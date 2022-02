AZ profiteert van gemekker bij Feyenoord

Vangelis Pavlidis kijkt geconcentreerd naar de bal bij een verdedigende actie om de 2-1-voorsprong op Feyenoord veilig te stellen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Pascal Jansen, de trainer in wie rust en beschaving schuilen, versloeg op een zonnige zondag in Alkmaar zijn voorganger bij AZ Arne Slot, die ruim een jaar geleden moest vertrekken toen bekend was dat hij naar Feyenoord zou gaan. Turbulent en beladen was de wedstrijd, met fraai uitgebeelde blijdschap bij AZ en briesende frustratie bij Feyenoord.

Daarin, en in veel meer, zit de groeiende rivaliteit tussen de clubs, de gemiddelde nummers drie en vier van Nederland, in welke volgorde dan ook. Feyenoord, de traditioneel grote club die doorgaans moeite heeft om de status waar te maken. AZ, de uitdager uit de provincie waarvoor geen uitdaging groot genoeg is.

AZ is inmiddels dertien duels op rij ongeslagen in de competitie, door rustig te blijven na een roerige start met veel vertrokken topspelers. AZ ziet het vertrouwen groeien en valt de derde plaats van Feyenoord serieus aan, nu het tot drie punten is genaderd.

Grimmig en meeslepend

Grimmig was het duel, vol frustraties ook, bij Feyenoord dan. Het was een meeslepende wedstrijd, al blijft het vervelend hoe menigeen op een voetbalveld zich gedraagt als beslissingen in het nadeel uitvallen. Hoe ontregeld ze dan zijn, wat ze allemaal doen in plaats van zich te concentreren op hun werk; de opstootjes, het gemekker, het gedoe. Verder was er genoeg te beleven, door de wisselende kansen, het ballet aan de bal van Jesper Karlsson voor rust, de veerkracht van Feyenoord nadat de periode van ongenoegen was afgeschud, de vechtlust van AZ. Ja, en ook het eeuwige gefluit van scheidsrechter Dennis Higler, voor wie voetbal als contactsport lijkt te zijn afgeschaft.

‘Ik vond het geen penalty’, zei Feyenoorder Jens Toornstra over de eerste strafschop, die het verloop totaal keerde. Tot dan controleerde Feyenoord het duel, zonder met dat overwicht iets te doen. AZ was vooral afhankelijk van de de linkerflank met Karlsson en Owen Wijndal. En dat tegen de rechterkant van Feyenoord, met Lutsharel Geertruida en Jens Toornstra; of dat een verschil was. De geweldige, gedurfde acties van Karlsson, een van de smaakmakers in de eredivisie en benutter van beide strafschoppen, tegen Geertruida, die het niet meer zo wist en boos ging doen.

Jesper Karlsson, de maker van beide strafschoppen van AZ. Beeld ANP

Slot had zich aangepast aan AZ. Dat was op zich vreemd, al relativeerde hij dat zelf. Natuurlijk, hij miste zijn beste nieuweling, de geschorste middenvelder Fredrik Aursnes, die werd vervangen door Jorrit Hendrix. Uitgerekend de Limburger veroorzaakte de eerste strafschop, al leek hier toch sprake van een gewoon duel. Scheidsrechter Higler gaf twee keer gemakkelijk een strafschop. Eerst na de botsing tussen Hendrix en Dani de Wit, waarbij je ook na zes herhalingen niet kon zien wat er precies gebeurde. Al was het de vrucht van een typische aanval voor AZ, de snelle combinatie met het dieptepassje. Het was een afgedwongen strafschop.

Onbewuste willekeur

Anderzijds: waar gaat het voetbal heen? De ene dag keurt de VAR een mogelijk beslissend doelpunt van Fortuna af in Leeuwarden waarop niets valt aan te merken, de volgende dag zwijgt de VAR als er vrijwel niets gebeurt in een duel. Er is sprake van onbewuste willekeur, waarbij spelers niet meer weten wat ze kunnen doen.

De andere strafschop, toen Feyenoord nauwelijks was bekomen van de eerste, was vooral een domme actie van Tyrell Malacia, die na zo’n prachtige geschepte voorzet van Wijndal een zetje in de rug van Yukinara Sugawara gaf. En het was ook weer de verdienste van AZ, want zulke aanvallen, waarbij Wijndal de achterlijn haalt en voorzet, behoren tot het vaste repertoire.

Feyenoord was ontregeld. De frustratie was totaal, ook bij assistent-trainer Marino Pusic. Hij werkte voorheen bij AZ en liet zich volledig gaan. De ergernis, tot bij de dokter toe, en het gebrek aan concentratie hielpen Feyenoord geen steek verder. Sterker: een treffer van De Wit ging niet door vanwege buitenspel en een geweldige redding van doelman Justin Bijlow was nodig op een inzet van weer Karlsson, waardoor na rust in elk geval nog sprake was van spanning.

Slot bracht Marcus Pedersen op rechts. Geertruida verhuisde naar links, omdat Malacia aangeslagen was. Uitgerekend Geertruida frommelde na rust de 2-1 binnen, nadat doelman Peter Vindahl de bal had losgelaten. De Deen onderscheidde zich daarna met uitstekende reddingen op kopballen van Guus Til en Gernot Trauner. AZ hield in de tweede helft vooral tegen, maar dat met een verbetenheid die veelzeggend is voor het groeiende vertrouwen en vorm van het elftal.

AZ is klaar voor opnieuw een bijzondere wedstrijd, donderdag, in de halve finale van het bekertoernooi tegen Ajax. Thuis.