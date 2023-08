AZ ternauwernood naar groepsfase Conference League, wint na strafschoppen van SK Brann

Alexandre Penetra van AZ viert de overwinning op SK Brann. Beeld ANP

Verkocht AZ niet teveel basisspelers? Kocht het niet te zuinig in? Daarop kreeg het een eerste antwoord tegen SK Brann Bergen, al is die club niet eens een echte graadmeter in kwalitatief opzicht. Maar de druk stond erop in het Noorse Bergen met kwalificatie voor de Conference League als inzet.

Het werd na een intens treffen 3-3, na 1-1 thuis, maar AZ overleefde uiteindelijk een strafschoppenreeks door zes penalty’s er koeltjes in te trappen, terwijl AZ-doelman Matthew Ryan er eentje van Brann pakte. Uitgerekend de duurste AZ-aankoop, de Portugees Penetra die ruim vier miljoen had gekost, benutte de laatste strafschop.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Veel te spannend

Maar AZ liet het veel te spannend worden. Het leidde tweemaal met twee treffers verschil en was in het eerste uur vaak ook voetballend superieur. Allengs nam de slordigheid toe, de dommigheid ook. Brann scoorde driemaal uit een dood spelmoment. Geef die hoekschoppen en vrije trappen dan ook niet weg, zal AZ-coach Jansen gewaarschuwd hebben. Maar zijn ploeg pikte de lessen niet op en kreeg bijna een keiharde rekening gepresenteerd, ook in financieel opzicht.

Nou goed, met die financiën zit het op zich goed door het vertrek van vier spelers voor bijna zestig miljoen. Het waren vooral de Europese lessen die de jonge ploeg zoveel rijker kunnen maken, voorspelde aanstaand vertrekker nummer 5 Pantelis Hatzidiakos vooraf. Het verschaft de club ook internationaal aanzien, zo werd vorig seizoen gemerkt in Alkmaar toen AZ doordrong tot de halve finale.

AZ wilde in Noorwegen bovendien revanche nemen voor de bleue, saaie vertoning van een week eerder toen het thuis weinig klaarmaakte op een geslaagd schot van invaller Mayckel Lahdo na. Lahdo werd beloond met een basisplaats in Bergen en hij betaalde dat terug met wederom een treffer, een soort heupschot kiezelhard in de hoek in de twaalfde minuut.

Potige ploeg

Zalige start. Er kwam meer ruimte doordat Brann eindelijk de defensieve stellingen moest verlaten. Brann heeft een vrij potige ploeg met ook wel wat spelers die zich nogal aanstelden ten einde de AZ’ers een kaart aan te smeren, met de voortdurend op de grond liggende aanvoerder Heltne Nilsen voorop. Langs de kant liep Brann-coach Horneland rond als een wildeman, een extreem contrast met de immer kalme Jansen.

Het stadion van Brann net ten zuiden van Bergen, stadje in het uiterste westen van Noorwegen, zag rood van het opgekomen volk. Maar hen werd aanvankelijk snel en vakkundig het zwijgen opgelegd. Lahdo, jonge Zweed uit Stockholm, toonde namelijk aan naast een goed schot ook over een fijn inzicht te beschikken. Zijn slimme, snelle doortikbal op Sven Mijnans, een andere uitblinker, bleek het slotstuk van een fraaie combinatie over meerdere schijven. Mijnans ramde de bal hard en hoog tegen het net: 0-2.

Brann leek versteend doch kreeg kort voor rust nieuwe moed doordat de doortastend verdedigende Hatzidiakos, die na dit duel naar Cagliari verkast, na een hoekschop in de lucht werd geklopt door Knudsen.

Onnodige overtreding

Uitgerekend de voor 2,5 miljoen euro van Brann gekochte AZ-linksback Møller Wolfde leidde met een totaal onnodige overtreding in de 66ste minuut de tweede treffer van Brann in. Vanaf achttien meter schoot Soltvedt de toegekende vrije trap schitterend binnen.

AZ dacht het te kunnen lijden doordat een kwartier eerder wederom Lahdo met een knappe actie Ruben van Bommel in staat stelde te scoren. Het was een heerlijk tegendraads ingehouden tikje trouwens van de fijnbesnaarde Van Bommel die in de eerste helft al met een poeier de lat teisterde.

Maar Brann kwam ook nog op 3-3 in de 82ste minuut, alweer uit een hoekschop waarbij Sery ditmaal de executeur was. Hij stond belachelijk vrij.

In de saaie verlenging kampte een aantal AZ’ers met kramp, maar tijdens de strafschoppen stond iedereen op scherp. Daardoor doorstond de uitgeklede ploeg van Jansen de eerste test alsnog op het nippertje.