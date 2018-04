AZ raakt in de chaos van de Kuip verlamd door angst, knieval coach Van den Brom pakt slecht uit

Geen sprankeling

De 25-jarige Weghorst zal wellicht nog een kans krijgen op een prijs, voor zijn ervaren ploegmaat Ron Vlaar (33) dringt de tijd al een hele poos.



De AZ-aanvoerder had eerder al drie bekerfinales verloren en één gewonnen (in 2008 met Feyenoord), maar toen ontbrak hij het hele seizoen door een blessure.



De verdediger was juist weer fit en in vorm. 'Het lag aan onszelf', sprak hij zondagavond. 'Het tempo lag te laag. Er was geen diepgang en dynamiek, geen sprankeling. We hebben een geweldig seizoen gehad met een derde plek, dan wil je jezelf belonen. Er moet iets veranderen om de volgende stap te zetten.'



Wat? Vlaar wist het niet. Aan de voorbereiding was juist expres niet gemorreld. In tegenstelling tot Feyenoord, dat een mini-trainingskamp in Marbella belegde en ook de avond voor de finale in een hotel sliep, lagen die van AZ immer onder hun eigen nachtlampje. Er waren geen motivatiefilmpjes of -speeches. Gelukkig maar, vond Til. 'Ik geloof daar niet in. Je kunt een schaatser ook honderd filmpjes laten zien. Maar als hij het niveau niet heeft, zal hij niet winnen.'