gepaard aan mooie staaltjes voetbal, met als schaduw over het spel de schandelijke overtredingen van Mees de Wit, Dani de Wit en Tijjani Reijnders, maar bij scheidsrechter Bas Nijhuis kun je daarmee zonder rode kaart wegkomen. Dat weet ook Ajacied Edson Álvarez, ook zo’n wildebras af en toe. Trainer Alfred Schreuder van Ajax toonde zich een goede verliezer door daarover niet te willen praten.

Desinteresse

Ajax was de voorgenomen controle, de aan desinteresse grenzende slapte tot de rust, het eeuwige terugspelen op doelman Remko Pasveer, zonder creativiteit, uiteindelijk leidend tot de tweede nederlaag op rij, na het verlies in Liverpool in de Champions League. ‘AZ was frisser’, concludeerde Schreuder, al had AZ dan twee dagen na Ajax in Europa gespeeld, zij het tegen een veel makkelijkere tegenstander: Vaduz om Liverpool.

AZ ving Ajax simpel op, prikte telkens met goede fasen van druk, en streed. Zoals Mees de Wit zich in de meeslepende tweede helft voor de uithalende, te trage Dusan Tadic wierp, na een lange sprint, was geweldig om te zien. Of zoals Dani de Wit, die meer dan veertien kilometer liep, redde op de doellijn, na een schot van Mohammed Kudus; ook fraai. En Reijnders, een tijdje later, pareerde een schot van Steven Bergwijn op de lijn en maakte het tekenende gebaar van de overwinnaar; de gebalde vuist.

Acht Ajacieden zijn door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de selectie voor de duels met Polen en België in de Nations League. Een dag voor de start van de trainingen in Zeist, kort ook voor het WK in Qatar, lagen ze langs de meetlat, en het viel niet mee. Remko Pasveer was met afstand de beste van het octet. Hij voorkwam met spectaculaire reddingen in de tweede helft verder leed, waarna AZ in de slotfase tegenhield en met geluk overeind bleef.

Vermeldenswaard was de pass van Daley Blind voor de 0-1. Zo gecontroleerd, lang en diep, over de hele defensie heen, zodat Kenneth Taylor alleen nog hoefde voor te zetten. Hij deed dat met kunde en overzicht, waarna Mohammed Kudus de bal in het doel liep.

Strijders

Maar ja, Ajax deed verder niet zo veel tot de rust. Na die 0-1 was vermoedelijk de gedachte dat het wel zou loslopen. AZ miste onder anderen Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis, en zag Bruno Martins Indi uitvallen met een blessure, maar AZ vocht, met strijders als Sam Beukema en Jens Odgaard. Jordy Clasie, al wekenlang uitstekend op dreef als controleur, is uit de selectie van de bondscoach gevallen, hoe goed hij ook speelt de laatste tijd; dat is dan wel opvallend. ‘Als we zo’n wedstrijd winnen, is iedereen gelukkig’, vatte Clasie het gevoel in Alkmaar samen.

In een korte fase voor rust gaf Ajax de voorsprong weg. Eerst gleed Devyne Rensch weg toen hij de bal met een sliding wilde onderscheppen. Pasveer twijfelde even of hij zou uitlopen en Mees de Wit, eens Ajax, schoof de bal binnen. In de blessuretijd van de eerste helft, toen Ajax vermoedelijk al in gedachten van een kopje thee nipte, schoot Pantelis Hatzidiakos de bal min of meer willekeurig weg. Calvin Bassey hief buitenspel op, zodat Jens Odgaard simpel kon scoren. ‘Ik hoopte op buitenspel’, aldus Pasveer. ‘Maar hij maakte het snel af, waardoor hij me niet de kans gaf te reageren.’

Na rust ging Ajax op jacht. Vergeefs. Het zat ook niet mee, met al die van de lijn gehouden ballen, en bovendien bleef het voortdurend oppassen voor AZ. ‘In de laatste twintig minuten hebben we veel kansen gecreëerd en hadden we gelijk moeten maken. Hiervan moeten we leren’, bleef Schreuder rustig als altijd.