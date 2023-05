AZ strandt tegen West Ham in halve finale Conference League, supporters belagen Engelsen

AZ-spelers Pantelis Hatzidiakos en Jordy Clasie na afloop van de verloren halvefinalewedstrijd tegen West Ham United in de Conference League. Beeld ANP

Na de wedstrijd braken gefrustreerde AZ-supporters door het hek heen en bestormden de hoofdtribune met Engelse supporters. Na een minuut of vijf keerde de rust weer terug, maar toen waren er wel al flink wat klappen uitgedeeld.

Even daarvoor had Pablo Fornals de moegestreden Alkmaarders de genadeklap gegeven. Waar het Feyenoord vorig jaar wel lukte de finale van de Conference League te halen, liep AZ zich dit jaar stuk op West Ham United. De Engelsen wisten dat ze genoeg hadden aan een gelijkspel en speelden de return geroutineerd uit, waarna in blessuretijd nog zout in de wond kon worden gestrooid.

AZ moest op jacht om de achterstand goed te maken en deed dat ook vanaf het eerste fluitsignaal. Jesper Karlsson was in de eerste minuten zelfs dicht bij een goal, maar zag eerst een schot geblokt en kwam daarna net tekort om een lange bal het doel in te werken.

West Ham United liet AZ even uitrazen en vond het daarna prima dat AZ het initiatief hield. Met de comfortabele voorsprong uit de heenwedstrijd kon de ploeg zich terug laten plooien. Zo nu en dan kwam er een tegenstoot, Lucas Paqueta was in de eerste helft dicht bij een goal, maar zijn mooie gekromde schot belandde op de paal.

Groter en breder

Tegen spelers die gemiddeld een kop groter en tien centimeter breder zijn, moest AZ het van de huisstijl hebben. Snel lichtvoetig spel, aanvallend, waarbij het gevaar vaak van de vleugel komt. Het combineren lukte dit keer prima tot de zestien meter, maar daarna moest de bal meestal weer terug, tikkie breed, gevaar weg.

In de tweede helft gooide AZ het tempo omhoog en kreeg het ook meer kansjes. Vangelis Pavlidis kon zijn net tegen een voorzet van Kerkez aan krijgen en een schot van Sven Mijnans was net te krachteloos. Na een lange sprint lukte het Pavlidis nog knap de bal op het doel te krijgen, maar zijn schot belandde op de vuisten van de keeper Alphonse Aréola.

De energie verdween daarna langzaam uit de benen van de thuisploeg. ‘Alles of niets’, zongen de Alkmaarse fans, dat vooral West Ham nog kansen zag krijgen. Centrale verdediger Nayef Aguerd had de bal voor het intikken, maar hij liet zien waarom hij in de defensie staat.

Pablo Fornals lukte dat in de laatste minuut wel, het sein voor veel supporters om alvast te vertrekken. Voor sommige anderen was het reden om een groep Engelse supporters op te zoeken op de tribune. Daarvoor moesten ze een flinke afstand overbruggen, wat vragen oproept over de alertheid van de mensen die voor de veiligheid moeten zorgen in het AFAS-stadion.

Zo liep AZ opnieuw net een finale mis, net als in 2005 toen het werd uitgeschakeld in de halve finale van de Uefa Cup. Eén keer eerder lukte het wel, in 1981, ook in de Uefa Cup, toen werd verloren van Ipswich Town.

Solide beleid

De tweede Europese finale in de geschiedenis van de club zou de beloning zijn geweest voor het solide beleid van de Alkmaarders. Met veel jeugdspelers en gerichte, relatief goedkope aankopen lukt het al jaren mee te draaien in de Nederlandse top.

In de Conference League werden veel tegenstanders uit kleinere competities verslagen. Maar na Tuzla City, Dundee United, Gil Vicente, Dnipro-1, FC Vaduz en Apollon Limassol wist AZ ook Europese subtoppers van naam te verslaan. Na Lazio en Anderlecht is West Ham United nu een maatje te groot gebleken.

De club uit Londen heeft in de Premier League een matig seizoen, de club staat vijftiende, maar weet nu wel door te dringen tot een Europese finale. Vorig jaar strandde de ploeg van coach David Moyes nog in de halve finale van de Europa League. De ‘Hammers’ spelen op woensdag 7 juni in Praag tegen FC Basel of Fiorentina.