AZ verslagen door Willem II met voetbal dat het zelf wil spelen

Mats Kohlert van Willem II scoort zijn tweede goal tegen AZ Alkmaar. Beeld BSR Agency

AZ – Willem II was de nummer twee tegen de nummer vier. Een botsing tussen twee ploegen met dezelfde voetbalvisie: de tegenstander zo snel mogelijk onder druk zetten om de bal weer in eigen bezit te krijgen en de creatieve aanvallers aan het werk te zetten. Eerst vooruit en dan pas achteruit denken. Liever nog een passeeractie dan een balletje breed.

Zo ontspon zich onder de blote Alkmaarse hemel een boeiend duel waarin AZ in de eerste helft liet zien waarom de ploeg als serieuze titelkandidaat wordt beschouwd. Na rust had het echter geen antwoord op het gegroepeerde en fanatieke afjagen van de Tilburgers. Slot: ‘In de tweede helft heb ik een Willem II gezien zoals ik AZ graag in eigen stadion zou zien spelen.’

Amper een maand geleden trok AZ de stand aan kop van de eredivisie in punten gelijk, door concurrent Ajax in eigen huis te verslaan. Fitheid en gretigheid troefden mentale en fysieke vermoeidheid af. Maar na nederlagen tegen Sparta (voor de winterstop) en Willem II is de achterstand op de koploper uit Amsterdam razendsnel opgelopen tot zes punten.

Hoe lang kan AZ in het spoor blijven van Ajax, was de vraag die de afgelopen weken regelmatig werd gesteld. Waar Willem II als revelatie van het seizoen vrijuit kan voetballen, zijn de verwachtingen rondom AZ bijgesteld. Als naaste achtervolger van Ajax wordt de ploeg met een vergrootglas bekeken. ‘Dat krijg je wel mee, ja’, zegt aanvoerder Teun Koopmeiners. ‘Maar dat is alleen maar goed. Dat hoort erbij als je als club wilt groeien.’

Freek Heerkens (links) van Willem II en Dani de Wit (rechts) van AZ Alkmaar tijdens de wedstrijd. Beeld BSR Agency

Parallel aan die groei lopen de stuiptrekkingen, al doet Slot na de nederlaag tegen Willem II zijn best om de druk van een titelstrijd weg te nemen. ‘Het is niet zo dat ik daar de hele tijd met mijn spelers over in gesprek ben. We willen hetzelfde voetbal spelen dat we voor de winterstop hebben gespeeld. Dat lukte de eerste helft vrij goed.’

AZ voetbalt zich geregeld knap onder de druk uit van Willem II. Strateeg Fredrik Midtsjö vormt de schakel tussen de verdediging en aanval. Calvin Stengs, die goed begint maar ver weg zakt, moet in een vrije rol voor de creatieve ideeën zorgen. Het meeste gevaar komt van Owen Wijndal en Oussama Idrissi, de bevreesde tandem op de linkerflank. Idrissi zet AZ na een half uur op voorsprong.

Voorbeeldclub

Het is de manier waarop trainer Adrie Koster met Willem II wenst te spelen. In dat licht bezien dient AZ als voorbeeldclub voor Willem II. ‘Ze zijn in alles nog groter, werken met een veel hogere begroting’, zegt Koster. Toch lukt het zijn ploeg om de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe te trekken. Met de Spanjaard Pol Llonch in de rol van strateeg, Mike Trésor Ndayishimiye als creatieve draaitol en drie gevaarlijke aanvallers aan het front.

Slot: ‘Ik vond ons onherkenbaar in de tweede helft. We waren aan de bal veel slordiger dan normaal. Dat was ook de verdienste van Willem II, dat ons goed onder druk zette om ons fouten te laten maken.’

Ondanks de tweede competitienederlaag op rij, heeft AZ alles om voor te spelen. De club is op drie fronten actief. Naast de jacht op Ajax overwinterde het in de Europa League en dinsdagavond wacht de wedstrijd in het bekertoernooi tegen TOP Oss. ‘We willen gebruikmaken van de uitgangspositie waarin we ons de eerste seizoenshelft hebben gezet’, zegt Koopmeiners.

Technisch directeur Max Huibers liet weten dat de club geen spelers laat gaan deze transferperiode, die loopt tot 1 februari. Maar het lijkt uitgesloten dat het pallet aan uniek talent ook volgend seizoen te bewonderen is in Alkmaar. Koopmeiners: ‘We willen iets bijzonders doen dit seizoen, maar dan moet je wel blijven winnen. Dat hebben we niet gedaan.’

25 minuten voor tijd gaat het fout voor AZ. Verdediger Stijn Wuytens verspeelt de bal onder druk van Willem II, waarna Mats Köhlert de gelijkmaker binnen werkt. Niet veel later rond Vangelis Pavlidis koel af na een vlotlopende counter. Met een fraai afstandsschot zet Ndayishimiye vijf minuten voor tijd zijn handtekening onder de indrukwekkende zege van Willem II.

Titelkandidaat of niet, van extra druk wil Slot niks weten. Die druk lag er volgens hem ook op toen AZ een reeks wedstrijden achter elkaar won. ‘Alleen als je staat waar wij staan, komt elke nederlaag hard aan.’