AZ-spits Myron Boadu is tegen Feyenoord tactisch rijp en ongekend trefzeker

Myron Boadu van AZ viert een van zijn drie doelpunten tegen Feyenoord. Beeld ANP

Al was de zege er nooit gekomen als Boadu zich niet naast tactisch rijp, ook ongekend trefzeker had getoond. Met drie treffers zette hij AZ op het spoor van plaats twee, goed voor voorronde Champions League-voetbal. Het gaatje naar PSV is nog twee punten.

Feyenoord staat nu op zes punten van AZ en stevent af op een roemloos seizoenseinde. Bij Feyenoord snapten ze daar na afloop weinig van, want het startte opvallend dominant, durfde van achteruit op te bouwen, maar wist het spel ook snel en secuur te verleggen. Feyenoorders liepen veel door elkaar heen, middenvelders wisten steeds vrij te komen. Boadu: ‘Ik dacht: huh, ze spelen zoals wij dat normaal doen.’

Feyenoord was getergd door het thuisverlies tegen AZ (2-3) een maand geleden. Na een ook al zeer smakelijk treffen, waarin Boadu tweemaal scoorde, repte Advocaat na afloop over een verschil in kwaliteit.

Die vaststelling irriteerde zijn spelersgroep. Vooral aanvoerder Berghuis oogde voor rust extreem gedreven. Met zijn coaching overstemde hij zelfs Advocaat. Senesi hoefde in de zevende minuut de bal eigenlijk alleen maar aan te raken nadat Berghuis hem keihard naar de tweede paal draaide.

Counters

Het was de start die Feyenoord ook kende tegen PSV waarna het met vlijmscherpe counters de wedstrijd al voor rust besliste. Ook gisteren maakte het voor de pauze nog een doelpunt nadat Sinisterra een misverstand tussen Bizot en Martins Indi afstrafte.

Maar AZ richtte zich op, helemaal na rust toen Jansen een extra pion aan zijn middenveld toevoegde. Wederom openbaarde zich het gebrek aan anticiperend vermogen bij Feyenoord op een tactische zet. Het miste ook inhoud. Het derde doelpunt van Boadu, de 3-2 na ruim een uur, was feitelijk al de genadeslag, weer eens leidend tot frustratie bij Berghuis die met een drieste tackle vlak voor tijd zichzelf blesseerde.

Niet hij, maar Boadu werd zo de man van de wedstrijd. De spits scoorde eerst met een getoucheerd afstandsschot, daarna met een tikje door de benen van Feyenoord-doelman Bijlow en tot slot profiteerde hij van foutief uitverdedigen van Bijlow. ‘Het was niet heel moeilijk, de aanvoer was perfect,’ loofde hij aangevers Stengs, Wijndal en Midtsjø. Vooral de pass van linksback Wijndal bij de 2-2 is subliem, tussen een aantal linies door, perfect op snelheid.

Boadu zat er na afloop kalm bij toen hij vertelde over zijn glorieuze middag. Dat hij na Marco van Basten de jongste is die een hattrick maakt tegen Feyenoord? Ach, het zal wel.

Hij nam vaak het woord ‘geluk’ in de mond. Geluk ontbrak bij hem in de eerste seizoenshelft, en daarmee ook een beetje vertrouwen. Lang bleef hij steken op vier goals, waar hij zichzelf vorig seizoen lanceerde als potentiële topspits met 14 doelpunten in 24 wedstrijden. ‘Dat stak me, maar ik wist dat de goals zouden komen.’

Vader

Zijn afstandsschot voor 1-0 was hem feitelijk opgedragen door zijn vader. ‘Als ik in die positie kwam, speelde ik hem meestal af. Mijn vader zei: je kan goed schieten waarom doe je het nooit?’

Hij heeft raadgevers te over. Oud-AZ-spits Kist, de net afgezwaaide verdediger Vlaar, topaanvaller Ibrahimovic, zaakwaarnemer Raiola, zijn hele gezin. ‘Sommige mensen zouden een moord voor zoveel goede adviseurs.’

Zijn vader en zus zijn het fanatiekst. ‘Mijn zus zegt: je moet gewoon schijt hebben. Ze wil dat ik niet nadenk, gieriger word. Mijn broer heeft het meest verstand van voetbal, maar is het rustigst in zijn aanpak. Mijn moeder is gewoon zoals moeders zijn; lief, een kusje. Maar ook zij zei vanochtend: vandaag wel een goal maken.’

Lachend: ‘Wat een druk, hè. Ik moest wel scoren.’

Een week eerder prikte hij er al twee binnen tegen VVV, nu staat hij op elf doelpunten. ‘Ik ben nog steeds niet tevreden. Ik loop ver achter op Giakoumakis, die heeft er al 23.’

Toch laat hij de strafschoppen aan Teun Koopmeiners, in het slot ook weer trefzeker vanaf elf meter. ‘Ik heb vertrouwen in Teun. Hij was ook jarig vandaag dus ik vond dat hij ook een goaltje mocht meepikken.’

Hij bouwt zijn seizoen ideaal op, met een EK-zomer op komst. ‘Nou ik had liever gehad dat ik wat constanter was. Dat we nog zouden meedoen voor de eerste plaats. Nu moeten we vol voor plek twee gaan.’