AZ-trainer Slot is blij dat een wedstrijd weer van belang is

Clasie, Gudmundsson, Hatzidiakos en Koopmeiners tijdens een training van AZ. Beeld BSR Agency

Van FC Groningen – PSV op 8 maart naar AZ – Viktoria Plzen op 26 augustus. Tussendoor vrijwel niets. Oftewel: van de laatste officiële wedstrijd in de eredivisie, vóór de onderbreking door corona, naar de tweede voorronde van de Champions League.

Bijna een half jaar bleef Nederland verstoken van voetbal dat werkelijk ergens om ging. Nu is er weer een echte wedstrijd, onder onechte omstandigheden. AZ – Viktoria Plzen, in de tweede voorronde voor de Champions League, voltrekt zich woensdag in Alkmaar zonder publiek, want toeschouwers zijn nog taboe voor de Uefa.

‘Heerlijk’, zo bestempelt trainer Arne Slot het spelen van een wedstrijd met belang. Het aanvangstijdstip is ook apart: 16.30 uur, want AZ verbouwt zijn stadion, waarvan ruim een jaar geleden een deel van het dak instortte vanwege de wind. Er is nog geen lichtinstallatie. Het kan overigens best dat het woensdag opnieuw stormachtig is. Francis rammelt aan de poort.

Went leegte in stadions?

Nauwelijks. Voetbal is een klinische operatie in tijden van het coronavirus. Op elk vlak. AZ stuurde een protocol naar de pers. Eén zinnetje staat in rode letters geschreven. Het mondkapje is verplicht gesteld door de Uefa. De eerste rij journalisten zit bij persconferenties minimaal drie meter van de tafel waarachter de trainers toelichting geven. De onderlinge afstand is overal twee meter in plaats van anderhalf in het nieuwe normaal. Intrigerend is ook het volgende verbod: ‘Opnameapparatuur mag niet op de desk liggen.’ Bij entree van het stadion op de wedstrijddag is er een gezondheidscheck, via meting van de lichaamstemperatuur.

Hoe bereikt AZ de Champions League?

Dat is een behoorlijke klus, met drie voorronden. Zo’n opdracht is alleen vervuld door Ajax, twee seizoenen geleden. De potentiële tegenstanders komen niet uit de grootste voetballanden, want die zijn met vier clubs automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi. Benfica kan opponent zijn in een later stadium. Vooralsnog is Viktoria Plzen moeilijk genoeg. De club bouwde de laatste jaren aan een aardig palmares.

Vandaar dat AZ zo gespitst was op de ‘eerste’ plaats van Ajax, die directe plaatsing voor de Champions League opleverde, waarop AZ meende recht te hebben na het afbreken van de competitie in maart. Ajax en AZ stonden in punten gelijk. Ajax had het betere doelsaldo. AZ wilde de Uefa doen geloven dat het eerlijker was in dit speciale geval het onderling resultaat te laten tellen. AZ had twee keer gewonnen en toeterde dat het de mogelijkheid openhield van de stap naar het internationale strafhof CAS. Uiteindelijk gebeurde niets. De Uefa accepteerde de inschrijving van de KNVB (Ajax 1, AZ 2), waarna de stilte inviel in Alkmaar.

Valt de beslissing woensdag over één wedstrijd?

Ja. Op 1 oktober is de loting voor het hoofdtoernooi met 32 clubs. De nationale competities zijn in menig land al begonnen, interlands staan gepland. Mede daarom, en om het reizen te beperken, gaan de voorrondes over één wedstrijd, behalve de play-offs, de laatste ronde voor het hoofdtoernooi.

Voorzitter Ceferin van de Uefa toonde zich al enthousiast over het model bij de ontknoping van de laatste Europese toernooien. Kwart- en halve finales over één duel op neutraal terrein, in plaats van een uit- en thuiswedstrijd. Nu lootte AZ thuis. Verliest AZ, dan gaat het verder in de voorronde van de Europa League.

Is AZ in vorm?

AZ koos voor moeilijke oefenduels om het niveau op te krikken, en ook omdat de traditionele wedstrijdjes in de voorbereiding tegen amateurclubs onmogelijk waren, vanwege de beperkingen. De uitslagen: AZ – Genk 0-1, Utrecht – AZ 1-0, PEC – AZ 1-0, AZ – Lille 2-1, AZ - Monaco 0-2 en Telstar – AZ 1-1. Calvin Stengs speelde nog niet mee, maar hij is beschikbaar, net als Ron Vlaar. De selectie is vooralsnog vrijwel ongewijzigd, hoewel verdediger Stijn Wuytens is vertrokken naar Lommel. Aanvoerder Teun Koopmeiners dinsdag: ‘We hebben voldoende vertrouwen.’ En trainer Arne Slot: ‘Ik ben tevreden over ons voetbal op de eerste twee delen van het veld. Maar het is nog te weinig gelukt om tot kansen te komen.’

Plzen begon al aan de competitie en won vrijdag met 3-1 van Opava. Twee medewerkers van de club bleken besmet met het coronavirus. Zij bleven thuis. Ook de hervatting van het voetbal blijft een kwestie van balanceren op een koord in de mist.