AZ treurt om gemiste strafschop

Calvin Stengs strijdt met Tiemoue Bakayoko. Beeld ANP

AZ had zelfs voor de tweede keer van Napoli kunnen winnen in de Europa League, na de 0-1 in Italië, mits aanvoerder Teun Koopmeiners een strafschop had benut bij 1-1. Doelman Ospina dook naar de goede hoek en tikte de bal via de paal uit het doel. Dat was sneu voor de club die barst van ambitie. Aan een uitstekende fase waarin AZ de Italianen ver naar achteren drong, kwam een knullig einde.

AZ was donderdag de ploeg van gretige jongens uit Alkmaar en omstreken die zich dolgraag willen meten met gelouterde internationale topvoetballers, met de wereld als speelbord. En dat lukte heel aardig. Napoli is wat verder, in reputatie en in financiële middelen, en toonde zich een ervaren, wat hooghartig ogend gezelschap sterren dat consolideren al mooi vond, en intussen loerde op een doelpunt; een treffer die snel kwam en AZ aanvankelijk voor problemen stelde.

AZ wist voor het begin van de groepsfase al dat het lastig ging zijn, in een poule met de Italiaanse topclub Napoli en met Real Sociedad, de huidige koploper van Spanje. Het won met wat geluk in Napels, verloor verdiend in Baskenland en hield de Spanjaarden thuis in een knappe wedstrijd op 0-0. Met de 1-1 tegen Napoli is de balans duidelijk: AZ kan heel behoorlijk mee, al maakte het slechts twee doelpunten in de vier cruciale duels tegen de beste ploegen uit de groep. Volgende week valt de beslissing of AZ verder mag naar de laatste 32. AZ speelt dan in Rijeka, dat al uitgeschakeld is. Napoli ontvangt Sociedad. Met een zege is AZ zeker door.

AZ - Napoli, in sluierregens en Noord-Hollandse wind, is donderdag zo’n wedstrijd die best mooi is om te bekijken, zeker gezien de omstandigheden, en ook omdat AZ nooit opgeeft, omdat AZ gemiddeld gesproken goed en verzorgd voetbalt, met snelle combinaties en mooie individuele acties.

Napoli is een ploeg van internationals uit tal van landen, van Koulibaly tot Mertens, van Fabian Ruiz tot Zielinski, van Ospina tot Insigne. Een mooi elftal, iets defensiever ingesteld dan een paar trainers geleden met Sarri. Trainer Gattuso was het slot op het middenveld bij AC Milan, pakweg vijftien jaar geleden, wereldkampioen met landenteams bovendien. Hij weet dat voetbal begint met defensieve zekerheid.

Collega Arne Slot had zich voorgenomen zijn elftal meteen vol druk te laten zetten. Dat lukte aardig, al duurde die periode slechts vijf minuten. Bij de eerste fatsoenlijke aanval van Napoli, waar nog dagelijks de naam van Diego Maradona valt in de week na zijn overlijden, stond het 0-1. De voorzet van Di Lorenzo was schitterend, het intikken van Dries Mertens met de buitenkant van de rechtervoet ook. Mertens is de topschutter aller tijden van de club. Hij speelde bovendien zijn honderdste Europese duel voor Napoli.

AZ herstelde zich aardig, hoewel het vanaf de 0-1 niet meer zo dwingend naar voren trok. De beste kans tot de rust was voor jongeling Zakaria Aboukhlal, met een schuiver na een voorzet van Wijndal. Doelman Ospina, international van Colombia, redde bekwaam.

Na rust voetbalde AZ een periode uitstekend en de 1-1 was een logisch gevolg van die dadendrang. Koopmeiners nam een hoekschop van Midtsjø fraai op de schoen, waarna de in defensief opzicht wat ongelukkige verdediger Martins Indi de bal intikte.

Tja, en AZ had dus zelfs kunnen winnen, na de overtreding van Bakayoko op Aboukhlal. Koopmeiners, die de laatste tijd geregeld (drie keer) een strafschop mist doch de penalty’s blijft opeisen, wist niet te scoren. Intussen wisselden de scenario’s voor het vervolg van het toernooi voortdurend, met nog één speelronde te gaan.

Het al uitgeschakelde Rijeka nam twee keer een voorsprong bij Sociedad, wat gunstig was voor AZ, maar de Spanjaarden wisten het toch af te maken op 2-2. En in Alkmaar was het ook spannend. Doelman Marco Bizot redde fraai met de voet na een doorbraak van de ingevallen Mexicaan Lozano. Maar de uitkomst is uiteindelijk duidelijk: AZ heeft de kansen sowieso in eigen hand. Bij winst plaatst de ploeg zich voor de knock-outfase, bij een gelijkspel kan dat ook nog, als Sociedad tenminste verliest in Napels.