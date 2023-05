AZ put hoop uit kleine nederlaag in Londen en droomt van finale

Jordy Clasie (links) omhelst Declan Rice van West Ham United na afloop van de eerste halve finale, die in Londen met 2-1 werd verloren. Beeld AFP

‘Wij bepaalden het tempo en hadden ze waar we ze wilden hebben’, oordeelde centrale verdediger Sam Beukema, die moed put uit de kwartfinale van vorige maand tegen Anderlecht. AZ verloor in Brussel met 2-0, maar bereikte alsnog de volgende ronde door in Alkmaar met 2-0 te winnen en uiteindelijk de strafschoppen beter te nemen. ‘Het vertrouwen is bij ons nu groter dan toen.’

AZ wist West Ham, op een goede schietkans na een klein kwartier van Saïd Benrahma na, lange tijd ver van het doel te houden. Zelf stichtten de Alkmaarders ook niet veel gevaar. Uit een counter vlak voor rust kwamen de bezoekers onverwacht op voorsprong door een houdbaar afstandsschot van Tijjani Reijnders. West Ham was woedend omdat er een overtreding van Beukema aan vooraf zou zijn gegaan.

Finale halen

‘Ik hoop dat dat doelpunt volgende week voldoende is om alsnog de finale te halen’, zei Reijnders, een van de uitblinkers bij AZ. ‘We hebben laten zien goed te zijn in balbezit en we lieten de bal makkelijk rondgaan. We hadden in de eerste helft de controle over de wedstrijd. Na rust kwamen we met onze rug tegen de muur te staan, maar ik ben niet heel erg onder de indruk van West Ham United.’

Trainer Jansen zag dat zijn elftal te weinig kansen creëerde en het zelf bij twee momenten weggaf tegen de nummer vijftien van de Premier League. Eerst veroorzaakte doelman Mathew Ryan een strafschop door bij een voorzet het hoofd van Jarrod Bowen te raken in plaats van de bal. Volgens Jansen hadden zijn spelers scherper moeten zijn bij de vrije trap die daaraan voorafging.

Bij de tweede treffer, tien minuten later, ging het mis bij een corner, waar AZ slecht uitverdedigde. ‘Dan slaat het hele verhaal om. De dynamiek viel toen hun kant op,’ blikte Jansen, een geboren Londenaar, na afloop terug, ’Maar we zijn pas halverwege. Volgende week zullen we meer moeten brengen om eerst de gelijkmaker te forceren en het daarna langer vol te houden.’

Omdat AZ op zoek moet naar een doelpunt, hoopt West Ham in Alkmaar meer ruimte te krijgen voor de counter. AZ kan moed putten uit het feit dat het thuis al 25 Europese wedstrijden ongeslagen is. West Ham-manager David Moyes koestert evenwel goede herinneringen aan de Kaasstad. Met Everton boekte hij er in 2007 een 2-3 zege in de UEFA Cup. Dat was de eerste Europese thuisnederlaag ooit van AZ.