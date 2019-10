AZ-trainer Arne Slot, een perfectionist en vakidioot

Arne Slot geeft Calvin Stengs aanwijzingen tijdens de wedstrijd tegen PSV afgelopen weekend. Beeld Klaas Jan van der Weij

Op zich is het niet vreemd dat de 41-jarige Arne Slot in zijn eerste seizoen als hoofdcoach AZ laat swingen en winnen, dat zijn jonge ploeg voorheen onneembare vestingen als de Kuip en het Philips stadion verliet met respectievelijk 0-3 en 0-4, of dat AZ nu tweede staat met een prima perspectief op Europese overwintering. Zijn opleiding tot trainer duurt al ruim 35 jaar.

Als vijfjarige vertoefde Slot al wekelijks in kleedkamers waar vader Arend Slot, onderwijzer en voormalig speler van het Nederlands amateurelftal, volwassen voetballers onderricht gaf. Arne wilde indruk maken op zijn vader, met zijn broertje Jakko oefende hij de hele dag oefeningen uit de boeken van techniekgoeroe Wiel Coerver om dat dan ’s avonds aan pa te laten zien. Arend Slot was trots, maar zeker ook kritisch, zelfs na potjes die met 6-0 waren gewonnen en waarbij Arne, een begenadigd middenvelder, er vijf had gemaakt. Broer Jakko: ‘Het was de uitdaging dat hij een keertje niets op ons aan te merken had.’

Ook Arne Slot is een perfectionist en vakidioot. Hij heeft een imposante voetbalmediatheek vol documentatie en beelden waarin ‘interessante dingen’ gebeuren. Visite met enige voetbalinteresse kan erop wachten dat Slot zijn laptop openklapt om ‘heel even’ een nieuwe voetbalontdekking te laten zien. Vervolgens kan het zo een uur gaan over de plekken waar vandaan Manchester City de meeste voorzetten geeft of de manier van druk zetten van de ploegen van de Argentijnse coach Sampaoli.

Als tiener zagen de weekends van de atheneum-leerling er altijd hetzelfde uit: de hele dag voetbal kijken op alle mogelijke zenders en tussendoor zelf voetballen. Slot had als profvoetballer een fraaie stijl, waarin een liefde voor het verzorgde, aanvallende voetbal dat hij AZ laat spelen al doorschemerde. Maar hij ontbeerde snelheid. Het verklaart waarom hij nooit verder kwam dan PEC Zwolle, NAC en Sparta.

Soms werd de vergelijking gemaakt met een andere oud-Spartaan die haast gevangen leek in zijn eigen lijf, omdat het niet kon uitvoeren wat zijn hersens bedachten, Louis van Gaal. Saillant: ook Van Gaal begon als jonge oefenmeester bij AZ, in 1987, maar werd er vlot afgevoerd. In 2009 maakte hij de Alkmaarse club alsnog kampioen.

Slot is niet zo’n dominante persoonlijkheid als Van Gaal. Wel vroeg hij trainers doorlopend naar de redenen achter bepaalde oefeningen en strijdwijzen. De braverik uit Bergentheim, Overijssel, werd vooral bij NAC gehard door Amsterdammer Henk ten Cate, die almaar meer van hem eiste. Bij PEC Zwolle (voorheen FC Zwolle), de club waar Slot begon en eindigde, was hij de gevierde spelverdeler geweest die steevast met een schoon broekje van het veld stapte.

Na zijn spelerspensioen in 2013 overwoog Slot een studie, maar startte uiteindelijk een bedrijf in aanvoerdersbanden met broer Jakko, die thans Hoofd Voetbal is bij voetbaldata-analysebedrijf Sci Sports. Ondertussen was hij jeugdtrainer bij PEC, waarna hij bewust koos voor het assistentschap bij Cambuur. Uit zijn comfort zone moest hij komen. Hij trof er geloofsgenoot Marcel Keizer, destijds technisch directeur, en later kortstondig hoofdcoach bij Ajax. Samen sparden ze eindeloos over het spel en stuurden ze elkaar voortdurend nieuwe trainingsmethodes en tactische foefjes toe. Een innovator zal Slot zichzelf niet snel noemen, wel iemand die snel analyseert of hij ergens iets aan heeft.

Als assistent van de charismatische Cambuur-coach Henk de Jong en later bij AZ van John van den Brom leerde hij bijvoorbeeld hoe met media om te gaan. Henk de Jong: ‘Toen hij binnenkwam viel me al op dat hij een goed idee over aanvallend voetbal heeft, en daar ook de tactiek en oefenvormen voor wist te bedenken. Hij zorgt ervoor dat spelers weten wat ze moeten doen, maar ook zin hebben om te voetballen.’

Slot is nooit uitgeleerd. Zo stak hij zijn licht op bij basketbalclub Landstede en spit hij nog steeds het internet af voor inspiratie. Ondertussen wordt AZ door velen gezien als enige serieuze uitdager van Ajax. Na de eclatante zege op PSV zei hij zondag grijnzend: ‘Ja, nu is iedereen positief. Maar als wij aan het begin van het seizoen niet hadden gewonnen van FC Antwerp dat met negen man speelde, dan was ik ‘die beginnende coach’ geweest. Het ligt in het voetbal heel dicht bij elkaar.’

Slot legt de credits bij zijn club, waar innovatie wordt omarmd en de jeugdopleiding topprioriteit krijgt. ‘Daardoor hebben we nu geweldige spelers die ook nog de fysieke vermogens en voetbalintelligentie hebben om uit te voeren wat wij willen. We gaan nog heel veel van hen horen.’ Voor Slot geldt dat evenzeer, denkt De Jong. ‘Als Erik ten Hag na dit seizoen bij Ajax vertrekt dan moeten ze Arne nemen. Geloof mij, dan gaan ze er echt niet op achteruit.’