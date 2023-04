AZ verliest subtopper van Sparta en ziet PSV uitlopen

Sparta viert het doelpunt van spits Tobias Lauritsen, dat uiteindelijk de winnende goal blijkt te zijn. Beeld Pro Shots / Sonny Lensen

Het was alweer het derde tegenvallende resultaat op rij van AZ in de competitie. De afgelopen weken speelde de club gelijk tegen Heerenveen (1-1) en verloor het bij FC Twente (2-1). De club leek bezig aan een uitstekend seizoen, maar de tweede plek in de eredivisie raakt steeds verder uit zicht.

Spits Tobias Lauritsen kopte Sparta kort voor rust knap op voorsprong. De Noor deed dat in volkomen vrijheid na een voorzet van Koki Saito. Sparta is inmiddels naar de vijfde plaats geklommen, voorlopig nog boven FC Twente, dat zondag nog in actie komt tegen Cambuur Leeuwarden.

PSV loopt niet alleen uit op AZ, de club neemt ook tweede plaats over van Ajax. De Eindhovenaren wonnen met 4-0 van Excelsior en hebben nu drie punten meer dan de concurrent uit Amsterdam, die zondag thuis tegen Fortuna Sittard speelt.

Luuk de Jong opende in de 12de minuut na goed voorbereidend werk van Patrick van Aanholt de score: 1-0. Voor de aanvoerder betekende het zijn negende treffer dit seizoen in de competitie. Pas diep in de tweede helft nam een tegenvallend voetballend PSV afstand. Xavi Simons kopte in de 78ste minuut raak. In de slotfase scoorden ook Fábio Silva en Erick Gutiérrez nog.

Koploper Feyenoord, dat RKC Waalwijk ontvangt, heeft nu vijf punten meer dan PSV. Excelsior, dat verdediger Sven Nieuwpoort al snel geblesseerd zag uitvallen, staat op de zestiende plek. De voorsprong op de onderste twee clubs FC Groningen en SC Cambuur is wel aardig groot.